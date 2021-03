Löws Kader: Musiala und Wirtz dabei - Gündogan und Co. wohl nicht

Zum vorletzten Mal nominiert Joachim Löw einen Kader. Für den Start in die WM-Qualifikation muss der Bundestrainer improvisieren.

Ilkay Gündogan sitzt auf gepackten Koffern. Insgeheim erhofft sich der formstarke Nationalspieler von Manchester City noch eine Nominierung für den Start in die WM-Qualifikation. Doch wenn sich an der Einstufung des Vereinigten Königreichs als Virusvarianten-Gebiet nichts ändert, dann wird Bundestrainer Joachim Löw bei der vorletzten Kader-Bekanntgabe seiner 15-jährigen Amtszeit am Freitag auf Gündogan und die weiteren England-Legionäre verzichten müssen.

Der Ausfall von Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno wäre für Löw zwar "bedauerlich", aber man werde sich "nicht beschweren, sondern mit den Spielern, die bereitstehen, alles geben". Gündogan selber wäre über die unfreiwillige Pause natürlich "enttäuscht". Er hat aber noch ein Fünkchen Hoffnung: "Ich muss geduldig bleiben und abwarten." Gündogan und Co. nur für das Spiel in Bukarest einfliegen zu lassen, ist für Löw keine Option.

Der 61-Jährige ist also als Improvisationskünstler gefragt, dabei hatte er vor den Qualispielen gegen Island (25.3.), in Rumänien (28.3.) und gegen Nordmazedonien (31.3.) zwei Fragen klar beantwortet. Shootingstar Jamal Musiala (18) vom deutschen Rekordmeister Bayern München und Toptalent Florian Wirtz (17) von Bayer Leverkusen werden erstmals berufen. Mit Blick auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) sei es "gut, dass ich sie mal ein paar Tage bei uns sehe, wie sie sich in unserem Kreis zeigen, das ist vielleicht ein guter Fingerzeig in Richtung Turnier", sagte Löw.

DFB-Team: Müller, Hummels und Boateng in der Warteschleife

Die von Löw vor zwei Jahren ausgemusterten Rio-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng befinden sich hingegen weiter in der Warteschleife. Das Trio kenne die Abläufe im DFB-Team gut, meinte der Bundestrainer, und ließe sich für die EM notfalls auch kurzfristig problemlos integrieren. Deshalb habe eine endgültige Entscheidung über eine Rückholaktion Zeit bis zur Nominierung des Turnier-Kaders im Mai.

Jetzt geht es für Löw und sein Team um einen guten Start in die WM-Qualifikation. Nach dem 0:6-Debakel in Spanien will die Auswahl des DFB mit Blick auf die EM Aufbruchsstimmung erzeugen. "Wenn wir im Turnier etwas bewegen wollen, müssen wir in diesen drei Spielen die Basis legen", sagte Löw und forderte: "Wir müssen schauen, dass wir die Kurve bekommen."