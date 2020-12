DFB-Team - Joachim Löw im Gewand von Oliver Bierhoff: Ausreden und am Thema vorbei

Nach wochenlangem Schweigen stellte sich Joachim Löw am Montagnachmittag, um ausgiebig über die Krise der deutschen Nationalmannschaft zu referieren. Der Bundestrainer klammerte sich bei seiner Analyse aber mehr an Ausreden als an schlagkräftige Argumente - und lenkte den Fokus auf ein ganz anderes Thema.

Da nahm er also endlich Platz, der Bundestrainer. Gekleidet in einen weinroten Rollkragenpullover. Bereit, nach etwa drei Wochen des Schweigens eine Standpauke zu halten. Nicht seiner Mannschaft. Die sei ja trotz des historischen Fiaskos gegen Spanien "auf einem guten Weg".

Joachim Löw knöpfte sich vor etwas mehr als 30 zugeschalteten Medienvertretern die Führungsriege des DFB vor. "Geschlossenheit" statt "Störfeuer" forderte der 60-Jährige. Denn: "Da herrscht Explosionsgefahr bei mir, wenn Dinge nach außen gehen, die nicht nach außen gehören!"

Löw-PK: Sportliche Krise gerät in den Hintergrund

Gemeint waren nicht ganz so geheim gehaltene Interna wie der Vorstoß von DFB-Präsident Fritz Keller, Löw nach der EM im kommenden Jahr vor Vertragsende loszuwerden. Er habe sich zwar mit Keller ausgesprochen, betonte der Bundestrainer, trotzdem sei er "maßlos enttäuscht" darüber, dass jemand derart detailreiche Informationen an die Presse weitergegeben hatte. "Das hat etwas mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu tun", echauffierte sich der Weltmeister-Coach von 2014.

Löws erzürnte Aussagen in Richtung Verbandsspitze stellten den eigentlichen Anlass der kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in den Schatten, nämlich die sportliche Krise beim DFB, die im 0:6 von Sevilla ihren größten Tiefpunkt seit der WM-Schmach vor zweieinhalb Jahren fand - und die ohnehin seit Jahren entstandene Distanz zu den Zuschauern noch ein Stück vergrößerte.

Löw kam bei seinem knapp einstündigen Auftritt an seinem 5973. Amtstag zwar auch auf jenen dunklen 17. November 2020 zu sprechen, äußerte "Wut" und "Enttäuschung", tatsächlich gingen seine Worte aber nur als eine Art Wiederholung des Power-Point-Referats durch, das sein stetiger Beschützer Oliver Bierhoff drei Tage zuvor gehalten hatte - und damit am Thema vorbei.

