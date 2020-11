DFB-Team: Die Pressekonferenz mit Joachim Löw nach dem 0:6 gegen Spanien im Wortlaut

Die 0:6-Niederlage gegen Spanien in der Nations League (die Highlights im Video) ist seit dem WM-Debakel in Russland 2018 der sportliche Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft. Nach der höchsten Pflichtspielniederlage der DFB-Geschichte übt Bundestrainer Joachim Löw (60) Selbstkritik und zieht ein Fazit zum Jahr 2020.

Die Pressekonferenz nach dem 0:6 gegen Spanien im Wortlaut - aufgezeichnet von SID-Reporter Oliver Mucha.

Joachim Löw: "Es war ein rabenschwarzer Tag"

Die Nationalmannschaft hat die höchste Niederlage seit 89 Jahren kassiert. Haben Sie schon eine Erklärung?

Joachim Löw: "Es war ein rabenschwarzer Tag. Es war ein Abend, an dem uns gar nichts gelungen ist. Deswegen sind wir riesig enttäuscht und sauer. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Da kann man niemanden ausnehmen. Wir waren in den Zweikämpfen nicht auf dem Platz. Nach dem 0:1 haben wir unsere Linie und Organisation aufgegeben. Wir haben Räume geöffnet und sind nach vorne gestürzt. Das haben die Spanier gnadenlos ausgenutzt. Wir hatten keinen Zugriff, kein Zweikampfverhalten."

Sie sehen Ihre Spieler jetzt bis März nicht. Was können Sie in der Zeit machen?

Löw: "Wir haben keine Möglichkeit, mit den Spielern etwas zu machen. Wir müssen das Spiel in den nächsten Tagen im Trainerstab aufarbeiten. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Wir dachten, dass wir schon weiter sind. Wir müssen jetzt schauen, was wir tun können und was der richtige Weg ist."

Es war ein schlimmes Ende eines komplizierten Jahres. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Löw: "Jetzt ein Fazit zu ziehen, ist natürlich schwierig. Wir haben eine herbe Niederlage einstecken müssen, die es so lange nicht mehr gab. Das ist für uns bitter. Ich habe vorher aber gute Ansätze gesehen. Ich habe Vertrauen in die Spieler."

Deutschland unterliegt Spanien mit 0:6: Das DFB-Team in der Einzelkritik © getty 1/16 Die deutsche Nationalmannschaft verliert 0:6 gegen Spanien - eine historische Klatsche. Abwehr, Mittelfeld, Sturm - durchweg katastrophal. SPOX hat die Noten. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Sein Rekord-Länderspiel wird er so schnell nicht vergessen. Bei allen Gegentoren schuldlos, teilweise sträflich allein gelassen. Zeigte immerhin ein paar gute Paraden, etwa gegen Ramos oder Torres. Note: 4,5. © getty 3/16 MATTHIAS GINTER: Offensiv setzt er als Außenverteidiger keine Akzente, das war auch diesmal wieder so. Defensiv stabiler als Max auf der anderen Seite, wirklich Positives lässt sich aber auch bei ihm nicht berichten. Note: 5. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: In der Anfangsphase ein paar gute lange Bälle – mehr Positives gibt es nicht zu berichten. Beim 0:2 schaute er nur zu, wurde danach immer wilder, hatte Probleme in den Laufduellen. Blieb zur Pause angeschlagen in der Kabine. Note: 5,5. © getty 5/16 ROBIN KOCH: Diesmal in der Innenverteidigung aufgeboten, hatte zu Beginn ein paar gute Aktionen. Aber danach war er hilflos: Verlor das Kopfballduell vor dem 0:2, ein schlimmer Ballverlust direkt nach der Pause. Hob beim 0:6 das Abseits auf. Note: 5,5. © getty 6/16 PHILIPP MAX: Gegen Ferran Torres wie das Kaninchen vor der Schlange, defensiv geradezu paralysiert. Immer wieder griffen die Spanier über seine Seite an und liefen in die Räume in seinem Rücken. Beim 0:4 allein gegen drei! Note: 6. © getty 7/16 ILKAY GÜNDOGAN: Hatte nach wenigen Minuten eigentlich schon einen Elfer verschuldet. Im Spielaufbau wirkungslos, defensiv katastrophal: Ließ die Spanier beim 0:2 laufen, verweigerte beim 0:3 praktisch den Zweikampf. Sah auch danach schlecht aus. Note: 6. © getty 8/16 TONI KROOS: Im Spielaufbau stellten ihn die Spanier konsequent zu, er konnte dem deutschen Spiel keine Struktur geben (zur Pause nur 31 Ballaktionen). Defensiv machte sich seine fehlende Schnelligkeit bemerkbar, kam nicht in die Zweikämpfe. Note: 6. © getty 9/16 LEON GORETZKA: Seine Körperlichkeit hätte vor der Abwehr gutgetan, stattdessen spielte er weiter vorn und presste vergeblich im Nirgendwo. Wirkte diesmal wie ein Fremdkörper im Team, als Antreiber wirkungslos und konnte die Löcher nicht stopfen. Note: 6. © getty 10/16 LEROY SANE: Ins Konterspiel kam er nicht, bei Ballbesitz wirkungslos, verlor seine Zweikämpfe und in Halbzeit eins so oft den Ball wie sonst keiner. Sein Spiel mit Ball wirkte zögerlich und gehemmt. Kein Torschuss. Note: 5,5. © getty 11/16 TIMO WERNER: Hätte Sane zu Beginn fast die Führung aufgelegt (8.), das war es dann auch mit Offensivaktionen. Verteidigte zum Ende der ersten Hälfte am eigenen Strafraum. Blieb ohne Torschuss und Torschussvorlage. Note: 5,5. © getty 12/16 SERGE GNABRY: In der Anfangsphase aktiver als noch gegen die Ukraine, als er dann beim 0:1 gegen Morata stand – und das schlecht -, war die Luft bis zur Pause raus. Danach mit ein bisschen mehr Mumm, drosch den Ball immerhin ans Lattenkreuz. Note: 5. © getty 13/16 JONATHAN TAH (ab 46.): Kam zur Pause für Süle, verlor den Ball wenig später und verschuldete einen hochkarätigen Zweikampf. Kam vor dem 0:4 nicht in den Zweikampf. Reihte sich nahtlos in die schwache Defensive ein. Note: 5,5. © getty 14/16 LUCA WALDSCHMIDT (ab 61.): Kam nach einer Stunde für Sane ins Spiel, wirklich im Spiel war er aber nie. Praktisch ohne Aktionen nach vorn. Note: 4,5. © getty 15/16 FLORIAN NEUHAUS (ab 61.): Ersetzte Goretzka, zumindest der Einsatz stimmte. Wirklich bewegen konnte auch er nichts mehr. Note: 4. © getty 16/16 BENJAMIN HENRICHS (ab 77.): Sollte den Schaden in der Schlussviertelstunde begrenzen. Das klappte nicht. Keine Bewertung.

Joachim Löw: "Wir hatten keine Chance"

Müssen Sie jetzt Ihr Personal und Ihre Spielphilosophie überdenken? Und ist die EM vielleicht nur eine Art Übungsturnier?

Löw: "Es kann nicht unser Ziel sein, dass die EM nur ein Vorbereitungsturnier für die weiteren Turniere ist. Wenn wir ein Turnier angehen, streben wir das Maximale an. Das ist kein Erfahrungsturnier für unsere Spieler. Ich zweifle nicht an diesen Spielern. Sie haben ihre Qualitäten. Heute haben wir müde gewirkt, wir haben schwerfällig gewirkt. Wir waren immer einen Schritt zu langsam."

Wo steht die Nationalmannschaft nach diesem Härtetest?

Löw: "Das Spiel zeigt einiges auf. Wir hatten keine Chance. In Stuttgart haben wir gegen diese Spanier gezeigt, dass wir es besser können (Anm. d. Red.: 1:1 im September). Dass es Rückschläge geben wird, müssen wir jetzt in schmerzlicher Form hinnehmen. Es ist aber keine Qualitätsfrage."

Deutschland erlebt Debakel in Spanien: So reagiert das Netz auf die DFB-Klatsche © getty / twitter 1/23 Die deutsche Nationalmannschaft erlebte im letzten Länderspiel des Jahres 2020 ein Debakel. Gegen Spanien ging das Team von Joachim Löw mit 0:6 unter. So reagiert das Netz auf die Klatsche. © twitter 2/23 Tobias Escher (Freier Journalist, Buchautor, Taktik-Experte) © twitter 3/23 Christoph Kröger (Podcast-Host "Down Set Talk") © twitter 4/23 Kerry Hau (DFB-Reporter SPOX & Goal) © twitter 5/23 Constantin Eckner (Redaktuer BBC, The Times, ESPN, n-tv, t-online, Sport1) © twitter 6/23 © twitter 7/23 FUMS-Magazin © twitter 8/23 WUMMS-Magazin © twitter 9/23 Leander Wattig (Redakteur ORBANISM) © twitter 10/23 Alfred Draxler (Chefkolumnist BILD) © twitter 11/23 © twitter 12/23 Flo Bogner (Redakteur Eurosport.de) © twitter 13/23 © twitter 14/23 Tobias Schäfer (Radiomoderator) © twitter 15/23 Sebastian Weßling (BVB-Reporter bei FUNKE Sport) © twitter 16/23 Christopher Pieper (Politiker) © twitter 17/23 © twitter 18/23 © twitter 19/23 Max-Jacob Ost (Podcast-Host "Rasenfunk") © twitter 20/23 extra3 (NDR-Fernsehserie) © twitter 21/23 © twitter 22/23 © twitter 23/23

Löw über eine mögliche Rückkehr von Hummels und Müller

Müssen Sie nicht über eine Rückkehr von Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng nachdenken?

Löw: "Wir müssen die Situation zum richtigen Zeitpunkt bewerten. Das Vertrauen in die Spieler ist jetzt nicht völlig erschüttert. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen."

Machen Sie sich Sorgen um Ihren Job?

Löw: "Da müssen sie andere fragen. Das kann ich so spontan nicht beantworten."

