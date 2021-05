Deutschland bei der EM 2021: Auftaktspiel, Termine, Spielplan in der Vorrunde, Kader, Übertragung im TV und Livestream

Die Europameisterschaft wirft ihre Schatten voraus. SPOX klärt auf, wann die deutsche Nationalmannschaft gegen wen ihre Vorrundenspiele bestreitet, auf welchen Kader Bundestrainer Joachim Löw setzt und wo die DFB-Elf im TV und Livestream zu sehen sein wird.

Diesmal soll alles besser werden. Nach dem Debakel bei der Weltmeisterschaft 2018 mit dem Aus in der Vorrunde ist die deutsche Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft in diesem Sommer (11. Juni bis 11. Juli) umso motivierter, weit zu kommen.

Deutschland bei der EM 2021: Auftaktspiel, Termine, Spielplan in der Vorrunde

Einfach wird die Mission aber wohl kaum, immerhin sind schon in der Vorrunde zwei der drei Kontrahenten amtierende Titelträger. Deutschland bekommt es einerseits mit Ungarn zu tun, außerdem warten gegen Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich echte Hammer-Partien auf das Team von Joachim Löw, der sein letztes Turnier als Bundestrainer erlebt.

Den Anfang macht die DFB-Elf bei der wegen der Corona-Pandemie verschobenen EM, die ganz offiziell immer noch das Jahr 2020 in ihrem Namen trägt, in Gruppe F am 15. Juni gegen Frankreich. Schauplatz ist die Allianz Arena in München, Anstoß um 21 Uhr. Es handelt sich dabei um den fünften Turniertag.

Weiter geht es dann mit dem nächsten Top-Duell: Auf Portugal um Weltstar Cristiano Ronaldo trifft Deutschland am 19. Juni ab 18 Uhr. Wieder in der Allianz Arena. Bei den ersten beiden Vorrundenspielen ist das Ensemble um Kapitän Manuel Neuer und Toni Kroos offiziell trotzdem die Auswärtsmannschaft - anders als beim Gruppen-Abschluss gegen Ungarn. Diese Begegnung ist für den 23. Juni angesetzt. Anstoß: 21 Uhr. Austragungsort: München.

Deutschland bei der EM 2021: Termine

Termin Begegnung Ort Dienstag, 15. Juni, 21:00 Uhr Frankreich - Deutschland München Samstag, 19. Juni, 18:00 Uhr Portugal - Deutschland München Mittwoch, 23. Juni, 21:00 Uhr Deutschland - Ungarn München

Deutschland bei der EM 2021: Übertragung im TV und Livestream

Die ARD und das ZDF übertragen von den insgesamt 51 EM-Partien 41 Begegnungen - auch via Livestream -, die restlichen zehn sind exklusiv bei MagentaSport, einem Pay-TV-Angebot der Telekom, zu sehen.

Inzwischen steht auch fest: Frankreich gegen Deutschland und Deutschland gegen Ungarn werden im Free-TV jeweils live im ZDF zu sehen sein, dazwischen seht Ihr Portugal gegen Deutschland in der ARD. MagentaSport nimmt sich im Pay-TV der Übertragung aller drei DFB-Spiele an.

MagentaSport kostet Nicht-Telekom-Kunden monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Telekom-Kunden zahlen für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach fallen 4,95 Euro pro Monat an. MagentaSport lässt sich am Telekom-Receiver, am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream abrufen.

Frankreich - Deutschland: ZDF, MagentaSport

Portugal - Deutschland: ARD , MagentaSport

Deutschland - Ungarn: ZDF, MagentaSport

Deutschland bei der EM 2021: DFB-Kader

Bundestrainer Löw konnte 26 Akteure für das Turnier nominieren. Darunter befinden sich unter anderem die Rückkehrer Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Thomas Müller (FC Bayern München). Auch Kevin Volland (AS Monaco) ist nach längerer Abstinenz wieder mit von der Partie, Christian Günter vom SC Freiburg ist der einzige Neuling.

EM-Rückennummern: Müller nicht mehr mit der 13 © imago images 1/27 Der DFB hat die Rückennummern der deutschen Nationalspieler bei der anstehenden EM bekanntgegeben. Thomas Müller wird nicht mit seiner einst angestammten DFB-Rückennummer 13 auflaufen. Die Übersicht. © getty 2/27 Manuel Neuer (Bayern München): Nummer 1 © getty 3/27 Bernd Leno (FC Arsenal): Nummer 12 © getty 4/27 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): Nummer 22 © getty 5/27 Antonio Rüdiger (FC Chelsea): Nummer 2 © getty 6/27 Marcel Halstenberg (RB Leipzig): Nummer 3 © getty 7/27 Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): Nummer 4 © getty 8/27 Mats Hummels (Borussia Dortmund): Nummer 5 © getty 9/27 Niklas Süle (Bayern München): Nummer 15 © getty 10/27 Lukas Klostermann (RB Leipzig): Nummer 16 © getty 11/27 Robin Gosens (Atalanta Bergamo): Nummer 20 © getty 12/27 Robin Koch (Leeds United): Nummer 24 © getty 13/27 Christian Günter (SC Freiburg): Nummer 26 © getty 14/27 Joshua Kimmich (Bayern München): Nummer 6 © getty 15/27 Kai Havertz (FC Chelsea): Nummer 7 © getty 16/27 Toni Kroos (Real Madrid): Nummer 8 © getty 17/27 Kevin Volland (AS Monaco): Nummer 9 © getty 18/27 Serge Gnabry (Bayern München): Nummer 10 © getty 19/27 Timo Werner (FC Chelsea): Nummer 11 © getty 20/27 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): Nummer 13 © getty 21/27 Jamal Musiala (Bayern München): Nummer 14 © getty 22/27 Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): Nummer 17 © getty 23/27 Leon Goretzka (Bayern München): Nummer 18 © getty 24/27 Leroy Sane (Bayern München): Nummer 19 © getty 25/27 Ilkay Gündogan (Manchester City): Nummer 21 © getty 26/27 Emre Can (Borussia Dortmund): Nummer 23 © getty 27/27 Thomas Müller (Bayern München): Nummer 25

Für Marc-Andre ter Stegen, der seine Patellasehne im rechten Knie behandeln ließ und seine Teilnahme daher absagen musste, ist Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) in den Kader gerückt.