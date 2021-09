BVB-Talent Youssoufa Moukoko jüngster Spieler der deutschen U21-Geschichte

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko hat als jüngster Debütant und jüngster Torschütze der deutschen U21-Nationalmannschaft erneut Geschichte geschrieben.

Das Offensivjuwel von Borussia Dortmund stand im EM-Qualifikationsspiel in San Marino mit 16 Jahren und 286 Tagen in der Startelf und traf in der 39. Minute zum 3:0.

Den bisherigen Altersrekord hielt Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), der im Oktober 2020 mit 17 Jahren und 159 Tagen in der U21 debütiert hatte. Jüngster Torschütze war bisher Julian Draxler im Jahr 2011 mit 17 Jahren und 323 Tagen.

Moukoko hatte schon im März bei der EM-Gruppenphase zum DFB-Aufgebot gehört, verletzte sich aber vor dem ersten Spiel und kam nicht zum Einsatz.

Als neuer Kapitän lief Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 auf. "Mit Jonny hatte ich zwei, drei sehr gute Telefonate. Er hat mir sehr gut erklärt, warum er nicht mit zu Olympia wollte. Ich mag das, wenn ein junger Spieler seine eigene Meinung hat und diese vertritt", sagte Kuntz bei ProSieben MAXX. Mit zwölf Einsätzen ist Burkardt der mit Abstand erfahrenste Akteur der "neuen" U21.

U21: DFB hofft auf Verbleib von Stefan Kuntz

Der DFB hofft weiter auf einen Verbleib von Erfolgstrainer Kuntz über das Jahr 2021 hinaus. "Wir werden ihm die Entscheidung im Laufe des Jahres einfach machen", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann bei ProSieben MAXX. Es sei nachvollziehbar, dass Kuntz "den einen oder andere Tag mehr" zum Nachdenken brauche.

Kuntz bestätigte am Donnerstag das "Interesse von Verbänden und Klubs" an seiner Person. "Es ist normal, dass einen das zum Nachdenken bringt", sagte er. Der Europameister von 1996 hatte zuletzt dreimal in Folge mit der U21 das EM-Finale erreicht und dabei zweimal den Titel geholt.

Kuntz hatte seinen Verbleib als Trainer der U21 zuletzt nur bis zum Jahresende definitiv bestätigt. Sein Vertrag mit dem DFB läuft noch bis 2023.