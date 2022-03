Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft heute in der Qualifikation zur EM 2023 auf Lettland. SPOX begleitet das Aufeinandertreffen im Liveticker.

U21 - Deutschland vs. Lettland: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das erste Aufeinandertreffen mit Lettland in der EM-Qualifikation gewann Titelverteidiger Deutschland mit 3:1. Will Deutschland als Gruppensieger vorzeitig das Ticket zur EM 2023 sichern, zählt heute gegen den Tabellenvorletzten nur ein Sieg.

Vor Beginn: Di Salvo nominierte Faride Alidou (Hamburger SV), Marton Dardai (Hertha BSC), Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) und Vincent Müller (PSV Eindhoven) nach.

Vor Beginn: Di Salvo plagen vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Lettland und Israel (29. März) auch wegen Corona massive Personalprobleme. Gleich fünf nominierte Spieler fallen definitiv aus, hinter sechs weiteren stehen Fragezeichen. Armel Bella Kotchap, Patrick Osterhage (beide VfL Bochum) und Torhüter Luca Philipp (TSG Hoffenheim) wurden positiv auf Corona getestet und mussten den DFB-Lehrgang abbrechen. Malick Thiaw (Schalke 04) und Reda Khadra (Blackburn Rovers) fallen für beide Spiele verletzungsbedingt aus.

Vor Beginn: Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht die Qualifikation zur Europameisterschaft 2023 am heutigen Freitag weiter. Am 7. Spieltag empfängt das Team von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo Lettland. Spielbeginn im Tivolo in Aachen ist um 18.15 Uhr.

U21 - Deutschland vs. Lettland: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Lettland sehen könnt heute live auf ProSieben Maxx im Free-TV. Die Übertragung mit Moderator Christian Düren, Kommentator Matthias Stach und Experte Rene Adler beginnt um 17.45 Uhr.

Abrufen könnt Ihr den Livestream auf ran.de und auf der Homepage von ProSieben Maxx - dort müsst Ihr Euch zuvor registrieren.

U21 EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe B