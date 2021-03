Zum Abschluss der Länderspielpause empfängt das DFB-Team am 3. Spieltag der WM-Qualifikation Nordmazedonien. Wer das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft heute im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien heute live im TV und Livestream?

Das dritte Länderspiel binnen sieben Tagen steht an. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw will den perfekten Start in die WM-Qualifikation schaffen. Dafür benötigt die deutsche Nationalmannschaft den dritten Sieg im dritten Spiel.

Gegner heute ist Nordmazedonien. Die Partie wird in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ausgetragen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien heute live im Free-TV?

Das Länderspiel Deutschland gegen Nordmazedonien wird heute im Free-TV gezeigt und übertragen. Dafür zeichnet sich RTL verantwortlich. Der Privatsender beginnt seine Übertragung ab 20.15 Uhr mit der sogenannten "Countdown"-Sendung.

Dabei begrüßt Moderator Florian König den Experten Uli Hoeneß im Studio. Das Duo bereitet Euch auf die Partie vor. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt dann Marco Hagemann. Dem Kommentator steht während der Begegnung Steffen Freund als Experte zur Seite. In der Halbzeitpause sowie nach der Partie analysieren König und Hoeneß die Partie der deutschen Nationalmannschaft.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien heute live im Livestream?

Nicht nur im Free-TV ist das Spiel heute zu sehen. RTL bietet auch eine Livestream an. Dieser ist jedoch nicht kostenfrei.

Dafür müsst Ihr Euch bei TVNOW anmelden. Um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nämlich im Livestream zu sehen, braucht man ein Premium-Abo. Dieses kostet 4,99 Euro im Monat. Der Streamingdienst kann einen Monat lang umsonst getestet werden.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Nordmazedonien heute im Re-Live?

Bei TVNOW gibt es zusätzlich die Option das komplette Spiel noch einmal anzusehen. Dies ermöglicht auch DAZN. Der Streamingdienst stellt die Partie Deutschland gegen Nordmazedonien als Re-Live ab 24 Uhr zum Abruf bereit.

Darüber hinaus hat DAZN alle weiteren WM-Qualifikations-Spiele im Angebot. Diese seht Ihr live und in voller Länge im Livestream. Neben der WM-Qualifikation sind aber noch viele weitere Wettbewerbe auf der Plattform abrufbar.

So zeigt DAZN die Nations League (Ausnahme: Spiele mit Beteiligung des DFB-Teams) und ausgewählte Partien folgender Klub-Wettbewerbe: Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division.

Wer zeigt / überträgt Highlights des Länderspiels Deutschland vs. Nordmazedonien?

Ebenfalls abrufbar sind bei DAZN die Highlights der WM-Qualifikations-Spiele. Schon kurz nach Abpfiff stehen diese bei DAZN bereit. Selbstverständlich stellt RTL die Spielzusammenfassung auch bei TVNOW online.

Darüber hinaus gibt es sogar eine Möglichkeit, die Highlights ohne ein Abo des Streamingdienstes abzurufen. SPOX hat diese ab 24 Uhr auf der Seite.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordmazedonien: Länderspiel heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs, wollt aber dennoch keine wichtige Aktion des Länderspiels verpassen? Dann legen wir Euch unseren ausführlichen Liveticker ans Herz.

Außerdem haben wir alle weiteren Spiele der WM-Qualifikation entweder als Einzelticker oder in der Konferenz im Programm.

WM-Qualifikation: Stand in der Gruppe J

Nach zwei Siegen aus zwei Spielen führt Deutschland die Gruppe J souverän an. Bei einer Niederlage würde Nordmazedonien nach Punkten mit dem DFB-Team gleichziehen.

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 2 4:0 6 2. Armenien 2 3:0 6 3. Nordmazedonien 2 7:3 3 4. Rumänien 2 3:3 3 5. Island 2 0:5 0 6. Liechtenstein 2 0:6 0

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordmazedonien: Personal, Kader, Aufstellungen

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft wurde schon vor dem ersten Länderspiel gegen Island (die Highlights im Video) am vergangenen Donnerstag dezimiert. Bei Jonas Hofmann ergab ein Corona-Test ein positives Ergebnis. Der Gladbacher musste abreisen und sich in Quarantäne begeben. Gleiches galt für seine Kontaktperson Marcel Halstenberg. Beide sind jedoch symptomfrei.

Nach den beiden erfolgreichen Spielen gegen Island und Rumänien (die Highlights im Video) wird keine große Rotation erwartet. Lediglich Kapitän Manuel Neuer bekommt eine Pause. "Im Tor wird Marc-Andre ter Stegen stehen", kündigte Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz an.

Auf Seiten Nordmazedoniens verzichtet man auf Stürmer Ilija Nestorovski. Der 31-Jährige hatte war nach seinem Treffer zum 5:0 (1:0)-Endstand im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein (die Highlights im Video) am Sonntag (82., Foulelfmeter) zu einer TV-Kamera geeilt und stieß dort gut hörbar Flüche aus, ehe er sich den Finger auf die Lippen legte.

"Die Beleidigung war für drei Personen gedacht, die mich und meine Familie seit drei Tagen bedrohen und beleidigen", schrieb Nestorovski bei Instagram und entschuldigte sich später dafür. Der Verband reagierte dennoch und strich ihn aus dem Aufgebot.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordmazedonien: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Kimmich - Goretzka, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane

ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Kimmich - Goretzka, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane Nordmazedonien: Dimitrievski - Bejtulai, Musliu, Velkovski - Ademi - Ristovski, Bardhi, Elmas, Alioski - Trajkovski, Pandev

WM Qualifikation heute live: Partien, Ansetzungen

Insgesamt stehen heute 15 Partien auf dem Programm. 14 werden dabei um 20.45 Uhr angepfiffen. Das Spiel der beiden deutschen Gruppengegner Armenien und Rumänien beginnt bereits um 18 Uhr.