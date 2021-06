Im letzten Testspiel vor dem Auftakt der Europameisterschaft tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen Lettland an. Mit welchem Personal kann Bundestrainer Joachim Löw in diese Partie gehen? SPOX klärt auf.

Deutschland vs. Lettland: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Montag, den 7. Juni ihr zweites und damit auch letztes Testspiel in Vorbereitung auf die zwischen dem 11. Juni und 11. Juli stattfindende Europameisterschaft in elf Nationen.

Nach dem 1:1 gegen Dänemark am vergangenen Mittwoch tritt die DFB-Auswahl nun gegen Lettland an. Anstoß ist um 20.45 Uhr, Austragungsort die Merkur Spiel-Arena, Heimstätte von Fortuna Düsseldorf. Erfreulich: Dank der niedrigen Inzidenzzahlen in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt werden immerhin 1000 Zuschauer vor Ort auf den Tribünen gestattet sein.

Für Deutschland beginnt die EM schließlich am 15. Juni in München mit der Begegnung gegen Weltmeister Frankreich (21 Uhr). Anschließend geht es gegen Portugal (19. Juni, 18 Uhr) und Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) zur Sache, auch diese Spiele finden in München statt.

Deutschland vs. Lettland: Voraussichtliche Aufstellung Deutschland

Welche Aufstellung wählt Bundestrainer Joachim Löw bei der Turnier-Generalprobe gegen Lettland wählen? Offiziell wird das erst rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben. Klar ist derweil aber schon: Leon Goretzka verpasst die Partie, höchstwahrscheinlich sogar auch das Frankreich-Spiel, wie Löw am Sonntag erklärte.

Der Mittelfeldakteur des FC Bayern München befindet sich nach seinem in der ersten Mai-Hälfte erlittenen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel weiterhin nur im individuellen Aufbautraining. Hinter dem angeschlagenen Lukas Klostermann steht für die Lettland-Aufgabe noch ein Fragezeichen. Mats Hummels, der in den vergangenen Tagen über Schmerzen an der Patellasehne klagte, ist hingegen ebenso dabei wie Toni Kroos, der nach einer seiner Coronavirus-Infektion behutsam aufgebaut wurde.

EM-Stadien: So viele Fans sind jeweils erlaubt © getty 1/14 Die um ein Jahr verschobene EM steht kurz bevor, Deutschland bekommt es in der Gruppenphase mit Frankreich und Portugal zu tun. Immerhin spielt die DFB-Elf anfangs in München. Wo sonst noch gekickt wird und wie viele Zuschauer erlaubt sind, zeigt SPOX. © getty 2/14 Allianz Arena (München, geplante Auslastung: 14.000 Zuschauer = 20 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 3/14 Amsterdam Arena (Amsterdam/Niederlande, geplante Auslastung: 13.875-18.315 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 4/14 Arena Nationala (Bukarest/Rumänien, 13.750-18.150 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 5/14 Aviva Stadium (Dublin/Irland, Kapazität: 51.000 Zuschauer): Die vier in Dublin geplanten EM-Spiele werden nach St. Petersburg und London verlegt. © imago images 6/14 Estadio La Cartuja (Sevilla/Spanien, 14.400-19.000 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 7/14 Hampden Park (Glasgow/Schottland, 13.000-17.160 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 8/14 Stadio Olimpico (Rom/Italien, 18.000-23.760 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 9/14 Olympiastadion (Baku/Aserbaidschan, 34.000 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 10/14 Parken (Kopenhagen/Dänemark, 9.500-12.540 Zuschauer = 25-33 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. © getty 11/14 Puskas-Stadion (Budapest/Ungarn, 56.000 Zuschauer = 100 Prozent) - EM-Spiele: 1 Achtelfinale, 3 Vorrundenspiele. Die maximale Auslastung des Stadions soll mit strikten Einlassbeschränkungen sichergestellt werden. © getty 12/14 San Mames (Bilbao/Spanien, Kapazität: 53.000 Zuschauer): Die vier in Bilbao geplanten Partien werden nach Sevilla verlegt. © getty 13/14 Wembley (London/England: 22.500 Zuschauer = 25 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinals, Finale: Für die 3 Gruppenspiele und das Achtelfinale wurde eine Auslastung von mindestens 25 Prozent bestätigt. © getty 14/14 Zenit-Arena (St. Petersburg/Russland, 34.500 Zuschauer = 50 Prozent) - EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 3 Vorrundenspiele.

Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger, die die Champions League mit dem FC Chelsea gewonnen hatten und Final-Verlierer Ilkay Gündogan (Manchester City) reisten später in das Trainingslager an, sollen gegen Lettland allesamt daher nicht über 90 Minuten mitwirken.

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Gosens - Neuhaus, Kroos, Gündogan - Havertz, Müller, Sane.

DFB-Team: So spielte Deutschland gegen Dänemark

Die Nationalmannschaft kam in Innsbruck im ersten Testspiel gegen Dänemark nicht über ein 1:1 hinaus. Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach brachte das DFB-Team in Führung (48.), allerdings konnte der Gegner in Person von RB Leipzigs Angreifer Yussuf Poulsen ausgleichen (71.).

Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, Hummels - Klostermann (60. Koch), Neuhaus, Kimmich, Gosens (79. Günter) - Gnabry (79. Volland), Müller, Sane (86. Hofmann)

Deutschland: Die letzten fünf Länderspiele