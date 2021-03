WM-Qualifikation: Wer zeigt / überträgt Deutschland – Island heute live im TV und Livestream?

Die erste von drei WM-Qualifikationsspielen für die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Jogi Löw wird heute gegen Island ausgetragen. Wer das Spektakel im TV und Livestream überträgt, verrät SPOX.

Jetzt Probemonat sichern und fast alle Quali-Spiele live und in voller Länge auf DAZN sehen!

WM-Qualifikation, Deutschland gegen Island: Ort, Uhrzeit

Beim Auftakt in die WM-Qualifikation geht es für das DFB-Team in das Ruhrgebiet. Schauplatz der Begegnung gegen Island ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, ab 20.45 Uhr geht es dort zur Sache.

WM-Qualifikation live: Deutschland - Island heute im TV und Livestream

Anders als bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft üblich, ist bei der WM-Quali RTL für die Übertragung im Free-TV zuständig. Am heutigen Donnerstag gibt sich dort ab 20.15 Uli Hoeneß zum ersten Mal als TV-Experte neben Moderator Florian König die Ehre. In der Kommentatoren-Box sitzen Marco Hagemann und Steffen Freund.

Falls Ihr das Ganze lieber online verfolgen möchtet, könnt Ihr das via TVNOW tun. Der Streamingdienst von RTL kostet allerdings eine Gebühr.

Noch mehr WM-Qualifikation gefällig? Testet doch einfach DAZN einen Monat lang gratis und unverbindlich, das "Netflix des Sports" hat nämlich alle Partien ohne deutsche Beteiligung im Programm. Nach der Probephase würde ein Abo 11,99 im Monat bzw. 119,99 Euro im Jahr kosten.

WM-Quali zwischen Deutschland und Island im Liveticker auf SPOX

Eine weitere Möglichkeit, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, bietet Euch SPOX. Wir haben in unserem Ticker-Kalender alle Qualifikationsspiele aufgelistet, hier geht's direkt zur Begegnung zwischen Island und der DFB-Elf.

WM, Qualifikation: Termine und Gegner des DFB-Teams

Insgesamt zehn Spieltage stehen für Deutschland in der WM-Quali auf dem Plan. Der Großteil der Partien wird erst nach dem Abgang von Joachim Löw zwischen September und Oktober ausgetragen. Das sind alle Termine und Gegner des Nationalteams:

Datum Anpfiff Gegner Spielort 25. März 20:45 Uhr Island Duisburg 28. März 20:45 Uhr Rumänien Bukarest 31. März 20:45 Uhr Nordmazedonien Duisburg 02. September 20:45 Uhr Liechtenstein St.Gallen 05. September 20:45 Uhr Armenien noch offen 08. September 20:45 Uhr Island Reykjavik 08. Oktober 20:45 Uhr Rumänien noch offen 11. Oktober 20:45 Uhr Nordmazedonien noch offen 11. November 20:45 Uhr Lichtenstein noch offen 14. November 18 Uhr Armenien noch offen

© getty Die Nationalelf tritt in der WM-Qualifikation gegen Island an.

DFB-Team: Das Aufgebot für die WM-Quali

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (beide RB Leipzig), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)

WM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe J mit Deutschland