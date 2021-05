DFB-Team: Neuer denkt nicht an Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Nationaltorhüter Manuel Neuer denkt trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters längst noch nicht an einen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft.

"Ich habe mit den Jungs eine Menge Spaß und nicht vor, meine Nationalmannschafts-Karriere zu beenden", sagte der 35-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München im EM-Trainingslager im österreichischen Seefeld.

"Es macht mich stolz, dieses Trikot zu tragen. Das gilt auch für die Zukunft, wenn es mir gut geht. Wenn mein Körper sagt, dass es weitergeht, geht es weiter", sagte der Weltklassetorhüter: "Ich bin 35 Jahre alt, fühle mich aber sehr fit und leistungsfähig."

Dass sein bisheriger Vereinscoach Hansi Flick neuer Bundestrainer wird, spielt für Neuer (Vertrag bis 2023) dabei keine Rolle: "Jeder weiß, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu Hansi Flick habe. Das ist eine gute Entscheidung. Aber ich mache meine Karriere in der Nationalmannschaft nicht davon abhängig, wer Trainer ist."

Die Bilder von der Ankunft in Seefeld: So bereitet sich das DFB-Team auf die EM vor © imago images 1/17 Für den DFB geht die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in die heiße Phase, bis zum 6. Juni stimmt sich das Löw-Team im Trainingslager im österreichischen Seefeld in den Tiroler Alpen auf das Turnier ein. © imago images 2/17 Müller, Hummels und Co. beziehen das Luxushotel Nidum, drei Kilometer entfernt wird trainiert. Das "Gesamtkonzept der kurzen Wege" sowie die "besten Trainingsbedingungen" haben für DFB-Direktor Oliver Bierhoff den Ausschlag gegeben. © imago images 3/17 Nachdem bereits am Donnerstag der Trainerstab sowie die Betreuer ihr Quartier bezogen, folgte einen Tag später der Großteil der Spieler. Mit Gündogan, Werner, Havertz und Rüdiger sind noch vier Nominierte im CL-Finale aktiv. © imago images 4/17 Für den DFB wurden zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. "Insgesamt haben wir zweieinhalb Kilometer Zaun verbaut, zwei Wanderwege verlegt und die Skirollerstrecke teilweise gesperrt“, sagt Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbands. © imago images 5/17 Öffentliche Trainingseinheiten wird es nicht geben, auch eine geplante Einheit im Innsbrucker Tivoli-Stadion wurde für Zuschauer gestrichen. Dort trifft das DFB-Team im ersten von zwei Testspielen vor Turnierbeginn am 2. Juni auf Dänemark. © imago images 6/17 Am Freitagmittag trudelten die ersten Spieler ein, ob Matthias Ginter ... © imago images 7/17 Lukas Klostermann, ... © imago images 8/17 Emre Can, ... © imago images 9/17 Robin Gosens ... © imago images 10/17 oder Kevin Trapp. © imago images 11/17 Das Quintett war mit einem Privatjet aus Düsseldorf angereist und landete im rund 20 Kilometer von Seefeld entfernten Innsbruck. Ginter sollte der erste Spieler sein, der am Teamhotel aus dem Mannschaftsbus stieg. © imago images 12/17 Mit dabei sind natürlich auch die Rückkehrer Thomas Müller ... © imago images 13/17 und Mats Hummels ... © imago images 14/17 sowie Kapitän Manuel Neuer, ... © imago images 15/17 Leistungsträger Joshua Kimmich sowie ... © imago images 16/17 Kevin Volland und ... © imago images 17/17 Florian Neuhaus.

Neuer: "Das erfüllt mich mit Stolz"

Einen Einsatz im Länderspiel gegen Dänemark am Mittwoch (21 Uhr) in Innsbruck vorausgesetzt, könnte Neuer schon bei der EM-Generalprobe am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland in den elitären "Klub der Hunderter" eintreten. Das sei "eine tolle Zahl", meinte der Weltmeister von 2014: "Das erfüllt mich mit Stolz."

Der scheidende Bundestrainer Joachim Löw hielt derweil eine Lobeshymne auf seinen Kapitän. Löw lobte Neuers "Ausstrahlung, Präsenz und Wachsamkeit". Er habe vom ersten Moment an das Gefühl gehabt, dass Neuer ein ganz großer Torhüter werde, erzählte Löw: "Das hat er bestätigt."

Neuer wolle "immer dazulernen und sich weiterentwickeln". Er verfüge zudem über einen "starken und guten Charakter". Neuer sei "immer offen, ehrlich, kommunikativ und positiv eingestellt". Anders ausgedrückt: "Ein vorbildlicher Kapitän."