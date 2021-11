Wer zeigt / überträgt das Länderspiel Armenien vs. Deutschland live im TV und Livestream?

Zum Abschluss der WM-Qualifikation spielt Deutschland am Sonntag in Armenien. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Du willst den Großteil der WM-Qualifikation für monatlich 14,99 Euro im Livestream verfolgen? Jetzt DAZN abonnieren!

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Armenien vs. Deutschland heute live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wird es die Krönung einer erfolgreichen WM-Qualifikation für die deutsche Nationalmannschaft? Am kommenden Sonntag, 14. November, ist das DFB-Team am 10. und somit letzten Spieltag der Qualifikation zur WM 2022 in Katar auswärts in Armenien gefordert. Spielbeginn ist um 18 Uhr im Republican Stadium in der armenischen Hauptstadt Jerewan.

Das DFB-Team ist bereits seit dem Sieg am 8. Spieltag in Nordmazedonien als Gruppensieger für die WM 2022 qualifiziert. In Armenien wird Bundestrainer Hansi Flick voraussichtlich vielen Spielern aus der zweiten Reihe einsetzen, erst recht nachdem der DFB am vergangenen Dienstagvormittag einen positiven Coronatest bei Niklas Süle bekanntgab. Vier weitere Spieler mussten zudem als Kontaktperson 1 in Quarantäne.

Flick nominierte daraufhin die beiden Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie Kevin Volland (AS Monaco) nach. Möglicherweise sehen wir am Sonntag einen dieser Spieler in der Startelf.

Für Armenien steht im Gegensatz zu Deutschland möglicherweise noch viel auf dem Spiel - das ist abhängig vom Ausgang der Spiele am heutigen Donnerstag. Vor dem 9. Spieltag liegt Armenien in der Tabelle mit zwölf Punkten hinter den punktgleichen Nordmazedoniern und Rumänien (13 Punkte) auf Platz vier. Der am Ende Zweitplatzierte kann die WM 2022 noch über die Playoffs erreichen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Armenien vs. Deutschland live im Free-TV?

Auch das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation wird live im Free-TV übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte dafür liegen bei RTL.

Der Privatsender beginnt seine Übertragung um 17.15 Uhr mit dem von Laura Papendick moderierten Countdown. Kurz vor Spielbeginn übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Armenien vs. Deutschland im Livestream?

Auch im Livestream kann Armenien vs. Deutschland am Sonntag verfolgt werden. Für die Übertragung auf dem RTL-Streamingdienst RTL+ fallen in der Regel aber Kosten an.

Wer aber noch nicht im Besitz des benötigten Abos RTL+ Premium ist, kann mit dem angebotenen kostenlosen Probemonat Armenien vs. Deutschland kostenlos live sehen. Regulär kostet das Abo 4,99 Euro im Monat.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Armenien vs. Deutschland im Re-Live?

RTL+ zeigt das komplette Spiel zwischen Armenien und Deutschland nach dessen Beendigung im Re-Live. Die Möglichkeit sich das Spiel noch einmal - oder zum ersten Mal - anzusehen, gibt es auch bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt Armenien vs. Deutschland am Sonntag ab null Uhr auf seiner Plattform in voller Länge im Re-Live.

Noch bis Dienstag zeigt der Streamingdienst mit Ausnahme der Partie des DFB-Teams in Armenien alle weiteren Spiele der WM-Qualifikation im Livestream. Dazu ist DAZN auch der übertragende Anbieter aller Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A.

Alles was Ihr für den Empfang der Livestreams von DAZN auf der Homepage oder über die kostenlose App auf dem Endgerät Eurer Wahl benötigt, ist ein Abo. Ein solches gibt es zum monatlichen Preis von 14,99 Euro (Monatsabo; jederzeit kündbar) oder zum einmaligen Preis von 149,99 Euro (Jahresabo).

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Armenien vs. Deutschland live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Datum: 14. November 2021

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Republican Stadium (Jerewan)

Republican Stadium (Jerewan) Übertragung: RTL

Livestream: RTL+

Re-Live: DAZN, RTL+

Musiala! Die jüngsten DFB-Torschützen seit BRD-Gründung © getty 1/26 Jamal Musiala ist mit seinem Tor in Nordmazedonien zum jüngsten DFB-Torschützen der Nachkriegsgeschichte avanciert. Nur Marius Hiller war 1910 noch jünger (17 Jahre, 241 Tage). Wir blicken auf das Ranking seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. © getty 2/26 Platz 25: ROBERT HUTH l Alter: 20 Jahre 10 Monate 11 Tage l Datum: 29.06.2005 l Confed Cup gegen Mexiko © getty 3/26 Platz 25: HANSI MÜLLER l Alter: 20 Jahre 10 Monate 10 Tage l Datum: 06.06.1978 l WM 1978 gegen Mexiko © getty 4/26 Platz 23: BASTIAN SCHWEINSTEIGER l Alter: 20 Jahre 10 Monate 7 Tage l Datum: 08.06.2005 l Freundschaftsspiel gegen Russland © getty 5/26 Platz 22: THOMAS MÜLLER l Alter: 20 Jahre 9 Monate l Datum: 13.06.2010 l WM 2010 gegen Australien © getty 6/26 Platz 21: PER MERTESACKER l Alter: 20 Jahre 8 Monate 17 Tage l Datum: 15.06.2005 l Confed Cup gegen Australien © imago images 7/26 Platz 20: WOLFGANG OVERATH l Alter: 20 Jahre 8 Monate 9 Tage l Datum: 07.06.1964 l Freundschaftsspiel gegen Finnland © imago images 8/26 Platz 19: HELMUT HALLER l Alter: 20 Jahre 8 Monate 2 Tage l Datum: 23.03.1960 l Freundschaftsspiel gegen Tschechien © getty 9/26 Platz 18: SEBASTIAN DEISLER l Alter: 20 Jahre 7 Monate 28 Tage l Datum: 02.09.2000 l WM-Qualifikation gegen Griechenland © imago images 10/26 Platz 17: HEINZ VOLLMAR l Alter: 20 Jahre 7 Monate 27 Tage l Datum: 23.12.1956 l Freundschaftsspiel gegen Belgien © getty 11/26 Platz 16: PAUL BREITNER l Alter: 20 Jahre 6 Monate 24 Tage l Datum: 29.03.1972 l Freundschaftsspiel gegen Ungarn © getty 12/26 Platz 15: ANDRE SCHÜRRLE l Alter: 20 Jahre 6 Monate 23 Tage l Datum: 29.05.2011 l Freundschaftsspiel gegen Unuguay © getty 13/26 Platz 14: FRANZ BECKENBAUER l Alter: 20 Jahre 6 Monate 12 Tage l Datum: 23.03.1966 l Freundschaftsspiel gegen die Niederlande © getty 14/26 Platz 13: THOMAS BERTHOLD l Alter: 20 Jahre 5 Monate 18 Tage l Datum: 30.04.1985 l WM-Qualifikation gegen Tschechien © getty 15/26 Platz 12: PHILIPP LAHM l Alter: 20 Jahre 5 Monate 17 Tage l Datum: 28.04.2004 l Freundschaftsspiel gegen Rumänien © imago images 16/26 Platz 11: OLAF THON l Alter: 20 Jahre 4 Monate 24 Tage l Datum: 24.09.1986 l Freundschaftsspiel gegen Dänemark © imago images 17/26 Platz 10: BERND SCHUSTER l Alter: 20 Jahre 4 Monate 21 Tage l Datum: 13.05.1980 l Freundschaftsspiel gegen Polen © getty 18/26 Platz 9: KAI HAVERTZ l Alter: 20 Jahre 3 Monate 28 Tage l Datum: 09.10.2019 l Freundschaftsspiel gegen Argentinien © getty 19/26 Platz 8: ULI HOENESS l Alter: 20 Jahre 2 Monate 24 Tage l Datum: 29.03.1972 l Freundschaftsspiel gegen Ungarn © getty 20/26 Platz 7: JULIAN DRAXLER l Alter: 19 Jahre 8 Monate 13 Tage l Datum: 02.06.2013 l Freundschaftsspiel gegen die USA © getty 21/26 Platz 6: KARIM ADEYEMI l Alter: 19 Jahre 7 Monate 18 Tage l Datum: 05.09.2021 l WM-Qualifikation gegen Armenien © getty 22/26 Platz 5: LUKAS PODOLSKI l Alter: 19 Jahre 6 Monate 17 Tage l Datum: 21.12.2004 l Freundschaftsspiel gegen Thailand © getty 23/26 Platz 4: MARKO MARIN l Alter: 19 Jahre 5 Monate 7 Tage l Datum: 20.08.2008 l Freundschaftsspiel gegen Belgien © imago images 24/26 Platz 2: CLAUS STÜRMER (rechts) l Alter: 19 Jahre 2 Monate 7 Tage l Datum: 16.10.1954 l Freundschaftsspiel gegen Frankreich © getty 25/26 Platz 2: MARIO GÖTZE l Alter: 19 Jahre 2 Monate 7 Tage l Datum: 10.08.2011 l Freundschaftsspiel gegen Brasilien © getty 26/26 Platz 1: JAMAL MUSIALA l Alter: 18 Jahre 7 Monate 15 Tage l Datum: 11.10.2021 l WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe J vor dem 9. Spieltag