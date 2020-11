UEFA Nations League: Termine, Spielplan, Paarungen, TV-Übertragung

In der Nations League stehen die Spieltage 5 und 6 an. Den Spielplan, die Termine und Paarungen und alles zur TV-Übertragung bekommt Ihr hier.

Nations League: Begegnungen und Spielplan

Am Samstag (14. November) geht es mit dem 5. Spieltag der Nations League weiter, auch am Sonntag stehen Spiele an. Am Dienstag und Mittwoch folgt dann der die Gruppenphase abschließende 6. Spieltag.

Wann es nach den insgesamt 54 Spielen der aktuellen Länderspielphase in der Nations League weitergeht, ist momentan noch nicht offiziell bekannt: Weder die Halbfinals noch das Finale sind genau terminiert.

Die Topspiele des 5. und 6. Spieltags:

Datum Anpfiff Gruppe Heim Auswärts Übertragung Samstag, 14. November 20.45 Uhr A4 Deutschland Ukraine ZDF Samstag, 14. November 20.45 Uhr A3 Portugal Frankreich DAZN Samstag, 14. November 20.45 Uhr A4 Schweiz Spanien DAZN Sonntag, 15. November 18.00 Uhr B3 Türkei Russland DAZN Sonntag, 15. November 20.45 Uhr A2 Belgien England DAZN Dienstag, 17. November 20.45 Uhr A4 Spanien Deutschland ARD Dienstag, 17. November 20.45 Uhr A3 Kroatien Portugal DAZN Mittwoch, 18. November 20.45 Uhr B1 Österreich Norwegen DAZN

Nations League im TV und Livestream: So läuft die Übertragung

Alle Spiele des DFB-Teams werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live zu verfolgen sein. Die ARD und das ZDF wechseln sich mit der Berichterstattung ab.

So zeigt das ZDF das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine (14. November), die ARD hingegen ist beim Spiel in Spanien (17. November) live dabei.

Die Nations-League-Spiele ohne deutsche Beteiligung findet Ihr allesamt live auf der Plattform von DAZN. Der Streamingdienst zeigt beispielsweise Portugal gegen Frankreich (14. November) live und exklusiv.

Zudem findet Ihr bei DAZN die Highlights aller Spiele der UEFA Nations League und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sogar in voller Länge in re-live.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch entweder 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro für ein Jahr Zugang. Der erste Monat ist für Neukunden gratis.

Nations League im Liveticker: Alle Spiele live

Live dabei seid Ihr auch bei uns, in unseren Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts.

Die deutsche Gruppe in der Nations League

Nur der erste Platz berechtigt zur Teilnahme am Halbfinale.