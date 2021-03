DFB: Pressekonferenz mit Bundestrainer Joachim Löw heute im Liveticker

Nach seiner Verkündung, das Amt als Nationaltrainer nach der EM im Sommer niederzulegen, wird Joachim Löw heute auf einer Pressekonferenz über die Gründe für seinen Rücktritt sprechen. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker verfolgen.

DFB: Pressekonferenz mit Löw und Bierhoff heute im Liveticker - Vor Beginn

Ein weiteres Thema dürften die Personalien Thomas Müller und Mats Hummels werden. Wie der kicker berichtet, werden die beiden Routiniers zur EM in das DFB-Aufgebot zurückkehren. Bestätigt Löw die Gerüchte?

Am Dienstag erklärte Löw, seinen ursprünglich bis 2022 laufenden Vertrag nach der EM vorzeitig aufzulösen. "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht." Löw hatte nach zwei Jahren als Klinsmann-Assistent das Amt 2006 übernommen und 2014 in Rio bei der WM seinen großen Triupmph gefeiert.

Los geht's heute um 13.30 Uhr. Mit dabei sind auch DFB-Präsident Fritz Keller sowie Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff.

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bundestrainer Joachim Löw.

DFB: PK mit Löw und Bierhoff heute live im Livestream

Ihr habt zahlreiche Möglichkeiten, heute bei der Löw-PK im Livestream dabei zu sein. Der DFB bietet eine kostenlose Übertragung auf seinem YouTube-Kanal an. Gleiches gilt für die Homepage des Verbands. Auch der BR Sport zeigt die Livebilder von Löw und Co.

