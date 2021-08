Stefan Effenberg rät BVB-Kapitän Marco Reus von Rückkehr ins DFB-Team ab

Stefan Effenberg hat BVB-Kapitän Marco Reus geraten, sich auf Borussia Dortmund zu konzentrieren und in Zukunft auf Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft zu verzichten. Als Grund gibt Effenberg die zahlreichen Verletzungssorgen des 32-Jährigen in den vergangenen Jahren an.

"Marco Reus ist verletzungsanfällig", sagte der t-online-Kolumnist in der Videoserie "Frag mich". In seinem Alter gelte es zu überlegen, "sich vielleicht voll auf den BVB zu konzentrieren. Die extreme Belastung durch Länderspiele und Turniere zu streichen, würde ihm mit Sicherheit zugutekommen."

Seine Teilnahme an der Europameisterschaft 2021 hatte Reus bereits abgesagt, um im Sommer wieder in Topform zu kommen. In den vergangenen Jahren wurde der Mittelfeld-Star immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Bundestrainer Hansi Flick hatte zuletzt die Tür für eine Rückkehr von Reus offen gehalten.

Effenberg betonte zwar, dass diese Entscheidung nur der Spieler selbst für sich treffen könne und er sich " freuen" würde, Reus doch noch einmal im DFB-Trikot zu sehen. Dennoch würde er ihm von einer Rückkehr ins DFB-Team abraten.

Ähnliches gelte auch für Mats Hummels (32) oder Thomas Müller (31), die sich ebenfalls überlegen sollten, sich auf die Vereine zu konzentrieren. "Wenn du über 30 bist, sind Ruhephasen von extremer Bedeutung", erklärte der 35-fache Nationalspieler.