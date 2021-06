DFB-Team bei der EM 2021: Gruppe, Spiele, Termine, Übertragungen im TV und Livestream

Die EM 2020 beginnt mit einjähriger Verspätung am kommenden Freitag. Das DFB-Team steigt derweil erst am Dienstag ein. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zu den deutschen Spielen.

Das DFB-Team wurde bei der Auslosung zur Euro 2020 in die Gruppe F gelost und wird damit die letzte Begegnung des 1. Spieltags dieser EM-Endrunde bestreiten. Der erste Gegner wird dabei Frankreich sein.

Aufgrund der Tatsache, dass diese Europameisterschaft in elf europäischen Städten ausgerichtet wird, kann das DFB-Team auf einen echten Heimvorteil verweisen, denn alle drei Gruppenspiele werden in München ausgetragen.

DFB-Team bei der EM 2021: In dieser Gruppe spielt die deutsche Nationalmannschaft

Deutschland wird es nicht leicht haben bei der EM 2020, denn dem dreimaligen Europameister wurde eine echte Todesgruppe zugelost!

Das Team von Bundestrainer Jogi Löw bekommt es mit gleich zwei Titelträgern der vergangenen Jahre zu tun. Zum Auftakt geht es gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, der mit diversen Stars, darunter Superstürmer Kylian Mbappe und Weltklasse-Sechser N'Golo Kante antreten wird.

Danach trifft das DFB-Team im zweiten Spiel der Gruppe F auf Portugal, seines Zeichens amtierender Europameister - die Mannschaft um Kapitän Cristiano Ronaldo hatte im Finale der EM 2016 in Paris ausgerechnet Frankreich besiegt. Gelingt nun die Titelverteidigung?

Darüber hinaus hat Portugal im Übrigen auch noch die Nations League im Jahr 2019 für sich entschieden und kommt somit als zweifacher Titelträger in die Allianz Arena.

Etwas leichter wird es für Manuel Neuer und Co. im dritten Gruppenspiel. Dann nämlich geht es gegen Ungarn, den 37. der FIFA-Weltrangliste.

© getty Toni Kroos spielt mit Deutschland mindestens dreimal in München.

EM 2021: Die Gruppe F im Überblick

Frankreich

Portugal

Deutschland

Ungarn

DFB-Team bei der EM 2021: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

Deutschland steigt erst am 15. Juni in den Spielbetrieb der EM ein. Da die Gruppen mehr oder minder nach Alphabet ins Turnier starten, ist Gruppe F erst am ersten Dienstag des Turniers an der Reihe.

Dann trifft Deutschland auf Weltmeister Frankreich. Weiter geht es am Samstag, den 19. Juni, gegen Portugal. Und auf Ungarn trifft "Die Mannschaft" zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwoch, den 23. Juni. Alle drei Partien finden in München statt.

Spieltag Datum Uhrzeit Begegnung Austragungsort 1. Dienstag, 15. Juni 21 Uhr Frankreich - Deutschland München 2. Samstag, 19. Juni 18 Uhr Portugal - Deutschland München 3. Mittwoch, 23. Juni 21 Uhr Deutschland - Ungarn München

DFB-Team bei der EM 2021: Übertragung im TV und Livestream

Fans der deutschen Nationalmannschaft können sich glücklich schätzen, denn egal wie weit Jogi Löw und sein Team kommen werden, die Spiele des DFB-Teams werden allesamt im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein!

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender Das Erste und ZDF halten einen Großteil der TV-Rechte an der EM 2020 und zeigen somit auch alle Spiele des deutschen Teams. Beide Sender teilen sich die Spiele freilich auf, sodass das ZDF die Spiele Deutschlands gegen Frankreich und Ungarn überträgt, während Das Erste Portugal gegen Deutschland zeigen wird.

Zugleich werden beide Sender diese Spiele auch im Livestream anbieten. Das Erste streamt seine Spiele via sportschau.de, das ZDF über die ZDF Mediathek.

Darüber hinaus können Zuschauer alle EM-Spiele auch live bei MagentaTV verfolgen. Das TV-Angebot der Telekom zeigt alle Spiele der EM auf je zwei 24-Stunden-Sendern in HD und 4K für alle Kunden mit TV-Paket ohne Aufpreis. Kunden ohne TV-Paket oder jeder andere Nutzer können sich zudem das Streaming-Angebot MagentaTV Flex sichern, um alle Spiele im kostenpflichtigen Stream zu schauen.