Nach dem Auftakt-3:0 gegen Island geht es in der Qualifikation zur WM 2022 für die deutsche Nationalmannschaft heute gegen Rumänien weiter. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Rumänien - Deutschland: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Nicht zur Verfügung stehen wird Bundestrainer Joachim Löw heute Verteidiger Niklas Süle. Der Bayern-Profi laboriert an einer Zerrung an der Rückseite des linken Oberschenkels. Zuvor waren Toni Kroos (Adduktorenbeschwerden), Jonas Hofmann (Corona-Infektion) und Marcel Halstenberg (Corona-Kontaktperson 1) bereits abgereist.

Vor Beginn:

Das Duell mit Rumänien ist das zweite von drei DFB-Spielen in dieser Länderspielpause. Am Mittwoch geht es dann noch gegen Nordmazedonien - wieder in Duisburg -, ehe der Klubfußball fortgesetzt wird.

Vor Beginn:

Ob das DFB-Team seiner Favoritenrolle auch diesmal gerecht werden kann? Am Donnerstag gewann Deutschland das erste Spiel in dieser WM-Quali gegen Island 3:0. Kontrahent Rumänien bezwang derweil Nordmazedonien 3:2.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum heutigen Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien. Rahmen der Partie ist die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar, los geht es in Bukarest um 20.45 Uhr.

Rumänien - Deutschland: Voraussichtliche Aufstellungen

Rumänien: Nita - Popescu, Chiriches, Burca, Bancu - Marin, Stanciu - Man, Tanase, Coman - Keserü

Nita - Popescu, Chiriches, Burca, Bancu - Marin, Stanciu - Man, Tanase, Coman - Keserü Deutschland: Neuer - Klostermann, Can, Rüdiger, Ginter - Goretzka, Kimmich, Gündogan - Sane, Gnabry, Havertz

Rumänien - Deutschland: WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Rumänien und Deutschland bekommt Ihr heute bei RTL live im Free-TV zu sehen. Los geht es dort eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 20.15 Uhr. Florian König ist Moderator, Experte erneut Uli Hoeneß. Kommentieren wird Marco Hagemann gemeinsam mit Steffen Freund.

Ihr könnt die RTL-Übertragung auch im Livestream erleben. Dafür müsst Ihr Euch bei TVNOW registrieren. Die ersten 30 Tage sind gratis, danach kostet das Abonnement 4,99 Euro pro Monat.

WM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe J mit Deutschland