Am heutigen Mittwoch (24. März) startet die EM der U21. Alle Infos zur Übertragung der Spiele heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Die guten Nachrichten vornweg: Alle Spiele werden kostenfrei live zu sehen sein. Unterschiede gibt es lediglich bei der TV-Übertragung.

U21, EM: Diese Spiele stehen heute an

Vier Spiele bietet der Spielplan für den heutigen Eröffnungstag der U21-EM. Den Auftakt macht Co-Gastgeber Slowenien ab 18 Uhr gegen Spanien. Parallel dazu rollt der Ball bei der Begegnung zwischen Tschechien und Italien.

Um 21 Uhr startet dann der zweite Gastgeber, Ungarn, ins Turnier - Gegner ist die deutsche Mannschaft. Auch am Abend laufen zwei Spiele zeitgleich, die Gruppengegner der DFB-Elf aus Rumänien und der Niederlande stehen sich ebenfalls ab 21 Uhr gegenüber.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 24. März 18 Uhr Slowenien Spanien 24. März 18 Uhr Tschechien Italien 24. März 21 Uhr Ungarn Deutschland 24. März 21 Uhr Rumänien Niederlande

© getty Stefan Kuntz trainiert die deutsche U21.

U21 EM: Übertragung heute live im TV und Livestream

Livebilder aller Begegnungen bekommt Ihr von der ProSieben-Sendergruppe gestellt. Während das Spiel zwischen Slowenien und Spanien auf dem Spartensender ProSiebenMaxx zu sehen sein wird, läuft die Begegnung des DFB-Teams im Hauptprogramm.

Die anderen beiden Partien des heutigen Tages stellt Euch der Privatsender unter ran.de im kostenfreien Livestream zur Verfügung. Dort könnt Ihr auch auf ebenfalls kostenfreie Streams der beiden im TV aufgestrahlten Begegnungen zugreifen.

So oder so ähnlich wird die Übertragung in den kommenden Tagen häufig aussehen. ProSieben plant nämlich alle Spiele der deutschen U21 im Hauptprogramm zu zeigen, während vereinzelte Spiele ohne deutsche Beteiligung bei ProSiebenMaxx ausgestrahlt werden. Im Livestream sind alle Partien der U21-EM zu sehen.

U21: Die EM im Liveticker

Auch bei uns seid Ihr hautnah dabei: Im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

DFB-Team: Das ist der deutsche U21-Kader für die EM 2021 © getty 1/24 Stefan Kuntz hat sein 23-köpfiges Aufgebot für die U21-EM 2021 in Ungarn und Slowenien nominiert. Darunter finden sich mit Moukoko, Thiaw, Klimowicz und Stach auch vier Debütanten wieder. © imago images / Passion2Press/Markus Fischer 2/24 TOR - Markus Schubert (Jahrgang 1998, Eintracht Frankfurt) © imago images / foto2press 3/24 Finn Dahmen (1998, 1. FSV Mainz 05) © getty 4/24 Lennart Grill (1999, Bayer Leverkusen) © imago images / Claus Bergmann 5/24 ABWEHR – Josha Vagnoman (2000, Hamburger SV) © getty 6/24 David Raum (1998, SpVgg Greuther Fürth) © imago images / Eibner 7/24 Nico Schlotterbeck (1999, 1. FC Union Berlin) © imago images / Noah Wedel 8/24 Amos Pieper (1998, Arminia Bielefeld) © getty 9/24 Stephan Ambrosius (1998, Hamburger SV) © getty 10/24 Ismail Jakobs (1999, 1. FC Köln) © getty 11/24 Malick Thiaw (2001, FC Schalke 04) © getty 12/24 Maxim Leitsch (1998, VfL Bochum) © getty 13/24 Ridle Baku (1998, VfL Wolfsburg) © ASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images 14/24 MITTELFELD/ANGRIFF – Niklas Dorsch (1998, KAA Gent) © getty 15/24 Youssoufa Moukoko (2004, Borussia Dortmund) © imago images / Jan Hübner 16/24 Arne Maier (1999, Arminia Bielefeld) © getty 17/24 Jonathan Burkardt (2000, 1. FSV Mainz 05) © VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images 18/24 Lukas Nmecha (1998, RSC Anderlecht) © getty 19/24 Mergim Berisha (1998, Red Bull Salzburg) © getty 20/24 Salih Özcan (1998, 1. FC Köln) © getty 21/24 Anton Stach (1998, SpVgg Greuther Fürth) © getty 22/24 Florian Krüger (1999, Erzgebirge Aue) © getty 23/24 Vitaly Janelt (1998, VfL Bochum) © getty 24/24 Mateo Klimowicz (2000, VfB Stuttgart)

U21 EM: Die Gruppen im Überblick

Mit der Gruppe A hat die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz eine der wohl härtesten erwischt. Speziell die Niederlande gelten, ebenso wie das deutsche Team, als einer der Mitfavoriten.

Gleiches gilt für die Spanier, die es vor allem dank der Italiener ebenfalls nicht leicht haben dürften in ihrer Gruppe B.

In den Gruppen C und D findet sich hingegen nur jeweils ein Titelfavorit, dort haben Frankreich beziehungsweise England beste Chancen aufs Weiterkommen.

Gruppe A Ungarn Deutschland Rumänien Niederlande

Gruppe B Slowenien Spanien Tschechien Italien

Gruppe C Russland Island Frankreich Dänemark