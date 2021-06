Bei DFB-Sieg: Livestream-Ausfall bei TV Now während Lettland-Spiel

Bei der Generalprobe der Deutschen Mannschaft für die Europameisterschaft 2021 gab es großen Fan-Ärger: Während der Partie gegen Lettland (7:1) hatte der Livestreaming-Service der RTL-Mediengruppe massive Probleme.

Zwischen der 30. und 60. Minute war das Livestream-Angebot von TV Now nicht verfügbar. Beim Portal allestoerungen.de gingen mehrere tausend Störungsmeldungen ein.

"Hallo zusammen, wir können euren Unmut über den Ausfall unserer Livestreams verstehen. Es tut uns sehr leid. Die Kolleg*innen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung", twitterte TV Now kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit.

Erst um die 60. Minute herum meldete der Dienst, dass alle Streams wieder laufen würden. Bereits zuvor hatte RTL mehrere Spieler des DFB-Teams übertragen, zu Streamingproblemen kam es vorher nicht.

In der kommenden Saison werden bei TV Now alle Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League zu sehen sein. Die EM dagegen wird in der ARD und im ZDF sowie beim Telekom-Streamingdienst Magenta-TV laufen.