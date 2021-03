Löw-Nachfolge: Kehrtwende bei Matthäus? "Musst dir natürlich Gedanken machen"

Nachdem Lothar Matthäus zuletzt noch eine Zukunft als Trainer der deutschen Nationalmannschaft ausgeschlossen hatte, kommt der DFB-Rekordspieler nun offenbar ins Grübeln. "Der DFB wird entscheiden. Wenn irgendwann die Frage auf mich zukommt vonseiten der Verantwortlichen, musst du dir natürlich trotzdem Gedanken machen", sagte er im Bild-Podcast Bayern Insider.

Dabei zog der ehemalige Bayern-Spieler einen Vergleich zu einem früheren Nationaltrainer: "Ein Franz Beckenbauer wollte 1984 auch nicht Teamchef werden, sondern hat es im Endeffekt gemacht, auch auf einen gewissen öffentlichen Druck hin. Wenn ich diesen spüre und er positiv ist, würde ich es mir überlegen." Unter Beckenbauer, der das DFB-Team bis 1990 betreute, wurde Matthäus Weltmeister.

Jüngst hatte der 61-Jährige bei Sky noch erklärt, dass ein solches Szenario für ihn nicht in Frage komme: "Wenn der DFB anrufen würde, würde ich den Hörer abnehmen. Aber das habe ich schon die letzten zwanzig Jahre gemacht. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, habe nicht mehr den Druck, den ich als Spieler und als Trainer hatte."

Diese Aussagen deckten sich mit seinen Äußerungen aus der Vorwoche: "Ich habe eine ganz andere Planung und meinen Vertrag um zwei Jahre verlängert", hatte Matthäus bei Sky90 erklärt, dass er weiterhin als TV-Experte sein werde. "Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber das schließe ich aus."

Unter anderem Mehmet Scholl hatte Matthäus als Nachfolger von Joachim Löw ins Spiel gebracht: "Lothar kann man immer zuhören im TV - und er hat immer Recht. Er ist ein großartiger Trainer, was ich gehört habe von seinen ehemaligen Spielern. Der Mann hat 150 Länderspiele, der weiß alles über Fußball", erklärte Scholl bei Bild live.

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff erklärte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, sich bezüglich der Trainerfrage nicht in die Karten schauen lassen zu wollen: "Ich werde in der nächsten Zeit keine Kandidaten kommentieren oder Zwischenmeldungen abzugeben. Wir werden unsere Entscheidung nicht nach Umfragewerten treffen.Wir haben gute Trainer in Deutschland, im Ausland und im DFB." Die Wahrscheinlichkeit, dass ein ausländischer Trainer Löw ablöse, sei laut Bierhoff jedoch "gering".