Nach zwei Siegen zum Auftakt in der WM-Qualifikation steht für das DFB-Team das dritte Spiel gegen Nordmazedonien an. hier könnt Ihr das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland - Nordmazedonien: WM Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Joachim Löw kündigte vorab an, dass Kapitän Manuel Neuer eine Pause bekommt. Für ihn wird heute Marc-Andre ter Stegen zwischen den Pfosten stehen.

Vor Beginn:

Nach dem Auswärtssieg in Rumänien (die Highlights im Video) ist das deutsche Team wieder zurück in Deutschland. In der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ist heute gegen Nordmazedonien um 20.45 Uhr Anpfiff.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland gegen Nordmazedonien.

Deutschland - Nordmazedonien: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Kimmich - Goretzka, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane

ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Kimmich - Goretzka, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane Nordmazedonien: Dimitrievski - Bejtulai, Musliu, Velkovski - Ademi - Ristovski, Bardhi, Elmas, Alioski - Trajkovski, Pandev

Deutschland - Nordmazedonien: WM Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird heute live von RTL im Free-TV übertragen. Der Privatsender geht ab 20.15 Uhr auf Sendung.

Außerdem wird ein kostenpflichtiger Livestream bei TVNOW angeboten. Alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es hier.

WM-Qualifikation: Stand in der Gruppe J