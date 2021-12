Omikron: DFL setzt auf Booster und Beobachtung

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) setzt angesichts der drohenden Omikron-Welle auf engmaschige Beobachtung und die eindringliche Empfehlung zur Booster-Impfung.

"Die Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb analysiert aktuelle Entwicklungen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf das Coronavirus selbstverständlich permanent, das gilt auch in Bezug auf Mutationen und damit derzeit hinsichtlich der Omikron-Variante", teilte die DFL am Montag auf SID-Anfrage mit.

"Wie schon seit Ausbruch der Pandemie wird die DFL in enger Abstimmung mit der Task Force gegebenenfalls auf aktuelle Entwicklungen reagieren - vor allem für den Fall von erkennbaren Trends", hieß es weiter: "Die DFL hat allen Klubs erneut dringend empfohlen, Auffrischungsimpfungen von Spielern, Trainern und Betreuern schnellstmöglich in die Wege zu leiten."