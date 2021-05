DFB-Team - Vorbereitung auf die EM: Trainingslager, Testspiele, Zeitplan, Kaderbekanntgabe

Für das DFB-Team beginnt die Vorbereitung auf die EM 2021 bereits kurz nach Ende der nationalen Ligen. Wir zeigen Euch, alle Infos über Trainingslager, Testspiele, Zeitplan und die Kaderbekanntgabe der Jungs von Jogi Löw.

Für die Deutsche Nationalmannschaft steht eine ganz besondere EM vor der Tür. Nicht nur ist beispielsweise das Heimstadion von den Bayern-Stars ein Spielort beim Kampf um Europas Krone, sondern es ist auch das letzte Turnier, bei dem Jogi Löw an der Seitenlinie stehen wird. Hier seht Ihr wie der Fahrplan bis zur EM aussieht.

DFB-Team - Vorbereitung auf die EM: Überblick

Datum Ereignis Mittwoch, 19. Mai Kaderbekanntgabe Freitag, 28. Mai Trainingslagerstart in Seefeld Dienstag, 01. Juni Kaderbestätigung UEFA Mittwoch, 2. Juni Testspiel gegen Dänemark in Innsbruck Sonntag, 6. Juni Trainingslagerende Seefeld Montag, 7. Juni Testspiel gegen Lettland in Düsseldorf Dienstag, 8. Juni Bezug Teamhotel in Herzogenaurach Dienstag, 15. Juni Auftaktspiel gegen Frankreich in München

DFB-Team - Vorbereitung auf die EM: Trainingslager

Für die Profis geht es in Zeiten der Pandemie Schlag auf Schlag. Bereits Drei Tage nach dem Saisonende in der Bundesliga treffen sich die besten deutschen Berufsfußballer im grenznahen Seefeld in Tirol zum Trainingslager. Hier soll sich der Feinschliff für das Auftaktspiel gegen die Franzosen Mitte Juni geholt werden.

Der Olympiaort Seefeld ist bekannt für die ruhige Lage mit einem großen Erholungsangebot und gepflegten sportlichen Einrichtungen. Seefeld liegt nur wenige Autominuten hinter der Deutschen Grenze bei Mittenwald und ist von den Gipfeln des Karwendels eingerahmt.

Während der EM 2021 wird die DFB-Auswahl in Herzogenaurach gastieren. Unfern des adidas Hauptsitzes beziehen Sane und Co. ein extra abgeschottetes Hotel um keine Risiken einzugehen. Alle Spiele in der Vorrunde finden für die Jungs mit dem Adler auf der Brust in München statt. Von Herzogenaurach nach München sind es mit dem Bus circa Drei Stunden Fahrzeit.

DFB-Team - Vorbereitung auf die EM: Testpiele

Die Generalprobe vor dem Turnier findet am 7. Juni in Düsseldorf statt Gegner ist dann Lettland. Den Nationalmannschaften bleibt wegen der bereits gestarteten WM-Qualifikation lediglich der Zeitraum zwischen Ende Mai und Anfang Juni für die Planung von Länderspielen. Die Begegnungen gegen Dänemark und Lettland sind daher die bislang einzigen fest angesetzten Spieltermine.

DFB-Team - Vorbereitung auf die EM: Kaderbekanntgabe

Jogi Löw gibt am kommenden Mittwoch Bescheid, wer mit nach Herzogenaurach reisen darf. So sah der Kader bei den vergangen Testspielen im März aus. Die Qual der Wahl hat der Bundestrainer besonders im Mittelfeld.