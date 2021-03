DFB-Team - Mittelfeld-Check vor der EM: Sechs Wackelkandidaten - kassiert Müller Reus?

Ob auf der Sechs, Acht oder Zehn: Das Gedränge im zentralen Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft ist groß. Die WM-Qualifikationsspiele gegen Island (heute ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März) dienen als letzte Castings vor der Europameisterschaft.

Bundestrainer Joachim Löw hat insgesamt 22 Kaderplätze zu vergeben, von denen im Vergleich zu den vergangenen Turnieren etwa acht an Spieler gehen, die im zentralen Mittelfeld beheimatet sind.

Wer ist bei dem Turnier im Sommer sicher im Kader? Wer wackelt? Und wer hat nur Außenseiterchancen? SPOX und Goal machen den Mittelfeld-Check.

DFB-Mittelfeld: Die Gesetzten

Toni Kroos (31/Real Madrid)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 35 Spiele, 2 Tore, 9 Assists

DFB-Team 2020/2021: 5 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Auch wenn er für die März-Länderspiele verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht, ist Kroos unter Löw fest gesetzt. Der Bundestrainer über den Weltmeister von 2014: "Mit seiner Erfahrung, Klasse und Persönlichkeit ist Toni ein Schlüsselspieler, dem in unseren weiteren Planungen eine ganz wichtige Rolle zukommt - auf und neben dem Platz." Für den Profi von Real Madrid könnte es die letzte EM werden.

Joshua Kimmich (26/FC Bayern)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 29 Spiele, 4 Tore, 13 Assists

DFB-Team 2020/2021: 2 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Eine Konstante im Bayern-Mittelfeld, eine Konstante im DFB-Mittelfeld. Löw könnte Kimmich, obwohl er dessen Präsenz im Zentrum und Qualitäten im Spielaufbau schätzt, aber auch als Rechtsverteidiger bringen - wo die Probleme auf jeden Fall größer sind und weniger Konkurrenzkampf herrscht. Als "Mentalitätsmonster" ist er zuletzt auch in der Hierarchie der Nationalelf immer weiter aufgestiegen. Beim 0:6-Debakel in Spanien wurde Kimmich, damals noch verletzt, schmerzlich vermisst.

Deutschlands Kader für die EM-Generalprobe: Diese Spieler testet Jogi Löw in der WM-Quali © getty 1/27 Joachim Löw hat den deutschen Kader für die WM-Quali-Spiele Ende März bekanntgegeben. Vor seinem letzten großen Turnier als Bundestrainer, der EM im Sommer, testet Löw 26 Spieler gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. © getty 2/27 TOR – Manuel Neuer (34, FC Bayern München) © getty 3/27 Marc-Andre ter Stegen (28, FC Barcelona) © getty 4/27 Bernd Leno (29, FC Arsenal) © getty 5/27 Kevin Trapp (30, Eintracht Frankfurt) © getty 6/27 ABWEHR - Niklas Süle (25, FC Bayern München) © getty 7/27 Lukas Klostermann (24, RB Leipzig) © getty 8/27 Emre Can (27, Borussia Dortmund) © getty 9/27 Matthias Ginter (27, Borussia Mönchengladbach) © getty 10/27 Antonio Rüdiger (28, FC Chelsea) © getty 11/27 Jonathan Tah (25, Bayer Leverkusen) © getty 12/27 Marcel Halstenberg (29, RB Leipzig) © getty 13/27 Philipp Max (27, PSV Eindhoven) © getty 14/27 Robin Gosens (26, Atalanta Bergamo) © getty 15/27 MITTELFELD/ANGRIFF - Toni Kroos (31, Real Madrid) © getty 16/27 Joshua Kimmich (26, FC Bayern München) © getty 17/27 Ilkay Gündogan (30, Manchester City) © getty 18/27 Leon Goretzka (26, FC Bayern München) © getty 19/27 Amin Younes (27, Eintracht Frankfurt) © imago images 20/27 Florian Wirtz (17, Bayer Leverkusen) © imago images 21/27 Florian Neuhaus (24, Borussia Mönchengladbach) © getty 22/27 Jonas Hofmann (28, Borussia Mönchengladbach) © getty 23/27 Jamal Musiala (18, FC Bayern München) © getty 24/27 Kai Havertz (21, FC Chelsea) © getty 25/27 Serge Gnabry (25, FC Bayern München) © getty 26/27 Leroy Sane (25, FC Bayern München) © getty 27/27 Timo Werner (25, FC Chelsea)

Leon Goretzka (26/FC Bayern)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 27 Spiele, 7 Tore, 9 Assists

DFB-Team 2020/2021: 4 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

Wie Kimmich ein nicht wegzudenkender Bestandteil der "gierigen" 1995er-Generation, die auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Goretzka kann im Mittelfeld alles spielen - seine Dynamik, sein Ballgefühl und sein Spielverständnis sind wichtige Waffen. Löw sieht ihn "eher etwas offensiver" als bei den Bayern.

Ilkay Gündogan (30/Manchester City)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 34 Spiele, 16 Tore, 3 Assists

DFB-Team 2020/2021: 5 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

In der Vergangenheit (auch verletzungsbedingt) nicht immer auf der Höhe, spielt der gebürtige Gelsenkirchener die Saison seines Lebens und hat den Torjäger in sich entdeckt. 16 Pflichtspieltreffer für Manchester City vergrößern Löws Luxusproblem im Zentrum. Kroos, Kimmich, Goretzka und Gündogan dürften sich je nach System (3-5-2, 4-2-3-1 oder 4-3-3) um zwei bis drei Positionen streiten. Nicht auszuschließen, dass der Bundestrainer den Ex-BVB-Star in den nächsten Spielen auf der Zehn testet. "Ilkay ist ein sehr guter Vorbereiter, mittlerweile aber auch ein guter Abschlussspieler. Es ist gut für uns, wenn er ein bisschen weiter vorne spielt", so Löw.

Florian Neuhaus (24/Borussia Mönchengladbach)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 37 Spiele, 7 Tore, 7 Assists

DFB-Team 2020/2021: 3 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

Der spielstarke Strippenzieher im Mittelfeld von Borussia Mönchengladbach fliegt in der Öffentlichkeit noch etwas unter dem Radar, genießt aber nach nur drei Länderspielen das Vertrauen von Löw und gilt als erste Alternative zu den unantastbaren Kroos, Kimmich, Goretzka und Gündogan. Sollte nichts Außergewöhnliches passieren, ist ihm das EM-Ticket sicher.