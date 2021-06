DFB-Team - Interne Kritik und eine Havertz-Bewerbung: Warum Sanes EM-Startplatz wackelt

Ein generalprobenwürdiger Kontrahent war Lettland für das DFB-Team nicht. Beim 7:1 in Düsseldorf ließ Joachim Löw nach eigenen Angaben aber bereits einen Großteil seiner Startelf für den EM-Start am 15. Juni gegen Frankreich ran. Für Leroy Sane wird es eng.

Alle seine Karten wollte Joachim Löw am späten Montagabend noch nicht auf den Tisch legen. Es müsse das Ziel sein, den Konkurrzenkampf noch ein paar Tage hochzuhalten, stellte der Bundestrainer nach dem 7:1 gegen Lettland klar.

Doch weil die Partie in Düsseldorf die letzte für die deutsche Mannschaft vor der EM war, ist davon auszugehen, dass Löw zum Turnierstart in acht Tagen gegen Frankreich mit einer ähnlichen, wenn nicht sogar identischen Elf starten wird wie gegen den 138. der Weltrangliste.

"Ein Großteil" der Mannschaft, das bestätigte Löw vor dem Bezug des DFB-Camps in Herzogenaurach zumindest noch, werde gegen den Weltmeister von 2018 auf dem Platz stehen.

Es gebe aber "schon noch ein paar Überlegungen". Womöglich: Bleibt Joshua Kimmich auf der von ihm nicht unbedingt bevorzugten Rechtsverteidiger-Position? Oder: Erhalten Niklas Süle oder Emre Can anstelle von Matthias Ginter den Vorzug in der Dreierkette? Vor allem aber: Wohin mit Leroy Sane?

DFB-Einzelkritik: Ein Duo ragt heraus © getty 1/18 Im letzten Test vor Beginn der EM hat die DFB-Elf mit 7:1 gegen Lettland gewonnen. Vor allem zwei Legionäre wussten zu überzeugen. Die Noten. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän bleib in seinem 100. Länderspiel nahezu ohne Beschäftigung. Beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/18 MATTHIAS GINTER: Aufgrund der mangelhaften Offensive der Letten schaltete er sich oft mit nach vorne ein. Seine Flanken aus dem Halbfeld waren dabei immer gefährlich. Note: 3. © getty 4/18 MATS HUMMELS: Wie gewohnt mit gutem Auge und tollen Pässen in der Vorwärtsbewegung. Sehenswert war seine Vorlage zu Gnabrys Treffer. Schaltete sich nach dem Seitenwechsel auch offensiv mit ein. Note: 2,5. © imago images 5/18 ANTONIO RÜDIGER: Wie seine Nebenmänner nicht in der Defensive gefordert und daher mit reichlich Gestaltungsvielfalt in der Offensive. Immer wieder mit guten Anspielen, vor allem auf Gosens. Note: 3. © getty 6/18 JOSHUA KIMMICH: Seit der WM 2018 mal wieder auf der rechten Seite aktiv. Dort mit vielen Offensivaktionen. Kimmich leitete das 2:0 mit ein, danach mit der Chance auf einen eigenen Treffer. In Halbzeit zwei erneut mit einer Vorlage. Note: 2. © getty 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: Anfangs noch etwas ungenau, blühte danach aber umso mehr auf. Sein Traumtor in der 21. Minute war sein vielleicht schönstes im DFB-Trikot. Note: 2,5. © getty 8/18 TONI KROOS: Nach seiner coronabedingten Pause wie gewohnt mit guter Übersicht. Überragend dabei sein Pass über das ganze Feld auf Ginter (37.). In der zweiten Hälfte verschleppte er jedoch öfter das Tempo. Note: 2,5. © getty 9/18 ROBIN GOSENS: Auf seiner linken Seite mit ungewohnt viel Raum, den er hervorragend nutzte. Letztendlich wurde er mit seinem ersten Länderspieltor belohnt. Seine Flanken waren zudem stark verbessert. Note: 1,5. © getty 10/18 SERGE GNABRY: Anfangs war der Bayern-Angreifer nicht vom Glück verfolgt, danach aber mit mehr Erfolg. Er bereitete das 3:0 mit vor, das 5:0 erzielte er dann selbst. Note: 2,5. © getty 11/18 THOMAS MÜLLER: Im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr mit seinem ersten Tor und obendrein zwei Assists. Wie gewohnt sehr präsent auf dem Feld. Hatte etwas Glück, dass sein Einsteigen in Hälfte eins nicht zu einem Elfmeter für die Letten führte. Note: 2. © getty 12/18 KAI HAVERTZ: Ein überragender Auftritt. Bereits in der 2. Minute fast mit einem Tor, danach erst mit der Vorlage und später erzwang er mit seinem Schuss das Eigentor. Zudem überzeugte Havertz mit seinen Dribblings und Ballbehauptung. Note: 1,5. © getty 13/18 TIMO WERNER: Der Chelsea-Stürmer ersetzte zur Pause Gnabry und nutzte seine erste Chance zum 6:0. Danach sehr engagiert, allerdings ohne Glück. Note: 2,5. © imago images 14/18 LEROY SANE: Auch Sane kam zum Seitenwechsel in die Partie. Wie so oft mit teilweise guten Szenen, aber auch mit schwächeren Momenten. Besorgte den 7:1-Endstand. Note: 3. © imago images 15/18 NIKLAS SÜLE: Wie schon Rüdiger, für den er aufs Feld kam, ohne große Aktionen. Beim Gegentor rückte er zu spät raus. Note: 3,5. © getty 16/18 EMRE CAN: Der BVB-Profi ersetzte Gündogan und führte dessen Rolle in der Folge etwas defensiver aus. Kam beim Gegentor einen Schritt zu spät. Note: 3,5. © imago images 17/18 CHRISTIAN GÜNTER: Auch der Freiburger durfte ran. An die Leistung des starken Gosens konnte er nicht anknüpfen. Ein Auftritt ohne nennenswerte Szenen. Note: 3,5. © getty 18/18 JAMAL MUSIALA: Kam in der 76. Minute für Müller. Hatte kaum Ballkontakte. Ohne Bewertung.

DFB-Team: Kai Havertz drängt sich gegen Lettland auf

Der Superstar des FC Bayern war eigentlich als Stammkraft für das Turnier eingeplant, nachdem Löw ihn vor der WM in Russland ausgebootet hatte, fand sich gegen Lettland aber erstmals seit Oktober 2018 in einem Länderspiel zunächst auf der Bank wieder. Kai Havertz erhielt dagegen den Vorzug in Löws variabler Dreier-Offensive mit den gesetzten Serge Gnabry und Thomas Müller - und fügte sich hervorragend ein.

"Die drei vorne waren gut abgestimmt", befand der Bundestrainer auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Es gab insgesamt bei uns viele Tiefenläufe, das hat viele Räume geöffnet. Die Positionen waren besetzt, daher gab es viele gute Aktionen Richtung Tor."

Sane zeigte nach seiner Einwechslung für Chelseas Champions-League-Held zu Beginn der zweiten Hälfte zwar eine engagierte Leistung und besorgte nach einer Vorlage von Müller sogar den 7:1-Endstand.

DFB-Team: "Miesepeter" Leroy Sane eckt an

Insgesamt war Havertz in der Düsseldorfer Arena aber noch ein Stückchen auffälliger, bestritt etwa drei Zweikämpfe mehr als der Ex-Schalker und kreierte einige Chancen plus den Führungstreffer durch Robin Gosens in der 19. Minute.

Zudem war das als Eigentor von Lettlands Keeper Roberts Ozols gewertete 4:0 in der 39. Minute zu 90 Prozent sein eigenes. Eine Leistung wie ein Empfehlungsschreiben, zumal Havertz dieser Tage den Vorteil gegenüber Sane mitbringt, eine positive Körpersprache an den Tag zu legen.

Der Bayern-Profi entpuppte sich in der bisherigen Vorbereitung auf das Turnier häufiger als Miesepeter. Das brachte Kimmich dazu, Sane infolge einer Diskussion wegen einer nicht befolgten taktischen Anweisung während des Dänemark-Spiels nahezulegen, weniger zu "jammern".

Nach Informationen von SPOX und Goal äußerten sich im Anschluss an den Test in Innsbruck intern auch noch weitere Spieler kritisch zu Sanes Attitüde. Der Tenor: Wenn der Außenstürmer mal eher weniger Bock habe, könne er ja wenigstens versuchen, sich das nicht anmerken zu lassen.

DFB-Team: Antonio Rüdiger nimmt Leroy Sane in Schutz

An den fußballerischen Qualitäten von Sane gebe es jedoch keine Zweifel. "Leroy kann uns in den großen Spielen allein tragen", stellte Bayern-Kollege Kimmich bei aller Kritik klar. Und Antonio Rüdiger meinte im Zuge einer Medienrunde am vergangenen Samstag, dass sich Sane auch im Spiel gegen den Ball gesteigert habe.

"Leroy arbeitet gut, auch nach hinten", so das Fazit des Innenverteidigers. "Er und ich sind eh ganz verschiedene Typen. Er muss ja nicht unbedingt so sein wie ich. Man muss solchen Spielern auch bis zu einem gewissen Punkt ihren Freiraum geben, weil dann können sie wichtig sein."

Auch Havertz gilt als solcher Spieler. Und er scheint diesen Freiraum im Moment besser auszunutzen als Sane. Dem Bayern-Profi bleiben acht Tage, um diesen Eindruck zu revidieren.

DFB-Team: Die bisherigen Termine bei der EM