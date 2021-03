"Wir für 30!“ DFB-Team mit erneuter Trikot-Aktion für Menschenrechte

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich auch beim zweiten WM-Qualifikationsspiel mit einer Trikotaktion für Menschenrechte stark gemacht. In Bukarest präsentierten sich die DFB-Kicker am Sonntagabend vor der Begegnung gegen Rumänien (1:0) (die Highlights im Video) mit verkehrtherum getragenen Trikots. Eine Geste, die einer Erklärung bedurfte.



So sollten die nach vorne gezeigten Trikotnummern stellvertretend für die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stehen und wie die Botschaft "Human Rights" am Donnerstag in Duisburg auf die Menschenrechtssituation im WM-Gastgeberland Katar abzielen.

Der Inhalt der Botschaft war für viele Zuschauer erst im Zusammenhang mit einem Tweet des DFB zu verstehen, der mit den Worten "Wir für 30!" und dem Hashtag "#HUMANRIGHTS" versehen war.

"Wir stehen für diese 30 Artikel, das wollten wir noch mal klarmachen", sagte Torhüter Manuel Neuer nach dem Sieg der deutschen Mannschaft am RTL-Mikrofon. "Wir sind gegen Diskriminierung und für Toleranz und Vielfalt."