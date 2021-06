Die deutsche U21 greift nach dem EM-Titel. Im Finale steht dem Team von Trainer Stefan Kuntz Portugal gegenüber. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat es durch einen Sieg gegen die Niederlande ins Finale der Europameisterschaft geschafft. Am Sonntagabend ist um 21 Uhr Anstoß in Ljubljana.

Das Endspiel wird ebenfalls wieder im TV und Livestream zu sehen sein. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im TV und Livestream?

Alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der U21 EM in Ungarn und Slowenien werden im Free-TV gezeigt. So natürlich auch das Finale. Ausnahmsweise halten aber nicht die öffentlich-rechtlichen Sender die Rechte an der Übertragung.

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im TV?

Für die Ausstrahlung von Deutschland gegen Portugal zeichnet sich heute ProSieben verantwortlich. Bereits um 20:14 Uhr beginnt der Sender heute seine Vorberichterstattung.

Dann begrüßt Euch Moderator Christian Düren. Ihm steht als Experte Rene Adler zur Seite.

Ab 21 Uhr übernimmt dann Kommentator Uwe Morawe. Zusätzlich ist Netman Christoph "Icke" Dommisch mit dabei.

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im Livestream?

Neben der klassischen Übertragung im Free-TV wird zudem ein kostenloser Livestream angeboten. Diesen findet Ihr bei ran.de.

Hier geht es zum Livestream des U21 EM Finals zwischen Deutschland und Portugal.

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: U21 EM

Runde: Finale

Finale Datum: 6. Juni 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stadion Stozice (Ljubljana)

Stadion Stozice (Ljubljana) Übertragung: ProSieben

Livestream: ran.de

© getty Stefan Kuntz kann im Finale auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im TV und Livestream? Spielplan in der K.o.-Runde

Runde Begegnung Ergebnis Viertelfinale Dänemark - Deutschland 5:6 i. E. Niederlande - Frankreich 2:1 Spanien - Kroatien 2:1 n.V. Portugal - Italien 5:3 n.V. Halbfinale Niederlande - Deutschland 1:2 Spanien - Portugal 0:1 Finale Deutschland - Portugal ?

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im TV und Livestream? Endspiel im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel heute auch bei uns im Liveticker verfolgen. Wir bereiten das Finale in schriftlicher Form für Euch auf.

Hier geht es zum Liveticker U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal.

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im TV und Livestream? Offizielle Aufstellungen

U21 Deutschland: Dahmen - Baku, Schlotterbeck, Pieper, Raum - Dorsch, Maier - Özcan, Wirtz, Berisha - Nmecha

Dahmen - Baku, Schlotterbeck, Pieper, Raum - Dorsch, Maier - Özcan, Wirtz, Berisha - Nmecha U21 Portugal: Diogo Costa - Diogo Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Abdu Conte - Florentino - Daniel Braganca, Vitinha - Fabio Vieira - Tiago Tomas, Danny Mota

U21-EM-Finale - Deutschland vs. Portugal: Die voraussichtlichen Aufsstellungen © getty 1/25 Nach dem 2:1-Sieg gegen die Niederlande steht Deutschland im Finale der U21-EM 2021. Nun warten die starken Portugiesen im Endspiel. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die voraussichtlichen Aufstellungen beider Mannschaften. © getty 2/25 Portugal: Tor - DIOGO COSTA © getty 3/25 Abwehr - DIOGO DALOT © getty 4/25 DIOGO QUEIROS © getty 5/25 DIOGO LEITE © getty 6/25 ABDU CONTE © getty 7/25 Mittelfeld - VITINHA © getty 8/25 DANIEL BRAGANCA © getty 9/25 GEDSON FERNANDES © getty 10/25 FABIO VIEIRA © getty 11/25 Sturm - RAFAEL LEAO © getty 12/25 DANY MOTA © SPOX 13/25 So könnten die Portugiesen spielen. Trainer Rui Jorge wird wohl auf die Elf zurückgreifen, die schon im Halbfinale Spanien mit 1:0 besiegte. © getty 14/25 Deutschland: Tor - FINN DAHMEN © getty 15/25 Abwehr - JOSHA VAGNOMAN © getty 16/25 NICO SCHLOTTERBECK © getty 17/25 AMOS PIEPER © getty 18/25 DAVID RAUM © getty 19/25 Mittelfeld - NIKLAS DORSCH © getty 20/25 ARNE MEIER © getty 21/25 MERGIM BERISHA © getty 22/25 FLORIAN WIRTZ © getty 23/25 RIDLE BAKU © getty 24/25 Sturm - LUKAS NMECHA © SPOX 25/25 So könnte die deutsche Mannschaft auflaufen. Für den wieder genesenen Vagnoman müsste Özcan im Mittelfeld Platz machen. Dafür rückt Baku wieder nach Linksaußen.

Wer zeigt / überträgt U21 EM Finale Deutschland vs. Portugal heute live im TV und Livestream? DFB-Team drückt die Daumen

Von Manuel Neuer über Boris Becker bis Alexandra Popp haben zahlreiche deutsche Sportstars der deutschen U21-Nationalmannschaft für das EM-Finale gegen Portugal die Daumen gedrückt. "Es macht Spaß, euch zuzuschauen. Ihr macht das schon und werdet Europameister", sagte Neuer, der 2009 unter Trainer Horst Hrubesch den U21-EM-Titel geholt hatte.

Auch Tennis-Ikone Becker schickte eine Video-Botschaft. "Lieber Stefan Kuntz! Als Spieler habe ich dich verehrt, als Trainer bis du unschlagbar. Zum dritten Mal in Folge in einem EM-Finale. Wow!", sagte Becker, der aktuell mit Matthias Stach für Eurosport die French Open in Paris kommentiert. Stachs Sohn Anton gehört zum deutschen Team, das am Sonntag im Endspiel auf Portugal trifft.

Grüße kamen auch von Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. "Es macht sehr viel Spaß, euch zuzuschauen. Ihr macht das richtig gut, ihr bringt alle Tugenden auf den Platz, gepaart mit eurem Spielwitz", sagte Schweinsteiger. Nationalspielerin Alexandra Popp lobte die "mega Mentalität" der U21. Sandro Wagner, der 2009 im EM-Finale zwei Tore erzielt hatte, meinte: "Ihr macht uns Deutschen in einer schwierigen Zeit Spaß. Ihr zeigt, was man als Einheit erreichen kann. Mentalität schlägt Qualität. Krönt euch!"

Auch Serge Gnabry und Max Kruse, der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock, die Ex-Handballer Pascal Hens und Stefan Kretzschmar und viele Sportler mehr schickten Video-Botschaften nach Slowenien. (Quelle: SID)

