U21 - Ungarn vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Neben "Der Mannschaft" hat auch der deutsche Nachwuchs die nächste internationale Aufgabe vor der Brust. Im Zuge der Qualifikation für das EM-Turnier 2023 trifft die deutsche U21 auf die Auswahl Ungarns. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem geglückten Debüt für Neu-Trainer Antonio Di Salvo (3:2 gegen Israel) geht es heute zum nächsten Härtetest: Die deutschen Jugendspieler gastieren beim Tabellendritten in Ungarn.

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute live - Datum, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Wettbewerb: U21 EM-Qualifikation

Gruppe: Gruppe B

Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Dienstag, 12. Oktober

Dienstag, 12. Oktober Spielort: Szent Gellert Forum in Szeged

Szent Gellert Forum in Szeged Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Schiedsrichter: Guillermo Cuadra Fernández (Spanien)

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute live - Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie schon bei der diesjährigen U21-Europameisterschaft und den bisherigen Qualifikationsspielen besitzt die ProSiebenSat.1Media-Gruppe auch für dieses Spiel wieder die Übertragungsrechte. Aus diesem Grund könnt Ihr das Spiel ganz entspannt im Free-TV und kostenlosen Livestream genießen.

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute live im Free-TV

Das heutige Spiel wird live und in voller Länge vom Tochtersender "ProSieben Maxx" übertragen. Die Moderation (ab 17 Uhr) wird Christian Düren übernehmen.

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute im Livestream

Neben der Übertragung im TV bietet die Sendergruppe zudem mehrere Möglichkeiten, die Partie im Livestream zu verfolgen. Hier in der Übersicht:

ran.de

prosiebenmaxx.de/livestream

JOYN (Sender: ProSieben Maxx)

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute live - Später Doppelschlag rettet Di Salvo-Debüt

Es war zwar gerade mal das erste Spiel für Neu-Trainer Antonio di Salvo an der Seitenlinie der deutschen U21-Nationalmannschaft, trotzdem wird ihm diese Partie wohl noch länger im Gedächtnis bleiben. Zwei Mal geriet seine Mannschaft gegen die punktgleichen Israelis in Rückstand, dem zweiten lief man sogar fast die gesamte zweite Hälfte hinterher - und dennoch behielt sein Team am Ende die Oberhand.

Rückstand und Ausgleich trennten nur sechs Minuten

Die mutige Anfangsphase Deutschlands Junioren beantworteten die Israelis mit dem Führungstreffer (28.) wie aus dem Nichts. Dem vorausgegangen war ein Abwehrfehler von Außenverteidiger Mbom. Lange ließ die DFB-Elf aber nicht auf eine Antwort warten: Nur sechs Minuten später vollstreckte Bayern-Juwel Malik Tillman nach schöner Vorarbeit von Shuranov (34.).

Erneuter Rückstand kurz nach der Pause

Aufgrund eines deutlichen Chancenplus hätte die deutsche Jugend bereits zur Halbzeit klar vorne liegen müssen. So kam es, wie es kommen musste: Israel ließ nicht lumpen und nutzte, in Person von Gandelmann die erste richtige Gelegenheit nach Wiederanpfiff zur erneuten Führung (51.). Von hier an tat sich die Mannschaft von Antonio di Salvo über weite Strecken schwer - klare Abschlüsse? Mangelware!

Schade und Burkhardt retten di Salvo-Einstand

Israels Torhüter Niron und seiner Hintermannschaft sei Dank, sah es bis spät im Spiel nach einer Niederlage für die di Salvo-Elf aus. Erst in der 88. Minute glich Debütant Schade zum 2:2 aus, ehe Kapitän Burkhardt in der Nachspielzeit der erlösende Führungstreffer gelang.

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute live - Die Tabelle vor dem 5. Spieltag

Rang Teams Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte 1 Deutschland 3 3 0 0 12:3 9 2 Israel 3 2 0 1 6:5 6 3 Ungarn 3 1 1 1 7:4 4 4 Polen 3 1 1 1 5:4 4 5 Lettland 3 1 0 2 3:5 3 6 San Marino 3 0 0 1 0:12 0

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute live: So funktioniert der Modus

Die nächste U21-EM wird von den Ländern Rumänien und Georgien gehostet. Insgesamt zehn Nationen können sich für das 2023 stattfindende Turnier direkt qualifizieren: darunter die neun Erstplatzierten aus den Qualifikationsgruppen sowie der beste Zweitplatzierte. Vier weitere Plätze werden unter den verbleibenden acht Gruppenzweiten über die Playoffs vergeben. Die beiden Gastgeberländer komplettieren das Turnier.

Ungarn vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute live - Der weitere Spielplan der deutschen U21 im Überblick