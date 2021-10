Simon Terodde ins DFB-Team? Allofs findet es "absurd"

Der ehemalige Nationalspieler Klaus Allofs findet die Diskussionen über eine Berufung von Simon Terodde in die DFB-Auswahl von Hansi Flick "absurd".

In der Nationalmannschaft habe man zwar keinen echten Mittelstürmer-Typen, sagte der Vorstand des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf bei Sport1, "aber das Spiel ist schon anders gestaltet. Bei allem Respekt, da haben wir doch Spieler, die auf einem anderen Niveau spielen."

Simon Terodde hat für Schalke 04 an den ersten zehn Spieltagen in der zweiten Bundesliga elf Treffer erzielt. Zuletzt hatten einige Ex-Profis die Berufung des 33-Jährigen in die Nationalmannschaft angeregt.