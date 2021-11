Am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation empfängt Deutschland heute Liechtenstein. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Liechtenstein: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft will gegen Liechtenstein trotz dem Corona-Wirbel um Niklas Süle einen perfekten Jahresabschluss einläuten. Im Rahmen des sportlich unbedeutenden WM-Qualifikationsspiels wird auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw verabschiedet. Eine weitere Besonderheit: Nach 113 Jahren leitet mit Ivana Martincic erstmals eine Schiedsrichterin ein Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft.

Vor Beginn: Die Partie des 9. Spieltags in der Gruppe J wird heute um 20.45 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Liechtenstein.

Deutschland vs. Liechtenstein: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Hofmann, Ginter, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - Reus, Müller, Sane - Nmecha

Liechtenstein: Büchel - Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel - Büchel, Frommelt, Hasler - Sele, Salanovic

Deutschland vs. Liechtenstein: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Deutschland vs. Liechtenstein wird heute ab 20.15 Uhr auf RTL im Free-TV übertragen. Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus führen durch die Vorberichterstattung, das Spiel kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Im Livestream kann das Spiel beim kostenpflichtigen RTL-Streamingdienst RTL+ verfolgt werden. Ein Abo kostet 4,99 Euro im Monat. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich das Spiel über einen kostenlosen Probemonat anzusehen.

Das Re-Live des Spieles sehr Ihr ab 0 Uhr beim Streamingdienst DAZN. Für diesen benötigt Ihr entweder ein jederzeit kündbares Monats-Abo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe J