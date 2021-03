DFB-Team: Matthias Sammer wirbt für Lothar Matthäus als Vizepräsident

Durch den Rücktritt von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM in diesem Jahr wird über ein mögliches Trainer-Engagement als von Lothar Matthäus beim DFB spekuliert. Matthias Sammer sieht den Rekordnationalspieler Deutschlands jedoch auf einer anderen Position beim Verband.

"Ich glaube, Lothar wäre ein guter Bundestrainer. Aber ich sehe ihn dort nicht. [...]: Lothar ist aus dem aktiven Geschäft zu lange raus", sagte Sammer im Gespräch mit der Sport Bild.

Stattdessen befürwortet der 53-Jährige, "dass man Lothar unbedingt in einer verantwortlichen, übergeordneten Position beim DFB einbinden sollte". Sammer denkt dabei an eine Position im DFB-Präsidium.

"Mein Instinkt sagt mir, dass Lothar dort viel bewegen könnte, womöglich als Vizepräsident. Genauso könnte ich mir Mehmet Scholl als sehr meinungsstarken, praxisnahen Ratgeber dort vorstellen", sagte Sammer.

Er selbst indes stehe nicht für das Amt des Bundestrainers zur Verfügung, erklärte Sammer. Er sei selbst ebenfalls viel zu lange raus und habe kein Interesse am Bundestrainer-Posten. "Diese Position muss in meinen Augen unabhängig von Vertragskonstellationen mit Leuten besetzt werden, die aktuell diesen veränderten Fußball leben und am besten geeignet sind", erklärte Sammer.

User-Voting zur Löw-Nachfolge: Klopp soll Bundestrainer werden - Bayern-Trainer Flick nicht in Top 3 © getty 1/12 Joachim Löw wird im Sommer nach der EM 2021 zurücktreten. Wir haben Euch gefragt, wer neuer Bundestrainer werden soll - und Ihr habt geantwortet. Der Favorit ist klar, überraschend ist hingegen das Standing von Bayern-Trainer Flick. Das Voting-Ergebnis. © getty 2/12 3,5 Prozent von Euch haben für einen anderen und von uns nicht vorgeschlagenen Kandidaten gestimmt. Bruno Labbadia hätte nach seiner Entlassung bei Hertha BSC zum Beispiel Zeit ... © getty 3/12 PLATZ 10: LUCIEN FAVRE – 1,41 Prozent © getty 4/12 PLATZ 9: ARMIN VEH – 1,67 Prozent © getty 5/12 PLATZ 8: JULIAN NAGELSMANN – 2,42 Prozent © getty 6/12 PLATZ 7: MIROSLAV KLOSE – 4,21 Prozent © getty 7/12 PLATZ 6: ARSENE WENGER – 4,55 Prozent © getty 8/12 PLATZ 5: HANSI FLICK – 8,42 Prozent © getty 9/12 PLATZ 4: STEFAN KUNTZ – 11,07 Prozent © getty 10/12 PLATZ 3: LOTHAR MATTHÄUS – 14,49 Prozent © getty 11/12 PLATZ 2: RALF RANGNICK – 23,03 Prozent © getty 12/12 PLATZ 1: JÜRGEN KLOPP – 25,22 Prozent

DFB-Team: Sammer kann sich interne Lösung mit Kuntz vorstellen

In Zuge dessen nannte er Hansi Flick, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick. In Bezug auf die langfristigen Verträge von Klopp, Tuchel, Flick und Nagelsmann sei es für ihn auch vorstellbar, dass ein Verband Ablöse für einen Trainer zahlen würde.

Abgesehen davon kann sich Sammer auch eine interne Lösung mit der Beförderung von Stefan Kuntz vorstellen. "Ich halte das für hochinteressant und spannend, Stefan kenne ich noch als Spieler: Ein exzellenter Fachmann, wie auch Marcus Sorg, beide haben auch einen super Draht zu den Spielern", sagte er.

Kuntz, der aktuell die U21 bei der EM betreut, gilt seit dieser Woche als der Favorit. "Ich habe wirklich keine Eile, weil wir DFB-intern eine gute Lösung haben", hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in Bezug auf die Trainersuche auf einer Pressekonferenz verlauten lassen.