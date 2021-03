Bei der U21-Europameisterschaft steht der zweite Gruppenspieltag an, auch die DFB-Elf muss heute wieder ran. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Gruppenspiele live im TV und im Livestream sehen könnt.

U21 EM: Diese Spiele stehen heute an

Nach einem Tag Verschnaufpause wird am heutigen Samstag, 27. März, die U21 Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn wieder fortgesetzt. Am zweiten Gruppenspieltag stehen vier Begegnungen an. Im Einsatz sind die Nationen der Gruppen A und B. Es werden jeweils zwei Spiele um 18 Uhr und zwei Spiele um 21 Uhr angepfiffen.

Ab 18 Uhr laufen die Duelle Ungarn - Rumänien und Slowenien - Tschechien. Danach, um 21 Uhr, trifft die U21-Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kuntz im ungarischen Székesfehérvár auf die Niederlande. Parallel dazu stehen sich Spanien und Italien gegenüber.

Anpfiff Gruppe Begegnung Ort Übertragung 18 Uhr A Ungarn - Rumänien Budapest ProSieben MAXX / ran.de 18 Uhr B Slowenien - Tschechien Celje ran.de 21 Uhr A Deutschland - Niederlande Székesfehérvár ProSieben / ran.de 21 Uhr B Spanien - Italien Maribor ran.de

© getty Ridle Baku traf im Auftaktspiel gegen Ungarn gleich doppelt.

U21 EM, Übertragung: Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Das Spiel der Deutschen gegen die Niederlande überträgt ProSieben live und in voller Länge im Free-TV. Um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung zum zweiten Gruppenspiel. Beim privaten Sender könnt ihr zudem auch das letzte DFB-Gruppenspiel gegen Rumänien am 30. März verfolgen. Zudem wird die Partie heute auch bei ran.de im kostenlosen Livestream angeboten.

Die anderen drei Spiele gibt es ebenfalls bei ran.de zu sehen, Ungarn gegen Rumänien hingegen auch bei ProSieben Maxx. Eine halbe Stunde vor Beginn der Partie geht ProSieben Maxx mit Moderatorin Anna Kraft, Kommentator Uwe Morawe und Experte Markus Feulner auf Sendung.

U21 EM: Die Spiele heute im Liveticker

Wer nicht auf das Angebot im Free-TV oder Livestream zugreifen kann, bekommt von SPOX die Möglichkeit, alle vier Spiele von heute im Liveticker zu verfolgen. Damit verpasst Ihr auch keine wichtigen Ereignisse.

BVB-Duo, Ex-Bayern-Talent und Modric-Erbe: Die Players to Watch bei der U21-EM © SPOX 1/27 Vom 24. bis zum 31. März geht die Gruppenphase der U21-EM über die Bühne. SPOX und Goal zeigen die Talente, die man besonders im Auge haben sollte. © IMAGO / ZUMA Wire 2/27 YEREMY PINO | Spanien | Klub: FC Villarreal | Position: Flügelspieler | Alter: 18 Jahre | Ein hoch versierter Dribbler und spektakulärer Spieler, der bei Villarreal im Herbst letzten Jahres den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. © getty 3/27 GIANLUCA SCAMACCA | Italien | Klub: FC Genua (ausgeliehen von Sassuolo) | Position: Mittelstürmer | Alter: 22 Jahre | Kickte in der Jugend unter anderem für Lazio, die Roma und Eindhoven und spielte in Genua eine bärenstarke Hinrunde. © getty 4/27 BRIAN BROBBEY | Niederlande | Klub: Ajax Amsterdam | Position: Mittelstürmer | Alter: 19 Jahre | Der wuchtige Stürmer, der gerne mit Romelu Lukaku verglichen wird, gilt seit Jahren als eines der größten Talente bei Ajax. Spielt ab Sommer für RB Leipzig. © getty 5/27 LOVRO MAJER | Kroatien | Klub: Dinamo Zagreb | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 23 Jahre | Wurde früh als Modric-Nachfolger gehypt und hat sich zu einem Spieler von internationalem Format entwickelt. Ist Dinamos absoluter Schlüsselspieler. © getty 6/27 BEN GODFREY | England | Klub: FC Everton | Position: Innenverteidiger | Alter: 23 Jahre | Überzeugte vergangene Saison für Norwich und wechselte nach dem Abstieg für 27,5 Millionen Euro zu Everton. Bei den Toffees außen und innen als Verteidiger gesetzt. © IMAGO / Noah Wedel 7/27 KOLBEINN FINNSSON | Island | Klub: Borussia Dortmund II | Position: Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2019 aus Brentford zum BVB. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es bis dato noch nicht. © getty 8/27 RIDLE BAKU | Deutschland | Klub: VfL Wolfsburg | Position: Rechtsverteidiger | Alter: 22 Jahre | Benannt nach Ex-BVB-Stürmer Karl-Heinz Riedle, schaffte Baku bei Mainz 05 den Sprung in die Bundesliga und machte in Wolfsburg den nächsten Schritt. © getty 9/27 BRAHIM DIAZ | Spanien | Klub: AC Milan (ausgeliehen von Real Madrid) | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Mit 14 Jahren war der wendige Techniker von ManCity bereits 350.000 Euro wert, den Durchbruch schaffte er aber erst bei Milan. © getty 10/27 ROMAIN FAIVRE | Frankreich | Klub: Stade Brest | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 22 Jahre | Nicht der größte Name in Frankreichs Kader, dafür ein sehr intelligenter Spieler, der in dieser Ligue-1-Saison hervorragende Leistungen für Brest zeigt. © getty 11/27 SVEN BOTMAN | Niederlande | Klub: OSC Lille | Position: Innenverteidiger | Alter: 21 Jahre | Botman wurde bei Ajax ausgebildet, wechselte letzten Sommer nach Lille und etablierte sich im Abwehrzentrum des französischen Titelkandidaten. © getty 12/27 EDDIE NKETIAH | England | Klub: FC Arsenal | Position: Mittelstürmer | Alter: 21 Jahre | Wartet bei Arsenal zwar weiterhin auf den endgültigen Durchbruch, hat für sein Alter aber einen enorm ausgeprägten Torriecher und ist in Englands U21 extrem wichtig. © getty 13/27 DAN NDOYE | Schweiz | Klub: OGC Nizza | Position: Rechtsaußen | Alter: 20 Jahre | Der Offensivspieler wechselte Anfang 2020 aus Lausanne nach Nizza und kam für die Franzosen in der laufenden Saison regelmäßig in Ligue 1 und Europa League zum Einsatz. © getty 14/27 SANDRO TONALI | Italien | Klub: AC Milan | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 20 Jahre | Ein extrem intelligenter Sechser. Tonali hat bereits viermal für die A-Nationalmannschaft gespielt und wird Italiens Anführer bei der U21-EM sein. © getty 15/27 MOHAMED DARAMY | Dänemark | Klub: FC Kopenhagen | Position: Rechtsaußen | Alter: 19 Jahre | Debütierte schon mit 16 in Kopenhagens erster Mannschaft und ist inzwischen Stammspieler beim dänischen Topklub. © getty 16/27 NOA LANG | Niederlande | Klub: FC Brügge | Position: Linksaußen | Alter: 21 Jahre | Bei Jugendklub Ajax kam er nie über die Rolle als Edeljoker hinaus – glänzte bisher mit zwölf Toren und sieben Vorlagen und ist der wertvollste Spieler des FC Brügge. © getty 17/27 PEDRO GONCALVES | Portugal | Klub: Sporting | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 22 Jahre | Goncalves machte sich letzte Saison beim kleineren Klub Famalicao einen Namen, wechselte zu Sporting – und startete in Lissabon noch spektakulärer durch. © getty 18/27 BOUBACAR KAMARA | Frankreich | Klub: Olympique Marseille | Position: Defensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Kamara hätte gut und gerne auch schon für die A-Nationalelf nominiert werden können, wurde bei Marseille zum absoluten Schlüsselspieler. © getty 19/27 YOUSSOUFA MOUKOKO | Deutschland | Klub: Borussia Dortmund | Position: Mittelstürmer | Alter: 16 Jahre | Der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte könnte nun auch zum jüngsten Spieler der U21-EM werden. Moukoko traf dreimal in 14 Spielen für den BVB. © getty 20/27 SHAPI SULEYMANOV | Russland | Klub: FK Krasnodar | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Suleymanov hat einen begnadeten linken Fuß und schaffte den Sprung zum unangefochtenen Stammspieler bei Krasnodar. © getty 21/27 NONI MADUEKE | England | Klub: PSV Eindhoven | Position: Rechtsaußen | Alter: 19 Jahre | Ist zum ersten Mal bei Englands U21 dabei und der jüngste Spieler im Aufgebot. Madueke feierte in Eindhoven diese Saison seinen Durchbruch und erzielte neun Tore. © IMAGO / sportphoto24 22/27 RADU DRAGUSIN | Rumänien | Klub: Juventus Turin | Position: Innenverteidiger | Alter: 19 Jahre | Dragusin wechselte mit 16 für 260.000 Euro von Regal Bukarest in den Nachwuchs von Juventus und wurde von Andrea Pirlo immer wieder ins Profiteam berufen. © IMAGO / Ritzau Scanpix 23/27 JESPER LINDSTRÖM | Dänemark | Klub: Bröndby IF | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | In Bröndby ausgebildet, ist Lindström beim Traditionsklub aus Kopenhagen spätestens seit dieser Saison nicht mehr wegzudenken. © getty 24/27 ISAK BERGMANN JOHANNESSON | Island | Klub: IFK Norrköping | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 17 Jahre | Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte Anfang 2019 zum schwedischen Erstligisten Norrköping, hat dort zuletzt bereits regelmäßig gespielt. © getty 25/27 TRINCAO | Portugal | Klub: FC Barcelona | Position: Offensives Mittelfeld / Angriff | Alter: 21 Jahre | Vergangenen Sommer für 31 Millionen Euro aus Braga nach Barcelona gewechselt, hat er sich bei den Katalanen bereits erste Sporen verdient. © getty 26/27 MAX AARONS | England | Klub: Norwich City | Position: Rechtsverteidiger | Alter: 21 Jahre | In Norwich hat er seine starke Form jedenfalls auch in der zweiten Liga aufrechterhalten und ist mit dem Klub auf dem Weg zurück ins englische Oberhaus. © getty 27/27 NIKLAS DORSCH | Deutschland | Klub: KAA Gent | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 23 Jahre | Das frühere Bayern-Talent wechselte aus Heidenheim nach Gent und gefällt durch starkes Passspiel, das bei Bayern einst auch Guardiola imponierte.

U21 EM: Die Gruppe A im Überblick

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist perfekt ins Turnier gestartet. Am Mittwoch schlug die DFB-Elf mit Ungarn einen der beiden Gastgeber der EM mit 3:0. Lukas Nmecha sorgte für den Führungstreffer, ehe Wolfsburgs Ridle Baku zum 2:0 und danach zum 3:0-Endstand traf.

Da die Rumänen und die Niederländer im Parallelspiel nur unentschieden spielten, ist das Kuntz-Team auf Rang eins vor dem heutigen Aufeinandertreffen mit dem Nachbarn.

Nation Spiele Tordifferenz Punkte Deutschland 1 3:0 3 Rumänien 1 1:1 1 Niederlande 1 1:1 1 Ungarn 1 0:3 0

U21 EM: Die Gruppe B im Überblick