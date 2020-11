DFB-Team - Deutschland gegen Tschechien: TV, Termin, Übertragung

Vor den beiden ausstehenden Nations-League-Spielen bestreitet das DFB-Team noch ein Testspiel gegen Tschechien. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu der Partie, unter anderem zum Thema TV, Termin und Übertragung.

DFB-Team gegen Tschechien: Termin, Anpfiff und Austragungsort

Das DFB-Team empfängt die tschechische Nationalmannschaft am Mittwoch (11. November) um 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. In diesem Stadion wird die Mannschaft von Joachim Löw auch die Ukraine am 5. Spieltag der Nations League begrüßen.

DFB-Team gegen Tschechien im TV und Livestream sehen

RTL überträgt das Testspiel des DFB-Teams am Mittwoch live und exklusiv in voller Länge. Mit einem "TVNOW Premium"-Abonnement könnt Ihr die Partie auch im Livestream verfolgen.

DFB-Team gegen Tschechien im Liveticker

Alternativ könnt ihr das Duell der Nationalelf mit Tschechien auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Leipzig.

Hier entlang zum Liveticker zu Deutschland-Tschechien.

DFB-Team: Der Kader gegen Tschechien, Ukraine und Spanien

Bundestrainer Löw hat insgesamt 29 Spieler für die drei anstehenden Spiele gegen Tschechien, Ukraine und Spanien nominiert. Es wurde bereits kommuniziert, dass Manuel Neuer, Matthias Ginter, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Leroy Sane und Timo Werner für die beiden Nations-League-Duelle reserviert sind und gegen Tschechien nicht auflaufen werden.

Die beiden Verteidiger Philipp Max und Felix Uduokhai sind damit erstmals für das DFB-Team nominiert. Auch wissenswert: Sane feiert am Mittwoch seinen 24. Geburtstag und wünscht sich bestimmt einige Tore bei seinen Mitspielern.

© imago images / Sven Simon