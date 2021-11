Zum vorletzten Mal muss heute die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation antreten. Es geht gegen Liechtenstein. SPOX zeigt Euch alle Kommentatoren, Moderatoren und Experten, die bei der TV-Übertragung des Länderspiels, zum Einsatz kommen.

Die WM-Qualifikation neigt sich langsam dem Ende entgegen. Die deutsche Nationalmannschaft ist zwei Spieltage vor Schluss bereits fix Gruppenerster und hat somit den Sprung in die Gruppenphase für die WM 2022 in Katar bereits in der Tasche. Nichtdestotrotz will das DFB-Team seine Form beibehalten, Bundestrainer Hansi Flick will zudem auch seine Siegesserie weiter ausbauen.

Deutschland vs. Liechtenstein: Wichtigste Infos zum Spiel

All dies visieren er und seine Mannschaft am heutigen Donnerstag (11. November) gegen Liechtenstein an. Um 20.45 Uhr stehen sich der Weltmeister von 2014 und der Zwergstaat in der Wolfsburger Volkswagen-Arena gegenüber. Im Hinspiel setzte sich das deutsche Team bei Flicks Debüt als Nationaltrainer nur mit 2:0 durch.

Heute wird Flick zudem auf einige seiner Bayern-Stars verzichten müssen. Neben Niklas Süle, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, fehlen auch Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala sowie Salzburgs Karim Adeyemi, da sie als Kontaktpersonen der ersten Kategorie eingestuft wurden.

© getty Das DFB-Team muss gegen Liechtenstein coronabedingt auf einige Bayern-Stars verzichten.

Deutschland vs. Liechtenstein: Kommentatoren, Moderatoren und Experten bei der TV-Übertragung des Länderspiels

Wie üblich seht Ihr auch heute die Partie der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV. RTL zeigt das Duell sowohl im TV als auch im Livestream bei RTL+.

Im TV geht die Vorberichterstattung eine halbe Stunde vor Spielbeginn, also um 20.15 Uhr, los. Das Kommentatorenduo bilden Marco Hagemann und Ex-Nationalspieler Steffen Freund. Laura Papendick moderiert die Begegnung, während mit Lothar Matthäus ein weiterer ehemaliger Nationalspieler im Einsatz ist. Er ist als Experte für die Analysen zuständig.

Dasselbe Team könnt Ihr auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfolgen. Den ersten Monat bietet Euch der Privatsender dabei kostenlos an, danach fallen für das Abonnement 4,99 Euro pro Monat an.

Deutschland vs. Liechtenstein: Das Länderspiel im Liveticker

SPOX ist für das Länderspiel zwischen Deutschland und Liechtenstein mit einem Liveticker zur Stelle. Dieser bietet Euch nicht nur das Ergebnis, sondern auch die wichtigsten Ereignisse im Laufe des Spiels an. Ob Tore, Platzverweise oder Elfmeter - bei uns seid Ihr immer auf dem neuesten Stand.

Hier geht's zum Länderspiel-Liveticker: Deutschland vs. Liechtenstein.

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe J vor dem Spiel gegen Liechtenstein

Wirklich relevant für die Tabelle ist das heutige Aufeinandertreffen mit Liechtenstein nicht mehr. Deutschland ist mit acht Punkten Vorsprung auf den Gruppenzweiten aus Rumänien uneinholbar. Liechtenstein hingegen hat lediglich einen Zähler auf dem Konto.