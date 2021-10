Die Länderspielpause geht auch für die U21-Nationalmannschaft in die letzte Runde. Nach dem knappen Sieg gegen Israel gastieren die DFB-Junioren heute in Ungarn. SPOX erklärt Euch, wer das Spiel heute im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Zweiter Härtetest für Neu-Trainer Antonio di Salvo und seine Mannschaft. Der glückliche Sieg über die Israelis offenbarte einige Lücken, die es in diesem Spiel zu schließen gilt.

Wer zeigt / überträgt U21 Ungarn vs. Deutschland heute live im TV und Livestream? - Ort, Anpfiff, Datum, Infos

Wettbewerb: U21 EM-Qualifikation

Gruppe: Gruppe B

Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Dienstag, 12. Oktober

Dienstag, 12. Oktober Spielort: Szent Gellert Forum in Szeged

Szent Gellert Forum in Szeged Anpfiff: 17.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt U21 Ungarn vs. Deutschland heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 5. Spieltag

Rang Teams Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte 1 Deutschland 3 3 0 0 12:3 9 2 Israel 3 2 0 1 6:5 6 3 Ungarn 3 1 1 1 7:4 4 4 Polen 3 1 1 1 5:4 4 5 Lettland 3 1 0 2 3:5 3 6 San Marino 3 0 0 1 0:12 0

Wer zeigt / überträgt U21 Ungarn vs. Deutschland heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung

Die ProSiebenSat.1Media-Gruppe besitzt für das Spiel gegen Ungarn die Übertragungsrechte. Deswegen könnt Ihr die Partie auch im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenlosen Livestream verfolgen.

Wer zeigt / überträgt U21 Ungarn vs. Deutschland heute live im Free-TV?

ProSieben Maxx ist für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Um 17 Uhr beginnt beim Privatsender die Vorberichterstattung zum Spiel. Christian Düren übernimmt dabei die Rolle des Moderatoren.

Wer zeigt / überträgt U21 Ungarn vs. Deutschland heute live im kostenlosen Livestream?

Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream könnt Ihr die Partie heute schauen. Dafür habt Ihr mehrere Möglichkeiten. Hier in der Übersicht:

ran.de

prosiebenmaxx.de/livestream

JOYN (Sender: ProSieben Maxx)

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute im Liveticker

Falls Ihr heute am frühen Abend unterwegs seid oder das Spiel nicht live im Free-TV oder im Livestream sehen könnt, empfehlen wir einen Blick in den Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr weder Tore, noch Karten oder strittige Szenen.

Hier geht's zum Liveticker Ungarn vs. Deutschland U21

Ungarn vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute live - Der weitere Spielplan der deutschen U21 im Überblick

Rechnet man das Spiel am heutigen Nachmittag (17.30 Uhr) dazu, dann stehen noch sieben Spiele in der Gruppenphase der EM-Qualifikation für die U21 auf dem Plan. Was auf diesem jedoch fehlt, sind die Uhrzeiten - diese wurden bei allen Spielen ab dem 6. Spieltag bislang noch nicht terminiert.