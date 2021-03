DFB-Team: Allofs kann sich Ralf Rangnick und Hansi Flick als Löw-Nachfolger vorstellen

Ex-Nationalspieler Klaus Allofs kann sich Ralf Rangnick und Hansi Flick als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw vorstellen. Für Christoph Daum würden sich unter einem Bundestrainer Rangnick beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) viele Sachen verändern.

"Ralf Rangnick wäre bestimmt auch einer, der in die Strukturen des DFB passen würde und mit seiner Denke einiges bewegen könnte. Und da wäre natürlich auch noch Hansi Flick. Er hat bereits als Co-Trainer gearbeitet, ist jetzt beim FC Bayern München extrem erfolgreich", sagte Allofs, der Vorstand des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, der Rheinischen Post.

Jürgen Klopp hatte bereits am Dienstag abgesagt und deutlich gemacht, dass er seinen bis 2024 laufenden Vertrag beim FC Liverpool erfüllen will. "Jürgen Klopp wäre sicher ein Name gewesen, den sich die allermeisten gewünscht hätten. Aber er hat für sich eine andere Entscheidung getroffen, und das muss man natürlich auch respektieren", sagte Allofs.

Ein Bundestrainer Rangnick würde laut Daum derweil viele Veränderungen beim DFB nach sich führen. "Wenn man sich für Ralf Rangnick entscheidet, dann entscheidet man sich für einen Nationaltrainer, der das Heft des Handelns, den Generalschlüssel in die Hand bekommen will. Dann würde das für viele Personen beim DFB einen riesigen Einschnitt bedeuten", sagte der langjährige Bundesligatrainer dem SID.

Löw hatte am Dienstag seinen Rückzug nach der EM im Sommer verkündet. Seitdem wird über seinen möglichen Nachfolger spekuliert. "Bei so einem Amt spielen das Alter und die Erfahrung eine wichtige Rolle", sagte Daum und verwies auf die schwierigen äußeren Umstände: "Man hat wenig Kontakt zur Mannschaft. Es gibt kaum Trainingszeit."

Der 67-Jährige kann sich auch Flick und U21-Coach Stefan Kuntz als Löw-Nachfolger vorstellen. "Er bringt alle Voraussetzungen mit, um so ein Amt zu übernehmen. Das wäre eine denkbare und gute Entscheidung", sagte Löw über Flick. Kuntz würde "für Aufbruch" und "für junge Spieler, die herangeführt werden müssen" stehen.