Die deutsche Nationalmannschaft hat am Montag die Chance, sich für die Pleite im Hinspiel gegen Nordmazedonien zu revanchieren. Am 8. Spieltag treffen die beiden Mannschaften ein zweites Mal in der WM-Qualifikation aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien live im TV und Livestream?

Mit 1:2 verlor die deutsche Nationalmannschaft am 3. Spieltag der WM-Qualifikation gegen den Zwergstaat Nordmazedonien. Am kommenden Montag, den 11. Oktober, kann das DFB-Team diese Blamage wieder zurechtrücken. Im Rahmen des 8. Spieltags trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zum zweiten Mal auf Nordmazedonien.

Das Duell wird in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje ausgetragen. In der Telekom-Arena (Philip II) erfolgt um 20.45 Uhr der Anpfiff.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien live im Free-TV?

RTL besitzt die Übertragungsrechte an allen WM-Qualifikationsspielen mit deutscher Beteiligung. Daher ist auch das heutige Spiel gegen Nordmazedonien live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 20.15 Uhr, geht RTL auf Sendung. Marco Hagemann übernimmt die Rolle des Kommentatoren, Steffen Freund unterstützt ihn dabei als Experte.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien live im Livestream?

Nicht nur im Free-TV, sondern auch im Livestream bietet RTL Deutschland gegen Nordmazedonien an. Das Spiel läuft nämlich live und in voller Länge beim eigenen Streaminganbieter TVNow. Anders als die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ist der Livestream mit Kosten verbunden. Ihr braucht dafür ein Abonnement. Für dieses fallen pro Monat 4,99 Euro an. Davor könnt Ihr das Angebot einen Monat lang gratis testen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien live im Re-Live?

Bei TVNow könnt Ihr nach Spielende die ganze Partie noch einmal im Re-Live schauen. Dasselbe bietet auch DAZN an. Dort findet Ihr die Begegnung ab 0 Uhr auf der Plattform vor.

Zudem überträgt DAZN auch alle Spiele der WM-Qualifikation - bis auf die der deutschen Nationalmannschaft - live und in voller Länge. Die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Serie A, Ligue 1 und der Großteil der Champions League gehören ebenfalls zum Fußballangebot von DAZN.

Außerdem besitzt das "Netflix des Sports" auch an folgenden Sportarten Übertragungsrechte: US-Sport (MLB, NBA, NHL, NFL), Darts, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, Wintersport, Kampfsport (Boxen und MMA) und Rugby.

Abonniert DAZN für entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr und Ihr bekommt Zugriff auf all diese Sportarten. Solltet Ihr kein Interesse mehr an DAZN haben, könnt Ihr das Abo monatlich kündigen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights des Länderspiels Deutschland vs. Nordmazedonien?

Für die Highlights der Partie sind ebenfalls RTL/TVNow und DAZN verantwortlich. Ohne Abo bietet Euch SPOX die besten Szenen der Spiels an. Dort könnt Ihr Euch ab 0 Uhr bedienen.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Datum: 11. Oktober 2021

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Telekom-Arena (Philip II) (Skopje)

Telekom-Arena (Philip II) (Skopje) Übertragung: RTL

Livestream: TVNOW

Re-Live: DAZN, TVNOW

Highlights: SPOX, DAZN, TVNOW

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien live im TV und Livestream? Länderspiel heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, Deutschland gegen Nordmazedonien bei RTL im TV oder bei TVNow im Livestream zu schauen, muss trotzdem nicht auf das Spiel verzichten. SPOX tickert das WM-Qualifikationsspiel nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht's zum Liveticker des Länderspiels zwischen Deutschland und Nordmazedonien.

Darüber hinaus werden auch zu den restlichen WM-Qualifikationsspielen des Tages Liveticker angeboten. Eine Tages-Konferenz gibt es ebenfalls.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

WM-Qualifikation: Stand in der Gruppe J

Bevor das Spiel gegen Nordmazedonien stattfindet, muss das DFB-Team am heutigen 7. Spieltag zuerst gegen Rumänien antreten. Deutschland wird gegen Nordmazedonien jedoch auf jeden Fall als Tabellenführer ins Spiel gehen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Armenien beträgt vier Punkte.

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland 6 5 0 1 17:2 15 15 2 Armenien 6 3 2 1 7:9 -2 11 3 Rumänien 6 3 1 2 9:6 3 10 4 Nordmazedonien 6 2 3 1 11:6 5 9 5 Island 6 1 1 4 6:14 -8 4 6 Liechtenstein 6 0 1 5 2:15 -13 1

WM Qualifikation heute live: Partien, Ansetzungen