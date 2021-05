U21 EM, Viertelfinale: Termine, Begegnungen, Übertragung im TV und Livestream

Bei der U21-Europameisterschaft finden heute alle vier Viertelfinalspiele statt. SPOX sagt Euch, welche Nationen sich wann gegenüberstehen und wo die Partien jeweils im TV und Livestream übertragen werden.

U21 EM, Viertelfinale: Termine und Begegnungen

Die U21-Europameisterschaft findet zweigeteilt statt. Im März wurde die Vorrunde absolviert, nach einer zweimonatigen Unterbrechung durch den Vereinsfußball geht es jetzt mit der K.o.-Phase weiter.

Los geht es mit dem Viertelfinale am kommenden Montag, den 31. Mai. Dann werden auch gleich alle vier Begegnungen in der Runde der letzten Acht ausgetragen. Jeweils zwei Spiele finden um 18 Uhr und um 21 Uhr statt.

Zunächst kommt es zu den Duellen zwischen Spanien und Kroatien sowie der Niederlande und Frankreich, später dann stehen sich Portugal und Italien sowie Dänemark und Deutschland gegenüber.

Hier gibt's die Termine und Paarungen noch mal kompakt in der Übersicht:

Termin Begegnung 31. Mai, 18.00 Uhr Spanien U21 - Kroatien U21 31. Mai, 18.00 Uhr Niederlande U21 - Frankreich U21 31. Mai, 21.00 Uhr Portugal U21 - Italien U21 31. Mai, 21.00 Uhr Dänemark U21 - Deutschland U21

U21 EM, Viertelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Die Aufgabe der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen die Junioren von Dänemark, die übrigens in der MOL Arena Sosto im ungarischen Szekesfehervar bewältigt werden muss, könnt Ihr live und in voller Länge im Free-TV anschauen - und zwar bei ProSieben.

Auf ran.de wird Euch auch noch ein Livestream angeboten. Dort seht Ihr auch alle anderen Viertelfinals im Stream. Immer kostenlos. Bei ProSieben MAXX seht Ihr das Aufeinandertreffen am Vorabend zwischen den Niederlanden und Frankreich live im TV.

Spanien U21 - Kroatien U21: ran.de

Niederlande U21 - Frankreich U21: ProSieben MAXX , ran.de

, Portugal U21 - Italien U21: ran.de

Dänemark U21 - Deutschland U21: ProSieben, ran.de

Diese Truppe schoss Deutschland 2009 zum U21-EM-Titel © imago images 1/25 Horst Hrubesch ist neuer HSV-Coach - und bringt viel Erfahrung mit. 2009 führte er beispielsweise die U21-Nationalmannschaft in Schweden zum EM-Titel. © getty 2/25 Im Finale wurde England dank der Tore von Gonzalo Castro (23.), Mesut Özil (48.) und Sandro Wagner (79./84.) mit 4:0 zerlegt. Das war der Kader von damals... © getty 3/25 Manuel Neuer, Torwart (damaliger Verein: FC Schalke 04) - Spiele: 5, Tore: 0. © getty 4/25 Andreas Beck, Verteidiger (TSG 1899 Hoffenheim) - Spiele: 5, Tore: 1. © getty 5/25 Sebastian Boenisch, Verteidiger (Werder Bremen) - Spiele: 3, Tore: 0. © getty 6/25 Benedikt Höwedes, Verteidiger (FC Schalke 04) - Spiele: 5, Tore: 1. © getty 7/25 Jerome Boateng, Verteidiger (Hamburger SV) - Spiele: 5, Tore: 0. © getty 8/25 Dennis Aogo, Verteidiger (Hamburger SV) - Spiele: 5, Tore: 0. © getty 9/25 Patrick Ebert, Mittelfeld (Hertha BSC) - Spiele: 3, Tore: 0. © getty 10/25 Sami Khedira, Mittelfeld (VfB Stuttgart) - Spiele: 4, Tore: 0. © getty 11/25 Ashkan Dejagah, Angriff (VfL Wolfsburg) - Spiele: 4, Tore: 1. © getty 12/25 Mesut Özil, Mittelfeld (Werder Bremen) - Spiele: 5, Tore: 1. © getty 13/25 Marko Marin, Mittelfeld (Borussia Mönchengladbach) - Spiele: 4, Tore: 0. © getty 14/25 Florian Fromlowitz, Torwart (Hannover 96) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 15/25 Sandro Wagner, Angriff (MSV Duisburg) - Spiele: 3, Tore: 2. © getty 16/25 Fabian Johnson, Mittelfeld (TSV 1860 München) - Spiele: 2, Tore: 0. © getty 17/25 Mats Hummels, Verteidiger (Borussia Dortmund) - Spiele: 2, Tore: 0. © getty 18/25 Daniel Schwaab, Verteidiger (SC Freiburg) - Spiele: 1, Tore: 0. © getty 19/25 Dennis Grote, Mittelfeld (VfL Bochum) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 20/25 Daniel Adlung, Mittelfeld (VfL Wolfsburg) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 21/25 Änis Ben-Hatira, Mittelfeld (MSV Duisburg) - Spiele: 3, Tore: 0. © getty 22/25 Gonzalo Castro, Mittelfeld (Bayer 04 Leverkusen) - Spiele: 5, Tore: 2. © getty 23/25 Marcel Schmelzer, Verteidiger (Borussia Dortmund) - Spiele: 4, Tore: 0. © getty 24/25 Chinedu Ede, Angriff (MSV Duisburg) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 25/25 Tobias Sippel, Torwart (1. FC Kaiserslautern) - Spiele: 0, Tore: 0.

U21 EM: Termine zu Halbfinale und Finale

Nach dem Viertelfinale geht es am Donnerstag, 3. Juni mit den beiden Halbfinals weiter. Anstoß ist auch dann um 18 Uhr und um 21 Uhr. Die Wege der Nationen stehen auch schon fest: Spanien/Kroatien gegen Portugal/Italien (in Maribor, Slowenien) und Niederlande/Frankreich gegen Dänemark/Deutschland (in Szekesfehervar).

Das Endspiel ist für Sonntag, den 6. Juni, angesetzt und steigt in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana (21 Uhr).

DFB-Team: Der Kader der U21-Nationalmannschaft bei der EM