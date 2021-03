U21 EM: Übertragung heute live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag steigt der zweite Tag der U21-Europameisterschaft. SPOX verrät Euch, welche Begegnungen auf dem Plan stehen und wo Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Heute sind unter anderem Portugal, England und Frankreich im Einsatz. Deutschlands Nachwuchs startete am vergangenen Mittwoch in das Turnier in Ungarn und Slowenien.

U21 EM: Die heutigen Spiele im Überblick

Wie schon am Eröffnungstag stehen am heutigen Donnerstag (25. März) vier Partien auf dem Programm. Bereits um 15 Uhr trifft England auf die Schweiz, ehe Russland und Island am frühen Abend (18 Uhr) spielen.

Um 21 Uhr kommt es dann zu den zeitgleichen Duellen zwischen Portugal und Kroatien sowie Frankreich und Dänemark.

In Ungarn wird in der Hauptstadt Budapest, Gyor, Szombathely und Szekesfehervar gespielt. Die slowenischen Spielorte lauten Ljubljana, Celje und Maribor. Aufgrund der Corona-Pandemie sind keine Zuschauer zugelassen.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 25. März 15 Uhr England Schweiz 25. März 18 Uhr Russland Island 25. März 21 Uhr Portugal Kroatien 25. März 21 Uhr Frankreich Dänemark

U21 EM heute live im TV und Livestream

Die gesamte U21-Europameisterschaft wird kostenfrei live im TV und Internet abrufbar sein. Die ProSieben-Sendergruppe hat sich die exklusiven Übertragungsrechte am Turnier gesichert.

Der Spartensender ProSiebenMaxx zeigt gleich drei der heutigen Spiele live in voller Länge. Nur die Partie zwischen Portugal und Kroatien könnt Ihr nicht im TV sehen. Stattdessen stellt der Privatsender unter ran.de einen kostenfreien Livestream zur Verfügung.

Der Streaminganbieter zeigt nämlich alle Spiele der Nachwuchs-EM live und kostenlos in voller Länge.

Alle Partien mit deutscher Beteiligung sollen hingegen im Hauptprogramm zu sehen sein. So auch die kommende Partie von Deutschland gegen die Niederlande am Samstag.

U21 EM heute live im Liveticker

Wenn Ihr mal keine Möglichkeit haben solltet, die U21-Europameisterschaft live vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, bietet SPOX eine gute Lösung: Wir haben zu allen Spielen einen ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

U21 EM: Alle Gruppen auf einen Blick

Nachdem am Mittwoch bereits die Teams von Gruppe A und B im Einsatz waren, sind heute C und D an der Reihe.

Frankreich und England gelten jeweils als die großen Favoriten auf den Gruppensieg und gehören somit auch zu den Anwärtern auf den Turniersieg.

Jeweils die ersten beiden Mannschaften pro Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Runde der letzten acht bildet den Auftakt in die K.o.-Phase.

Gruppe A Ungarn Deutschland Rumänien Niederlande

Gruppe B Slowenien Spanien Tschechien Italien

Gruppe C Russland Island Frankreich Dänemark