Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht die EM-Qualifikation mit einem Heimspiel gegen Israel weiter. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, zeigen wir Euch hier.

Groß war der Jubel, als die deutsche U21 Anfang Juni etwas überraschend Europameister wurde. Gut vier Monate später ist der Jubel natürlich verfolgen, die U21 hat sowohl auf der Trainerbank, als auch auf dem Platz ein neues Gesicht und neue Aufgaben stehen im Fokus.

Am heutigen Donnerstag, 7. Oktober, trifft Deutschland in der Qualifikation zur U21-EM 2023 auf Israel. Beim Blick auf die Tabelle steht uns ein echtes Spitzenspiel bevor, da die beiden heutigen Kontrahenten mit jeweils zwei Siegen in die Qualifikation starteten. In Paderborn hat Deutschland ab 18.15 Uhr in der Benteler-Arena die Chance, die Siegesserie auszubauen.

Antonio Di Salvo sitz heute erstmals als hauptverantwortlicher Trainer der U21 auf der Bank. Der langjährige Erfolgstrainer Stefan Kuntz war im September von der deutschen U21, mit der er zweimal den EM-Titel gewonnen hatte, in die Türkei als Trainer der A-Nationalmannschaft gewechselt.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen berief di Santo mit Vincent Müller (PSV Eindhoven), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Jan Thielmann (1. FC Köln), Malik Tillman (Bayern München), Frederik Jäkel (KV Oostende) und Kevin Schade (SC Freiburg) sechs Neulinge in den Kader.

© getty Antonio Di Salvo (r.) ist der Nachfolger von Stefan Kuntz als Trainer der deutschen U21.

Deutschland vs. Israel: U21 EM-Qualifikation heute live - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Rang Teams Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte 1 Deutschland 2 2 0 0 9:1 6 2 Israel 2 2 0 0 4:2 6 3 Ungarn 2 1 0 1 5:2 3 4 Polen 2 1 0 1 3:2 3 5 Lettland 2 0 0 2 1:5 0 6 San Marino 2 0 0 2 0:10 0

Wer zeigt / überträgt U21 Deutschland vs. Israel heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an den Spielen der deutschen U21 in der EM-Qualifikation hat sich "ProSiebenSat.1Media"-Gruppe gesichert. Alle Spiele werden live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Für die Live-Übertragung ist heute ProSieben Maxx verantwortlich. Die Übertragung mit Moderator Christian Düren und Kommentator Uwe Morawe beginnt um 17.45 Uhr.

Parallel wird Deutschland vs. Israel auch im jeweils kostenlosen bei ran.de, ProSieben Maxx und der Streamingplattform JOYN gezeigt. Über die App ran und ProSiebenMaxx könnt Ihr den Livestream auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufen.

Deutschland vs. Israel: U21 EM-Qualifikation heute im Liveticker

Falls Ihr heute am frühen Abend unterwegs seid oder das Spiel nicht live im Free-TV oder im Livestream sehen könnt, empfehlen wir einen Blick in den Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr kein Tor, keine Karte, keine Torchance und keine Emotion.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Israel.

EM-Qualifikation: Spiele der deutschen U21 im Überblick