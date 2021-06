Christoph Kramer schwärmt von Paul Pogbas Leistung gegen DFB-Elf: "Als würde er gegen Kinder spielen"

Beim 1:0-Sieg von Weltmeister Frankreich über Deutschland wurde Mittelfeldspieler Paul Pogba (28) mit einer herausragenden Leistung Mann des Spiels. Auch von Borussia Mönchengladbachs Christoph Kramer, der während der Europameisterschaft als Experte beim ZDF zum Einsatz kommt, gab es Lob - mit einer Einschränkung.

"Wie der heute spielt, das sieht so aus, als würde er gegen Kinder spielen. Wenn er seinen Körper drin hat, das ist unfassbar, was er für eine Qualität hat offensiv und defensiv", schwärmte Ex-Nationalspieler Kramer. "Wenn er seinen Körper drin hat, das ist unfassbar, was er für eine Qualität hat offensiv und defensiv."

Pogba bereitete unter anderem den Siegtreffer für Frankreich vor - und ließ sich auf dem Rasen auch nicht von einer "Knabber-Attacke" von Antonio Rüdiger aus der Ruhe bringen. Für den zentralen Mittelfeldspieler eine weitere starke Leistung im Trikot der Bleus, auch beim WM-Titel 2018 überzeugte er in der Schaltzentrale des Teams von Didier Deschamps.

Anders sieht es bei Manchester United aus, wo Pogba seit Jahren umstritten ist und unter Ole Gunnar Solskjaer zwischenzeitlich sogar um seinen Stammplatz bangen musste. Auch die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von den Red Devils reißen nicht ab.

Dementsprechend zeigte sich auch Kramer verwundert: "Aber was er bei Manchester United manchmal macht, da frage ich wirklich: Wo ist er das ganze Jahr?" Gegen die DFB-Elf habe Pogba "einfach weltklasse", gespielt: "Wenn er diese Spielfreude hat und bei Frankreich spielt, dann ist er deren bester Mann."

Ein Lob gab es für Pogba für seine vergleichsweise zurückhaltende Reaktion auf Rüdiger. "Gerade in Zeiten mit dem Video-Assistent können wir froh sein, dass Pogba nur kurz schreit und nicht liegen bleibt". bilanzierte Kramer. "Wenn er liegen bleibt und der Schiedsrichter zu ihm kommt, dann ist es ein Beißen und dann ist das ein ganz blödes Zeichen."