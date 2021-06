Leroy Sane bei der EM: Klopp verteidigt DFB-Star gegen Scholl-Kritik

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wünscht sich, dass der bei der EM ins Kreuzfeuer der Kritik geratene Leroy Sane im Achtelfinale gegen England (Di., 18 Uhr im LIVETICKER) endlich sein zweifelsfrei vorhandenes Talent zeigen kann. Das hängt auch mit einer vernichtenden Aussage on Ex-Profi Mehmet Scholl zusammen.

"Ich würde mir wünschen, dass Leroy Sane eurem Experten Mehmet Scholl zeigen könnte, was für ein außergewöhnlicher Spieler er ist", sagte Klopp in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Scholl hatte den 25 Jahre alten Offensivspieler des FC Bayern scharf für dessen Leistung im letzten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn (2:2) kritisiert. "Der Typ verfolgt uns, das ist unser Running Gag", sagte Scholl in einem Bild Live Segment während des Spiels.

Mit seiner Kritik an Sane stand Scholl beim Ungarn-Spiel nicht allein da. Sogar Pfiffe hatte es für Sane nach dem Auftritt in der Allianz Arena gegeben. Ein Umstand, der von vielen Seiten kritisiert wurde.

DFB- und Bayern-Kollege Serge Gnabry sagte: "Pfiffe können wir nie gebrauchen. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum gepfiffen wird. Es wäre viel schöner, wenn da Unterstützung kommen würde. Aber ich bin mir sicher, dass Leroy alles gibt. Sobald eine gute Aktion da ist, die zu einem Tor führt, ist es wieder anders."

Auch ZDF-Experte und Gladbach-Profi Christoph Kramer hatte überhaupt kein Verständnis für die negativen Reaktionen der Fans gegen Sane und bezeichnete diese sogar als "Doppelmoral". Noch deutlicher drückte es Stefan Effenberg am Sonntag bei Sport1 aus, der die pfeifenden Fans als "Vollidioten" bezeichnete, die es "nicht kapieren" würden.

Sane reagierte derweil auf seine Weise auf die große Kritik an seiner Leistung. Am Samstag legte er gemeinsam mit Bernd Leno und Manuel Neuer eine Sondereinheit in puncto Torabschluss nach dem Mannschaftstraining ein.