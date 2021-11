Am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation spielt am heutigen Abend Deutschland gegen Liechtenstein. Ob die Partie heute im Free-TV gezeigt wird und alle weiteren Informationen zur Übertragung im TV und Livestream verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein findet am heutigen Abend, den 11. November, um 20.45 Uhr statt. Das Spiel der Gruppe J wird heute in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ausgetragen.

Für Deutschland und Liechtenstein ist es die neunte Partie in der Qualifikation für die WM in Katar 2022. Deutschland ist mit 21 Punkten souveräner Gruppenerster der Gruppe J. Acht Punkte beträgt der Abstand auf den nächsten Kontrahenten Armenien. Dementsprechend hat sich die deutsche Nationalmannschaft schon vor der heutigen Begegnung für das Turnier in Katar qualifiziert.

Es ist zu erwarten, dass Hansi Flick einiges gegen den heutigen Gegner ausprobiert. Da die DFB-Elf schon für die WM im kommenden Jahr qualifiziert ist, hat der neue Bundestrainer die Möglichkeit einige frische Gesichter, wie beispielsweise Lukas Nmecha, unter Wettkampfbedingungen zu sehen. Zudem fallen einige Spieler aufgrund des positiven Corona-Tests von Niklas Süle aus.

Liechtenstein kommt mit nur einem Punkt und dem letzten Platz in der Tabelle ohnehin nicht mehr für eine Qualifikation in Frage. Für den Fußball-Zwerg wird es heute Abend darum gehen, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Liechtenstein in der WM-Qualifikation

Das heutige Spiel zwischen Deutschland und Liechtenstein wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Vor einiger Zeit hat sich der Kölner Privatsender RTL nämlich die Rechte für sämtliche Qualifikationsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft gesichert.

© imago images Lukas Nmecha könnte beim Länderspiel gegen Liechtenstein erstmals für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz kommen.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Liechtenstein in der WM-Qualifikation - Die Übertragung im Free-TV

RTL zeigt die heutige Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein live ab 20.45 Uhr. Die Vorberichte zum Spiel beginnen jedoch schon um 20.15 Uhr. Lothar Matthäus ist als Experte für die Analyse des Spiels zuständig. Wie üblich kommentieren die heutige Begegnung Marco Hagemann und Steffen Freund.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Liechtenstein in der WM-Qualifikation - Die Übertragung im Livestream

Auch im Livestream ist die heutige Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein zu sehen. RTL bietet dafür einen eigenen Streamingdienst namens RTL+ an. Dort könnt Ihr am heutigen Abend das Spiel in kompletter Länge streamen.

Wenn Ihr die Begegnung lieber auf Eurem Tablet oder Smartphone schauen möchtet, könnt Ihr Euch alternativ die RTL+-App sichern.

Deutschland vs. Liechtenstein: WM-Qualifikation - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Hofmann, Ginter, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - Reus, Müller, Sane - Nmecha

Neuer - Hofmann, Ginter, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - Reus, Müller, Sane - Nmecha Liechtenstein: Büchel - Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel - Büchel, Frommelt, Hasler - Sele, Salanovic

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Liechtenstein in der WM-Qualifikation - Die Übertragung im Überblick

Begegnung: Deutschland vs. Liechtenstein

Deutschland vs. Liechtenstein Datum: 11. November

11. November Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Kommentar: Marco Hagemann, Steffen Freund

Marco Hagemann, Steffen Freund Experte: Lothar Matthäus

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Liechtenstein in der WM-Qualifikation - Liveticker bei SPOX

SPOX bietet am heutigen Abend einen umfangreichen Liveticker zur Begegnung an. Mit diesem verpasst Ihr keine spannende Szene von Deutschland vs. Liechtenstein.

Hier geht es zum Liveticker Deutschland - Liechtenstein.

Deutschland vs. Liechtenstein: WM-Qualifikation - Die Gruppe J in der Übersicht