Deutschland bestreitet heute sein erstes Testspiel vor der Europameisterschaft. Hier im Liveticker könnt Ihr die Partie gegen Dänemark verfolgen.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht die Vorbereitung auf die Europameisterschaft heute so richtig los. Kann das DFB-Team im ersten Testspiel vor der EM gegen Dänemark gleich überzeugen? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Deutschland vs. Dänemark: Testspiel vor der EM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erste Bewährungsprobe für das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Vorbereitung auf die am 11. Juni beginnende EM! Nach fünf Tagen Training in Seefeld gilt es heute im Test gegen den EM-Teilnehmer Dänemark eine erste Duftmarke zu setzen. Löw muss auf die vier Finalteilnehmer in der Champions League (Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan) und auf Leon Goretzka vom FC Bayern München verzichten. Ein Einsatz von Toni Kroos und Jamal Musiala entscheidet sich erst heute. Mit Spannung wird die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller erwartet.

Vor Beginn: Das erste von zwei Testspielen des DFB-Teams wird heute um 21 Uhr im Tivoli-Stadium in Innsbruck angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland gegen Dänemark.

Deutschland vs. Dänemark: Testspiel vor der EM heute im Liveticker- Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, Hummels, Gosens - Kimmich, Neuhaus - Sane, Müller, Gnabry - Volland

Dänemark: Schmeichel- Maehle, Andersen, Kjaer, Wass - Hojbjerg, Delaney - Skov, Eriksen, Paulsen - Braithwaite

Deutschland vs. Dänemark: Testspiel vor der EM heute live im TV und Livestream

Deutschland und Dänemark wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen. RTL zeigt die Partie exklusiv im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Ihr könnt das Spiel via TVNow auch im Livestream verfolgen. Es besteht besteht die Chance, erst einmal einen Testmonat wahrzunehmen. Danach ist TVNOW, der offizielle Streamingdienst von RTL, dann kostenpflichtig (4,99 Euro im Monat).

EM 2021: Alle Gruppen, deutsche Spiele

Deutschland spielt in der Vorrunde gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. Der heutige Gegner Dänemark bekommt es in Gruppe B mit Belgien, Finnland und Russland zu tun. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten.