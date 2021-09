WM-Quali - DFB-Gegner Liechtenstein: Tod der Fürstin trübt die Vorfreude

Das Kräftemessen mit dem viermaligen Weltmeister aus Deutschland hätte in Liechtenstein ein Festtag werden sollen - der plötzliche Tod von Fürstin Marie trübt jedoch die Vorfreude.

Seit zwei Wochen herrscht im Fürstentum Liechtenstein Ausnahmezustand. Grund ist aber nicht die Vorfreude auf das Duell mit der Fußball-Großmacht Deutschland. Der plötzliche Tod von Fürstin Marie hat den Zwergstaat in tiefe Trauer gestürzt - die eigentlich fieberhaft erwartete Partie gegen den viermaligen Weltmeister geriet zur Nebensache.

Die Ehefrau des Staatsoberhauptes Hans Adam II. war am 21. August im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Die nach ihrem Tod angeordnete siebentägige Staatstrauer endete mit der Beisetzung am vergangenen Samstag. Mit einer Schweigeminute wird die Nationalmannschaft Liechtensteins vor dem Spiel in der WM-Qualifikation gegen die DFB-Auswahl am Donnerstag (20.45 Uhr) in St. Gallen von der Fürstin Abschied nehmen.

Trotz der Tragödie liegt vor dem Gastspiel der Deutschen "eine gewisse Vorfreude in der Luft", versicherte Nationaltorhüter Justin Ospelt, der wegen Knieproblemen jedoch nicht nominiert worden war, im SID-Gespräch. Das ganze Land freue sich auf das Kräftemessen mit den Weltstars, "daher wird sicherlich ein kleines Fußballfest bei uns stattfinden", kündigte der Schlussmann des deutschen Viertligisten KFC Uerdingen an.

Die Party wird jedoch nicht im Fürstentum steigen. Wegen Umbaumaßnahmen im Vaduzer Rheinpark-Stadion findet die Begegnung in der Schweiz statt - mit der der neue deutsche Teamchef Hansi Flick besondere Erinnerungen teilt. Beim 3:2 im EM-Viertelfinale 2008 in Basel gegen Portugal hatte der damalige Assistent seinen gesperrten und während des Spiels rauchend im VIP-Bereich entdeckten Vorgänger Joachim Löw erfolgreich vertreten.

Flick vor DFB-Debüt: So erging es seinen Vorgängern beim ersten Mal © imago images / getty 1/22 Hansi Flick ist erst der zehnte Cheftrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Am 2. September wird der 57-Jährige sein Debüt in der WM-Quali gegen Liechtenstein feiern. © getty 2/22 Flick übernahm den Großteil des letzten Kaders seines Vorgängers und früheren Chefs Joachim Löw. Anlässlich seines ersten Spiels werfen wir einen Blick auf die Debüts seiner Vorgänger. © getty 3/22 JOACHIM LÖW (Bundestrainer von 2006 bis 2021): 198 Spiele - 124 S - 40 U - 34 N - 467: 200 Tore - Erfolge: Weltmeister 2014, EM-Zweiter 2008, WM-Dritter 2010. © getty 4/22 LÖWS Debüt fand am 16. August 2006 statt. Auf Schalke gewann die DFB-Auswahl ein Freundschaftsspiel gegen Schweden mit 3:0. Bernd Schneider (4.) und Miro Klose (8., 44.) erzielten die Tore. © getty 5/22 JÜRGEN KLINSMANN (Bundestrainer von 2004 bis 2006): 34 Spiele - 20 S - 8 U - 6 N - 81:43 Tore - Erfolge: WM-Dritter 2006. © imago images 6/22 KLINSMANNS Debüt fand am 18. August 2004 in Wien statt. Kevin Kuranyi erzielte alle drei Treffer zum deutschen 3:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Österreich. © imago images 7/22 RUDI VÖLLER (Teamchef von 2000 bis 2004): 53 Spiele - 29 S - 11 U - 13 N - 109:57 Tore - Erfolge: WM-Zweiter 2002. © imago images 8/22 VÖLLERS Debüt fand am 16. August 2000 in Hannover statt. Nach der noch frischen EM-Enttäuschung sorgte das fulminante 4:1 im Freundschaftsspiel gegen Spanien für Aufbruchstimmung. Die Tore schossen: Mehmet Scholl und Alexander Zickler (je 2). © getty 9/22 ERICH RIBBECK (1998 bis 2000): 24 Spiele - 10 S - 6 U - 8 N - 42:31 Tore - Erfolge: -. © imago images 10/22 RIBBECK begann seine enttäuschende Ägide mit einer 0:1-Niederlage in der EM-Quali gegen die Türkei am 10. Oktober 1998 und endete nach vielen Querelen mit der desolaten Vorstellung bei der EM 2000. © getty 11/22 BERTI VOGTS (Bundestrainer von 1990 bis 1998): 102 Spiele - 66 S - 24 U - 12 N - 206:86 Tore - Erfolge: Europameister 1996, EM-Zweiter 1992. © imago images 12/22 VOGTS’ Debüt am 29. August 1990 war ein 1:1 in einem Testspiel in Portugal, bei dem Lothar Matthäus traf. Trotz des EM-Triumphs von 1996 war Vogts (Bild: mit Manfred Binz) nie ein Liebling der Massen. Warf im September 1998 die Brocken hin. © getty 13/22 FRANZ BECKENBAUER (Teamchef von 1984 bis 1990): 66 Spiele - 34 S - 20 U - 12 N - 107:61 Tore. Erfolge: Weltmeister 1990, WM-Zweiter 1986. © imago images 14/22 BECKENBAUER debütierte mit einer 1:3-Pleite (Tor: Ditmar Jakobs) gegen Argentinien in einem Freundschaftsspiel in Düsseldorf am 12. September 1984. Der Kaiser brachte es auch ohne Lizenz zum Weltmeister-Trainer. © imago images 15/22 JUPP DERWALL (Bundestrainer von 1978 bis 1984): 67 Spiele - 44 S - 12 U - 11 N - 144:60 Tore. Erfolge: Europameister 1980, WM-Zweiter 1982. Bild: Derwall mit Torjäger Karl-Heinz Rummenigge. © imago images 16/22 DERWALL (Bild: mit Jozef Venglos) debütierte am 11. Oktober 1978 mit einem wilden 4:3 im Freundschaftsspiel in der Tschechoslowakei. Rüdiger Abramczik, Rainer Bonhof (2) und Hansi Müller trafen. Er legte 22 Spiele ohne Niederlage und den EM-Titel nach. © imago images 17/22 HELMUT SCHÖN (Bundestrainer von 1964 bis 1978): 139 Spiele - 87 S - 31 U - 21 N - 292:107 Tore. Erfolge: Europameister 1972, Weltmeister 1974, WM-Zweiter 1966, EM-Zweiter 1976. © imago images 18/22 SCHÖN begann seine Ära mit einem 1:1 im der WM-Quali in Berlin gegen Schweden am 4. November 1964. Rudolf Brunnenmeier erzielte das Tor der DFB-Elf. Alles danach ist Legende, die Schmach von Cordoba hätte man dem "Langen" gerne erspart. © imago images 19/22 SEPP HERBERGER (Reichstrainer von 1936 bis 1942 und Bundestrainer von 1950 bis 1964): 162 Spiele - 92 S - 26 U - 44 N - Tore: 423:239. Erfolge: Weltmeister 1954. © imago images 20/22 HERBERGER debütierte mit einem 2:1-Erfolg in einem Freundschaftsspiel in Spanien am 23. Februar 1936. Josef Fath aus Worms erzielte beide Tore. Herberger wurde als Architekt des “Wunders von Bern” zur Legende. © getty 21/22 OTTO NERZ (Reichstrainer von 1926 bis 1936): 75 Spiele - 44 S - 11 U - 20 N - 204:124 Tore. Erfolge: WM-Dritter 1934. Die ersten 58 Spiele (1908 bis 1926) bestritt die Nationalelf ohne Trainer. © imago images 22/22 NERZ (Bild von 1935: beobachtet die Massage seines Spielers Josef Rasselnberg) gewann beim Debüt 3:2 gegen die Niederlande am 31. Oktober 1926 durch die Tore von Ludwig Wieder und Otto Harder. Führte den deutschen Fußball in die internationale Spitze.

DFB-Team: Flick warnt Mannschaft vor Debüt

Vor seinem Debüt als Bundestrainer warnte Flick seine Mannschaft, den Weltranglisten-189. auf die leichte Schulter zu nehmen. "Liechtenstein ist ein Spiel, wo wir gut reinkommen müssen, das uns Schub geben muss", sagte der 56-Jährige und mahnte: "Aber das ist eine Mannschaft, die sehr mutig agiert, sehr gut steht, wir brauchen den notwendigen Respekt vor dem Gegner."

Vor dem Höhepunkt des Jahres plagen Liechtensteins Nationaltrainer Martin Stocklasa allerdings arge Personalsorgen. Mit Mittelfeldmotor Marcel Büchel, der sich in Zukunft auf seinen Klub konzentrieren will, fehlt der absolute Führungsspieler. Dazu fallen weitere der wenigen Profis aus. Stocklasa ist gezwungen, die Löcher in der Startelf mit Amateurspielern zu flicken.

"Wir haben nicht so viele Profis im Land, und wenn einer fehlt, dann merkt man das natürlich schon", merkte Ospelt an: "Aber auch die Amateure können ein bisschen kicken." Ohnehin gehe der krasse Außenseiter gegen den großen Favoriten ohne Druck ins Spiel, der Spaß stehe im Vordergrund, denn: "Das passiert nicht alle Tage", sagte Ospelt.

Abschießen lassen will sich das Team aber nicht. Ziel sei, "mit viel Einsatz ein möglichst gutes Resultat auf die Beine zu stellen", sagte Ospelt. Der Fokus liege dabei natürlich auf der Defensive und darauf, "das Land würdig zu präsentieren." Fürstin Marie wäre sicher stolz.