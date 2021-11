Der DFB-Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und Armenien steht fest. Hier erfahrt Ihr, wer mit der deutschen Nationalmannschaft mitreist sowie die Corona-Fälle, Ausfälle und Nachnominierungen.

Die deutsche Nationalmannschaft geht in die letzte Phase der WM-Qualifikation. Zwei Spiele stehen noch an.

Zuerst bestreitet das für die WM 2022 in Katar bereits qualifizierte DFB-Team am Donnerstag, den 11. November, in der Wolfsburger Volkswagen-Arena gegen Liechtenstein das 9. Spiel in der Gruppe J. Am Sonntag, den 14. November, geht es dann zum Abschluss auswärts gegen Armenien.

DFB-Team, Kader für Länderspiele: Corona-Fälle, Ausfälle, Nachnominierungen

Bundestrainer Hansi Flick nimmt für den Länderspiel-Doppelpack insgesamt 24 Spieler mit, musste jedoch am ursprünglich nominierten Kader einige Änderungen vornehmen.

DFB-Team, Kader für Länderspiele: Corona-Fälle

Zum einen ist Bayern-Verteidiger Niklas Süle positiv auf das Coronavirus getestet worden, weswegen er und vier weitere Kontaktpersonen sich in Quarantäne begeben müssen.

DFB-Team, Kader für Länderspiele: Kontaktpersonen

Wie die Bild berichtet, soll es sich bei den Kontaktpersonen um seine Bayern-Kollegen Serge Gnabry, Jamal Musiala und Joshua Kimmich handeln. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, soll die fünfte Kontaktperson der Salzburger Karim Adeyemi sein.

DFB-Team, Kader für Länderspiele: Ausfälle

Außerdem fallen der Leverkusener Florian Wirtz aufgrund von muskulären Problemen am Hüftbeuger und der Freiburger Nico Schlotterbeck wegen muskulären Problemen am linken Oberschenkel verletzt aus.

DFB-Team, Kader für Länderspiele: Nachnominierungen

Ersatz für die Ausfälle gibt es bereits. Flick hat die beiden Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie Kevin Volland von der AS Monaco nachnominiert. Wenige Tage zuvor schaffte es auch der nachnominierte Jonathan Tah in den Kader.

DFB-Team, Kader für Länderspiele im Überblick

Position Name Verein TORWART Bernd Leno Arsenal TORWART Manuel Neuer FC Bayern München TORWART Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona TORWART Kevin Trapp Eintracht Frankfurt ABWEHR Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach ABWEHR Christian Günter SC Freiburg ABWEHR Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach ABWEHR Thilo Kehrer Paris Saint-Germain ABWEHR David Raum TSG Hoffenheim ABWEHR Antonio Rüdiger Chelsea ABWEHR Ridle Baku VfL Wolfsburg ABWEHR Jonathan Tah Bayer Leverkusen MITTELFELD/ANGRIFF Maximilian Arnold VfL Wolfsburg MITTELFELD/ANGRIFF Julian Brandt Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Julian Draxler Paris Saint-Germain MITTELFELD/ANGRIFF Leon Goretzka FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Ilkay Gündogan Manchester City MITTELFELD/ANGRIFF Kai Havertz Chelsea MITTELFELD/ANGRIFF Thomas Müller FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Florian Neuhaus Borussia Mönchengladbach MITTELFELD/ANGRIFF Lukas Nmecha VfL Wolfsburg MITTELFELD/ANGRIFF Marco Reus Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Leroy Sane FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Kevin Volland AS Monaco

DFB-Durchschnittsnoten nach fünf Spielen unter Flick: Bayern-Block regiert © getty 1/20 Hansi Flick hat mit der Nationalmannschaft alle seine fünf Pflichtspiele gewonnen. Welche Spieler haben dabei besonders überzeugt? Wir haben uns die SPOX-Einzelkritiken aller Partien vorgenommen und die Durchschnittsnote für jeden DFB-Spieler berechnet. © getty 2/20 Ein Spieler muss mindestens zweimal bewertet worden sein. SPOX vergibt keine Noten, wenn ein Spieler nach der 70. Minute eingewechselt wird. Daher fehlen Leno, ter Stegen, Baku, Raum, Adeyemi und Neuhaus. © getty 3/20 ROBIN GOSENS: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 3,5 © getty 4/20 KAI HAVERTZ: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 3,5 © getty 5/20 TIMO WERNER: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 3,4 © getty 6/20 JAMAL MUSIALA: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 3,33 © getty 7/20 ANTONIO RÜDIGER: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 3,33 © getty 8/20 LUKAS KLOSTERMANN: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 3,25 © getty 9/20 THILO KEHRER: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 3,1 © getty 10/20 MANUEL NEUER: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 3 © getty 11/20 JONAS HOFMANN: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 3 © getty 12/20 MARCO REUS: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 2,83 © getty 13/20 ILKAY GÜNDOGAN: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 2,83 © getty 14/20 NIKLAS SÜLE: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 2,8 © getty 15/20 LEON GORETZKA: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 2,63 © getty 16/20 FLORIAN WIRTZ: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 2,5 © getty 17/20 JOSHUA KIMMICH: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 2,5 © getty 18/20 LEROY SANE: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 2,25 © getty 19/20 SERGE GNABRY: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 2,2 © getty 20/20 THOMAS MÜLLER: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 1,75

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe J vor dem 9. Spieltag

Was katastrophal begann, endet schließlich doch noch versöhnlich. Nach der 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien am 3. Spieltag blieb die deutsche Nationalmannschaft den Rest der Qualifikation ungeschlagen und qualifizierte sich als erste europäische Nation frühzeitig für die WM in Katar. Die Deutschen sind zwei Spiele vor Schluss uneinholbar auf Platz eins.