DFB-Team - WM-Casting: Wer unter Hansi Flick gesetzt ist - und wer zittern muss

Ab jetzt wird ganz genau hingeschaut! Bei den Testspielen gegen Israel (2:0) und in den Niederlanden (1:1) setzte Bundestrainer Hansi Flick einige Spieler ein, die in der Nationalmannschaft zuletzt außen vor waren. Das Casting für die WM in Katar ist in vollem Gange.

23 Spieler darf der Bundestrainer in den Kader für die Endrunde (19. November bis 18. Dezember) im Wüstenstaat berufen. SPOX und Goal sagen, wer sicher mit zur WM fährt und wer noch um seinen Platz kämpfen muss.

WM 2022: Diese Spieler sind sicher dabei

Die Achse der neuen DFB-Elf steht bereits fest: Manuel Neuer im Tor, Antonio Rüdiger und Niklas Süle im Abwehrzentrum, davor Mittelfeld-Boss Joshua Kimmich, der in den beiden Testspielen gegen Israel und die Niederlande nur fehlte, weil er mit seiner Lebensgefährtin das dritte gemeinsame Kind erwartet. Dazu ist im bevorzugten 4-2-3-1-System Rückkehrer Thomas Müller gesetzt. Den Bayern-Block komplettieren Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane - und Jamal Musiala.

Der 19-Jährige ist der große Gewinner der beiden Länderspiele. Musiala spielte wie in München im defensiven Mittelfeld, war in beiden Begegnungen mit der auffälligste Mann auf dem Platz. Defensiv mit wichtigen Ballgewinnen, offensiv mit vielen guten Ideen.

Musiala habe es gegen die Niederlande an der Seite vom ebenfalls gesetzten Ilkay Gündogan "herausragend" gemacht, schwärmte Flick. "Er weiß sich durchzusetzen und Raum zu erspielen, ist im Eins-gegen-eins in der Offensive sehr gut, kann Tempodribblings machen und vorbereiten. Was er auch defensiv geleistet hat, war herausragend zusammen mit Ilkay. Beide haben es sehr gut gemacht und Jamal hat gezeigt, dass er auf der Position eine Option ist."

Ebenfalls fest mit einem Ticket nach Katar dürfen Marc-Andre ter Stegen und die beiden Chelsea-Profis Kai Havertz und Timo Werner rechnen. Werner durchlebt in London zwar aktuell ein Tief. Doch Flick baut ihn aktuell mit viel Spielpraxis wieder auf, schätzt zudem dessen wahnsinniges Tempo.

DFB-Noten: Zweimal die 2 - einmal die 5 © imago images 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft hat erstmals unter Hansi Flick ein Spiel nicht gewonnen. Beim Test gegen die Niederlande kam die DFB-Elf nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. SPOX präsentiert die Noten und Einzelkritiken der eingesetzten DFB-Spieler. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Wenn der Bayern-Schlussmann gefordert war, war er auf seinem Posten. Sicher bei hohen Hereingaben und langen Bällen. Am Gegentor trifft ihn keinerlei Schuld. Note: 3. © getty 3/18 THILO KEHRER: In der Vorwärtsbewegung nicht ganz so auffällig wie Pendant Raum auf der anderen Seite. Erst nach der Halbzeitpause dann mutiger. Ließ den schnellen Depay ein ums andere Mal entwischen. Viel Glück beim nicht gegebenen Elfmeter. Note: 4. © getty 4/18 NICO SCHLOTTERBECK: Traute sich nach seiner guten Vorstellung gegen Israel mehr zu. Spiele einige gute, lange Bälle. Auch defensiv ohne größere Schnitzer. Klärte nach 82 Minuten für den geschlagenen Neuer auf der Linie. Note: 3. © imago images 5/18 ANTONIO RÜDIGER: Fungierte als letzter Mann im Defensivverbund und war, wenn gefordert, meist zur Stelle. Stark sein Körpereinsatz gegen Malen nach 35 Minuten. Gewann sowohl in der Luft als auch am Boden jeden seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 6/18 DAVID RAUM: Schaltete sich wie schon gegen Israel häufig ins Angriffsspiel der deutschen Mannschaft ein und brachte einige gute Flanken an den Mann. Defensiv dafür nicht immer ganz sattelfest. Verlor beim 1:1 das Kopfballduell gegen Dumfries. Note: 4. © imago images 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: Offensiv mit einigen guten Ideen im Aufbau, in der Rückwärtsbewegung aber mit ungewohnten Schwächen. Leistete sich zu viele einfache Ballverluste. Beim Gegentreffer ließ er Bergwijn aus den Augen. Note: 4,5. © getty 8/18 JAMAL MUSIALA: Scheint sich auf seiner defensiver angehauchten Rolle im DFB-Team sichtlich wohlzufühlen. Gewann viele wichtige Zweikämpfe im Aufbau und schaltete dann schnell nach vorne um. Zudem entscheidend am 1:0 beteiligt. Note: 2,5. © getty 9/18 KAI HAVERTZ: Keine gute Partie des Chelsea-Stürmers. Hing komplett in der Luft und strahlte offensiv überhaupt keine Gefahr aus. Beim 1:1 ließ er dann De Jong viel zu einfach gewähren. Musste nach 69 Minuten für Brandt weichen. Note: 5. © getty 10/18 THOMAS MÜLLER: Zog mit seinem 43. DFB-Treffer, den er in klassischer Müller-Manier nach Abpraller erzielte, mit dem legendären Uwe Seeler gleich. Auch sonst gut ins Offensiv-Spiel eingebunden. Harmonierte sehr gut mit Bayern-Kollege Sane. Note: 2. © imago images 11/18 LEROY SANE: Offensiv auffälligster DFB-Akteur. Hatte bei beinahe jedem guten Angriff der Deutschen seine Füße im Spiel. Ganz stark seine Übersicht vor der vergebenen Raum-Chance (47.). Gab die meisten Torschüsse aller Spieler ab (4). Note: 2. © imago images 12/18 TIMO WERNER: Wirkte in vielen Situationen unglücklich und viel zu überhastet. Ganz schwach sein Versuch, nach 30 Minuten einen Elfmeter schinden zu wollen. Spielte immerhin den Pass auf Musiala vor dem 1:0 durch Müller. Note: 4,5. © imago images 13/18 JULIAN BRANDT: Kam für den schwachen Havertz in die Partie, machte seine Sache aber nur bedingt besser. Verzeichnete keine nennenswerte Offensivaktion. Note: 4. © imago images 14/18 FLORIAN NEUHAUS: Durfte nach 69 Minuten für Musiala ran, die Sicherheit des Bayern-Youngsters konnte er dem deutschen Spiel aber nicht geben. Wurde in der Schlussphase ein ums andere Mal überspielt. Note: 4,5. © imago images 15/18 BENJAMIN HENRICHS: Sollte für die letzten Minuten die Defensive verstärken. Das gelang. Keine Bewertung. © imago images 16/18 LUKAS NMECHA: Hatte wenige Minuten vor Schluss die Riesenchance zur Führung, scheiterte aber an Oranje-Keeper Flekken. Keine Bewertung. © imago images 17/18 JULIAN DRAXLER: Kam für die letzten vier Minuten ins Spiel, den Sieg konnte der PSG-Akteur aber nicht mehr herbeiführen. Keine Bewertung. © imago images 18/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam zu seinem fünften Einsatz im DFB-Dress. Einfluss auf die Partie hatte er aber nicht mehr. Keine Bewertung.

WM 2022: Diese Spieler haben gute Chancen

Neben Musiala konnten auch zwei weitere Jungstars in den Tests überzeugen: Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) gefiel bei seiner DFB-Premiere als spielstarker Innenverteidiger, David Raum (1899 Hoffenheim) in seinen Länderspielen drei und vier als stürmender Außenverteidiger. Bleiben sie in ihren Leistungen bis zur WM im Winter stabil, führt an dem Duo eigentlich schon jetzt kein Weg mehr vorbei.

"Es ist noch ein weiter Weg bis November, Dezember - da kann noch so viel passieren. Deswegen freut es uns, dass wir wieder Spieler ausprobieren konnten", sagt Flick. Und schiebt vielsagend hinterher: "Jeder Einzelne, der hier war, hat die Qualität, um die Mannschaft zu bereichern. Der Kader wird immer größer, das ist für uns Trainer hervorragend, wenn man Auswahl hat."

Gute Aussichten auf einen Platz im WM-Kader haben auch Thilo Kehrer (PSG) und Jonas Hofmann (Gladbach), die zum einen um den Platz rechts hinten kämpfen, zum anderen vielseitig einsetzbar sind. Kevin Trapp (Frankfurt) hat derzeit wohl die besten Karten, als Nummer 3 hinter Neuer und ter Stegen mit nach Katar zu fahren. Und auch Karim Adeyemi (Salzburg) und Marco Reus (BVB) zählen ebenfalls wie Gladbachs Matthias Ginter zum engeren Kandidatenkreis von Flick.