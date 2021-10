Deutschland vs. Rumänien: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt in der WM-Qualifikation Rumänien. So könnt Ihr das Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Rumänien, WM-Qualifikation: Anstoß, Ort, Stadion

In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht der siebte Spieltag an. Für die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick geht es dabei am heutigen Freitag, den 8. Oktober gegen Rumänien. Schauplatz ist das Hamburger Volksparkstadion, Anstoß um 20.45 Uhr.

Deutschland vs. Rumänien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Erfreulich für alle Fans des DFB-Teams und interessierten Beobachter: Die Partie wird es live im Free-TV zu verfolgen geben. RTL besitzt bekanntermaßen die Rechte an der Ausstrahlung der Qualifikationsspiele von Deutschland.

Die Vorberichterstattung zu der Begegnung beginnt um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Laura Papendick, da Florian König gesundheitsbedingt aussetzen muss, Experte ist Lothar Matthäus. Kommentieren wird Marco Hagemann gemeinsam mit Steffen Freund.

Während das RTL-Programm im TV kostenlos abgerufen werden kann, verhält es sich mit dem Livestream zur Partie anders. Diesen gibt es nämlich nur auf der kostenpflichtigen Streamingplattform TVNOW. Hier erhaltet Ihr übersichtlich alle Informationen zu den Abo-Paketen.

Alle anderen WM-Qualifikationsspiele lassen sich übrigens live bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hält wiederum die Rechte an allen Spielen außer denen der deutschen Auswahl.

DAZN ist kostenpflichtig: für ein Monatsabo zahlt Ihr 14,99 Euro, dieses Abo ist jederzeit monatlich kündbar. Für ein Jahresabo werden 149,99 Euro fällig. Auf der Plattform bekommt Ihr neben der WM-Quali unter anderem auch jede Menge Live-Spiele der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 zu sehen.

Deutschland vs. Rumänien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Sollte es Euch nicht möglich sein, heute im TV oder Livestream einzuschalten, dann greift gerne auf unseren Liveticker zu Deutschland gegen Rumänien zurück. Dort wird Euch während der 90 Minuten samt Nachspielzeit nichts Wichtiges entgehen.

WM-Qualifikation: Gruppe J mit Deutschland

Deutschland wird seiner Favoritenrolle in Gruppe J derzeit gerecht. Das DFB-Team befindet sich nach sechs Spieltagen und dabei fünf eingefahrenen Siegen mit 15 Punkten auf Rang eins. Gegner Rumänien ist mit zehn Zählern hinter Armenien (elf) Dritter.

Ende März standen sich Deutschland und Rumänien bereits gegenüber, in Bukarest ging die damalige Mannschaft von Joachim Löw mit einem 1:0 als Sieger vom Feld. Serge Gnabry erzielte den entscheidenden Treffer.