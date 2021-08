DFB-Pressekonferenz mit Marco Reus, Ridle Baku und Ilkay Gündogan im Liveticker

Die ersten Länderspiele unter der Leitung des neuen Bundestrainers Hansi Flick stehen an. Vor den Partien in der WM-Quali gegen Lichtenstein (2.9.), Armenien (5.9.) und Island (8.9.) wird es noch das eine oder andere Pressegespräch geben. An der heutigen PK nehmen Ridle Baku, Ilkay Gündogan und Rückkehrer Marco Reus teil. Das Ganze könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

DFB-PK mit Reus, Baku und Gündogan im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Und Baku? Von dem Wolfsburger Shootingstar der vergangenen Saison erwarten nicht wenige, dass er endlich das Problem auf der defensiven rechten Seite löst. Sein A-Nationalmannschaftsdebüt hat er bereits hinter sich. Im November des vergangenen Jahres debütierte er im Testspiel gegen Tschechien - und stand sogar 90 Minuten auf dem Platz.

Vor Beginn: Und Ilkay Gündogan? Der spielte angeblich nach dem EM-Aus mit Rücktrittsgedanken, von denen er sich selbst unter Mithilfe von Flick und einem Telefonat mit dem neuen Bundestrainer aber entfernte. Also ist der Star von Manchester City weiter dabei.

Vor Beginn: Fangen wir mal mit Reus an: Es war eine recht traurige Story, die sich da im Sommer abgespielt hatte. Reus hatte - angeblich in Absprache mit Joachim Löw - seinen Verzicht auf die EM trotz seiner grandiosen Form verkündet. Das kam nicht bei allen gut an. So echauffierte sich beispielsweise Kölns Trainer Steffen Baumgart über Reus' freiwilligen Verzicht. Dazu wird der BVB-Kapitän wohl heute noch einmal befragt. Außerdem wird er wohl auf die Neuerungen zwischen Löw und Flick angesprochen werden. Spannend!

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch des DFB. Beginn ist um 13 Uhr, anwesend auf dem Podium werden ein Rückkehrer, ein Routinier und ein Shootingstar sein. Die Rede ist von Marco Reus, Ilkay Gündogan und Ridle Baku.

© getty Sollen als erfahrene Spieler vorangehen in der Nationalmannschaft: Ilkay Gündogan und Marco Reus.

DFB: Hansi Flicks Kader für die WM-Quali-Spiele im September

Drei Neulinge, fünf Rückkehrer: Hansi Flick bringt neues und altes in der Nationalmannschaft wieder zusammen. Ihre erste Einladung zum A-Team des DFB erhielten David Raum (Hoffenheim), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Karim Adeyemi (Salzburg). Bei der EM nicht dabei, aber nun wieder im Kreis der Nationalmannschaft zurück sind Marco Reis, Mahmoud Dahoud, Thilo Kehrer, Ridle Baku und Florian Wirtz.

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München)

Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München) Mittelfeld/Angriff: Karim Ademeyi (Red Bull Salzburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Deutschland in der WM-Qualifikation live im TV und Livestream

Die Zeiten, in denen die ARD oder das ZDF die deutschen Länderspiele ausschließlich übertragen haben, sind längst vorbei - doch nicht nur das: Mittlerweile ist es so, dass alle deutschen Spiele in den Turnier-Qualifikationen vom Privatsender RTL übertragen werden.

Dies gilt auch für die drei anstehenden WM-Qualifikazionsspiele des DFB-Teams gegen Lichtenstein, Armenien und Island. Alle drei Spiele werden von RTL übertragend. Einen kostenlosen Livestream für mobile Endgerätnutzer wird es außerdem nicht geben. Dafür benötigt Ihr einen kostenpflichtigen RTL-Now-Zugang.

