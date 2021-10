DFB-Team: Deutschland droht bei WM schweres Gruppenlos

Trotz der direkten Qualifikation für die WM 2022 droht der deutschen Nationalmannschaft zumindest ein schwerer Gruppengegner in Katar. Das DFB-Team könnte nur in Lostopf zwei landen.

Wie die DPA aus FIFA-Kreisen erfahren hat, soll die Weltrangliste wieder als wesentliches Kriterium für die Aufteilung der Lostöpfe dienen. Neben Gastgeber Katar wären somit die sieben bestplatzierten Teams im ersten Topf vertreten.

Deutschland ist nach aktuellem Stand nicht in der obersten Riege. Mit einem deutlichen Rückstand liegt das Team von Bundestrainer Hansi Flick, welches durch einen 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien das WM-Ticket gebucht hat, lediglich auf Rang 14.

Die anderen Gruppenköpfe wären derzeit Belgien, Brasilien, England, Frankreich, Italien, Argentinien und Portugal. Die weiteren drei Lostöpfe wurden in der Vergangenheit nach regionalen Kriterien oder auch nach der Weltranglistenposition gebildet. Letzteres war 2018 in Russland der Fall.

In beiden Szenarien wäre Deutschland dann wohl in Topf zwei und würde somit auf mindestens eine Spitzennation treffen. Üblicherweise war zuletzt die November-Rangliste für WM-Turniere ausschlaggebend. Weil das Turnier in Katar stattfindet, ist die Auslosung allerdings erst für den April nächsten Jahres angedacht.

Einzelkritik: Der Müller, den das DFB-Team braucht - ein Bayern-Star enttäuscht © getty 1/17 Deutschland hat sich dank eines 4:0-Sieges in Nordmazedonien für die WM qualifiziert. Thomas Müller glänzte mit zwei Assists, ein anderer Bayern-Spieler enttäuschte. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Den einen Schuss, der auf sein Tor kam, entschärfte er ohne Probleme. Sonst ziemlich entspannter Abend für den Schlussmann. Note: 3. © getty 3/17 LUKAS KLOSTERMANN: Im Gegensatz zu Raum deutlich defensiver, ließ aber auf seiner Seite nichts anbrennen. Note: 3. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Stand defensiv bombenfest und ließ hin und wieder auch seine Schnelligkeit in der Offensive aufblitzen. Note: 2,5. © getty 5/17 THILO KEHRER: Zweimal mit leichten Kontentrationsfehlern beim Zuspiel, klärte dafür aber auch zweimal stark in brenzligen Situationen. In der Schlussphase allerdings einmal zu spät dran. Dafür sehr passsicher (96,3 Prozent). Note: 3. © getty 6/17 DAVID RAUM: Fand sich bei seinem Startelfdebüt in einer sehr offensiven Rolle wieder und war stets mit gefährlichen Flanken zur Stelle (8). Hatte auch defensiv seine Seite im Griff. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte nach wenigen Minuten die Chance zur Führung, ansonsten war der Mittelfeldchef gewohnt ball- und passsicher. Note: 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Enttäuschender Auftritt des Mittelfeldmanns. Gewann nur einen (!) seiner neun Zweikämpfe und blieb auch ohne Torschuss. Passquote stimmte wenigstens (88,2 Prozent). Musste Mitte der zweiten Halbzeit für Wirtz weichen. Note: 4. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bei den finalen Bällen öfters unkonzentriert, sein traumhaftes Zuspiel vor dem 1:0 entschädigt aber dafür. Generell aber ohne die letzte Zielstrebigkeit. Note: 3. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Bewies beim Führungstreffer sein gutes Auge mit dem Zuspiel auf den mitgelaufenen Havertz, das 2:0 bereitet er dann technisch anspruchsvoll vor. Ansonsten immer anspielbar und mit starker Zweikampfquote (62,5 Prozent). Note: 1,5. © getty 11/17 KAI HAVERTZ: Traf kurz nach der Halbzeitpause zum wichtigen 1:0, musste aber nach gutem Zuspiel von Müller nur einschieben. In der ersten Hälfte mit einigen guten Flanken, sonst aber unauffällig. Musste in der 61. für Adeyemi weichen. Note: 2,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Rumänien merklich motiviert. In der ersten Halbzeit öfters glücklos, sein Treffer löste dann aber endlich den Knoten. Schnürte mit einem schönen Schuss den Doppelpack. Note: 1,5. © imago images 13/17 FLORIAN WIRTZ: Durfte 30 Minuten lang für Goretzka ran, blieb eher unauffällig. Bereitet jedoch das 3:0 von Werner vor. Note: 3. © getty 14/17 KARIM ADEYEMI: Kam in der 61. Minute für Havertz und zeigte direkt sein enormes Talent. Eroberte vor dem 4:0 den Ball gut und bereitet den Treffer von Musiala dann auch stark vor. Note: 2,5. © getty 15/17 JONAS HOFFMANN: Kam für Gnabry für die letzten Minuten in die Partie, ohne besondere Szene. Ohne Bewertung. © getty 16/17 JAMAL MUSIALA: Kam für die Schlussviertelstunde für Werner, erzielte mit dem 4:0 sein erstes Tor für das DFB-Team. Ohne Bewertung. © getty 17/17 FLORIAN NEUHAUS: Bekam noch ein paar Minuten, ohne aber große Akzente zu setzen. Ohne Bewertung.

DFB-Team: Zwei Testspiele im Frühjahr

Deshalb gilt es auch als möglich, dass die März-Rangliste entscheidend wird. Weil Teams aus Südamerika, Afrika und die europäischen Playoff-Teilnehmer im Frühjahr noch Pflichtspiele bestreiten, hätten sie womöglich einen Vorteil.

Das DFB-Team absolviert nach Abschluss der WM-Qualifikation am 11. November gegen Liechtenstein sowie am 14. November gegen Armenien Anfang 2022 nur noch zwei Testspiele, die in der Regel weniger Weltranglistenpunkte einbringen.