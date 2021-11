DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Christian Günter heute im Liveticker

Vor dem abschließenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Armenien am Sonntag (18.00 Uhr) äußern sich Bundestrainer Hansi Flick und Abwehrspieler Christian Günter vom SC Freiburg auf der Pressekonferenz. SPOX begleitet das Geschehen im Liveticker.

Günter über seine Rolle im DFB-Team: "Ich war nach längerer Zeit bei Jogi bei der EM dabei, jetzt wurde ich das erste Mal wieder nominiert. Für mich geht es darum, dass ich im Verein Leistung bringe, letztendlich nominiert Hansi Flick. David Raum hat auch gute Leistungen gebracht. Für mich geht es darum, Hansi Flick die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen."

Günter über Armenien: "Ich war noch nie dort und habe auch noch nie dort Urlaub gemacht oder ein Spiel bestritten. Ich bin gespannt, wie es dort aussieht. Ich freue mich drauf, ein Auswärtsspiel vor den Fans zu bestreiten und die Stadt zu sehen. Es geht aber darum, dass wir erfolgreich sind und das Spiel gewinnen."

Günter über kleinen Kader und Vorbildrolle des Fußballs in Corona-Zeiten: "Wir halten uns an die Regeln, an die sich jeder halten muss. Dass Spieler abreisen mussten, gehört zum Business dazu. Es gibt insgesamt Leute, die Kontaktpersonen sind und in Quarantäne mussten, das haben wir alle über die letzten zwei Jahre erlebt. Wir halten uns an die Regeln, haben Masken auf. Im Verein machen wir auch nichts anderes als zuvor. Wir halten uns an die Abstandsregeln. Mit den steigenden Zahlen muss man persönlich besser aufpassen und außerhalb des Fußballs die Kontakte ein bisschen einschränken."

Günter über Flick: "Unter seiner Leitung ist viel möglich, das hat er bei Bayern München gezeigt. Das Ziel muss sein, mit Deutschland wieder um Titel mitzuspielen, da ist Hansi der richtige Mann."

Günter über Hausaufgaben von Flick: "Jeder möchte sich verbessern. Wenn man durch die Nationalmannschaft eine Rundumbetreuung hat, bringt das jeden weiter. Das ist ein sehr guter Ansatz."

Günter über ersten Startelf-Einsatz beim DFB-Team: "Für mich war es eine tolle Erfahrung, von Anfang an auf dem Platz zu stehen und die Nationalhymne zu singen. Davon träumt jeder Spieler. In Armenien wird es ein schwieriges Spiel. Wir sind gewarnt, aber wenn wir alles auf den Platz bringen, werden wir das Spiel sicher gewinnen."

Günter übernimmt: Das war's von Hansi Flick, Christian Günter folgt in wenigen Augenblicken.

Flick über defensives Mittelfeld: "Viele Alternativen haben wir nicht, aber sie (Gündogan und Neuhaus) könnten durchaus eine Option sein. Alternativen sind in einer Mannschaft elementar. Der Umstand, dass beide (Kimmich und Goretzka) nicht dabei sind, ist auch eine Chance. Florian Neuhaus bringt hier sehr gute Trainingsleistungen, auch im Spiel hat er uns sehr gut gefallen. Er hat eine Chance, sich zu zeigen. Aber das sind Dinge, die er machen muss. Auch als Nationalspieler hat man keine Garantie, im Verein zu spielen. Wenn einer vor mir spielt, ist es entscheidend, dass ich auf mich aufmerksam mache. Das ist ganz normal im Leistungssport. Mit dieser Situation muss er zurechtkommen, wir unterstützen ihn und ich denke, er wird auch in seinem Verein unterstützt."

Flick über kleinen Kader: "Wir haben einen positiven Eindruck von den Spielern, die da sind, gewonnen. Wir wissen, dass wir noch ein bisschen brauchen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Es geht um Automatismen und um Präzision. Wir müssen die Zeit nächstes Jahr nutzen, um die Dinge einzustudieren. Die Mannschaft, die da ist, hat absolut unser Vertrauen verdient. Wir versuchen eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, dass sie als Team die Spiele bestreitet und drei Punkte holt."

Flick über Umgang mit ungeimpften Spieler: "Nein, ich bin noch nicht weiter. Der Fokus liegt auf dem Spiel in Armenien."

Flick über Fazit der WM-Quali: "Wir haben einen guten Schritt gemacht und eine optimale Punktausbeute. Wir wollen in Armenien gewinnen und wissen, dass sie gute Umschaltspieler haben. Wir müssen in der Defensive hellwach sein. Es ist ein Gegner, der gegen Deutschland gut spielen will. Wir sind wachsam, gut vorbereitet, haben den notwendigen Respekt, wissen aber auch um unsere Qualität."

Flick über Terminplan bis zur WM: "Jeder einzelne Spieler weiß, was ihn erwartet. Wir sind bezüglich der Maßnahmen am überlegen, wie wir das gestalten. Die vier Nations-League-Spiele im Juni werden eine Herausforderung. Es ist aber auch eine gute Möglichkeit, noch mal zu testen. Das Messen mit den Besten ist gewollt und für unsere Entwicklung wichtig."

Flick über Rangordnung der Torhüter: "Wir haben klar gesagt, wer Nummer eins und Nummer zwei ist. Eine Rangordnung ist immer gut, dass die Spieler wissen, woran sie sind. Die Konkurrenzsituation kitzelt etwas aus den Spielern heraus. Kevin Trapp hat es in den letzten Spielen gut gemacht. Wir haben auf der Torhüterposition international eine enorme Qualität. Wir wissen, dass ein guter Torhüter wichtig ist.

Flick über abgereiste Spieler: "Manuel Neuer und Marco Reus haben beide sehr viele Spiele, daher geben wir ihnen aufgrund der Belastungssteuerung für dieses Spiel frei, damit sie noch mal durchschnaufen können. Das ist von uns der richtige Weg, weil sehr viele Spiele bei den Spieler anstehen."

Flick über Katar: "Ich wünsche mir ein gutes Hotel mit kurzen Wegen. Das werden wir sehen. Wir werden alle Optionen prüfen und schauen, dass wir der Mannschaft und dem Staff gute Bedingen bieten können."

Flick über Kehrer: "Er hat lange gespielt und ein bisschen Probleme in der Wade gehabt. Ich denke und hoffe, dass wir das hinbekommen, weil er auch eingeplant ist. Als er gelaufen ist, war es besser. Ich denke, dass es so weitergeht."

Flick über Müllers verschiedene Rollen: "Das hat mit seiner Art und seinem Charakter zu tun. Thomas ist in der Gruppe immer präsent. Das gefällt mir gut. Er stellt sich nie so in den Vordergrund, unterstützt aber trotzdem die Mannschaft. Er ist auch außerhalb des Platzes wichtig. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Der mit den meisten Länderspielen führt die Mannschaft auf den Platz, das wird er gegen Armenien machen können. Ich freue mich, ihn in der Mannschaft zu haben. Er ist sehr wertvoll."

Flick über Hausaufgaben für Spieler: "Das werden wir mit den Spielern und den Trainern besprechen. Wir sind in einem guten Austausch mit den Trainern. Wir wollen gemeinsam versuchen, dass wir sie besser machen. Das liegt in der Verantwortung der Spieler selbst, wir wollen ihnen einen Anstoß dafür geben. Ich möchte eine gute Kommunikation im Team, ich erwarte keine Einbahnstraße, sondern dass sie uns auch mal anrufen. Die Kommunikation muss in beiden Seiten gegeben sein."

Flick über ter Stegen und Havertz: "Marc wird von Anfang spielen, wir gehen auch davon aus, dass Kai spielen kann. Er hat heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, er ist fit und wird auch von Anfang an spielen."

Flick über Armenien: "Für Armenien ist es das letzte Heimspiel. Wir wissen, wenn man gegen eine große Mannschaft spielt, ist man natürlich nominiert. Sie können mit einer großen Leistung die letzte Niederlage wettmachen. Wir wollen das verhindern. Wir haben eine gewisse Qualität und Mentalität in der Mannschaft, wir wollen die drei Punkte holen und mit einem Sieg das Jahr abschließen."

Los geht's: Hansi Flick beginnt.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Flick und Günter

Vor Beginn: Baut Flick seine Rekordserie weiter aus? Der Nachfolger von Joachim Löw gewann alle seine sechs Spiele als Bundestrainer und sicherte sich damit den alleinigen Startrekord. In Armenien könnte Flick diese Erfolgsserie weiter ausbauen.

Vor Beginn: Linksverteidiger Christian Günter bestritt gegen Liechtenstein sein viertes Länderspiel - und sein erstes über 90 Minuten. Wie sieht der Freiburger seine Rolle im DFB-Team?

Vor Beginn: Wie ist die Personalsituation? Nach dem 9:0-Sieg gegen Liechtenstein am Donnerstag verließen Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Marco Reus "aus Gründen der Belastungssteugerung" das DFB-Team. Leon Goretzka, der gegen Liechtenstein einen Kung-Fu-Tritt seines Gegenspielers Jens Hofer abbekommen hatte, wird ebenfalls nicht mitreisen. Dort fehlt zudem Antonio Rüdiger gelbgesperrt. Julian Draxler stand aufgrund einer Muskelverletzung bereits gegen Liechtenstein nicht zur Verfügung.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Abschluss-PK von Bundestrainer Hansi Flick und Christian Günter vor dem WM-Qualifikationsspiel in Armenien (Sonntag, 18.00 Uhr im LIVETICKER). Los geht's um 11.45 Uhr.

